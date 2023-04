Esteban Paredes se defiende de las críticas tras participar en la campaña del candidato Ravinet

El goleador fue objeto de críticas en las redes sociales por participar en la campaña del candidato a Consejero Constitucional Jaime Ravinet. El ex delantero respondió a estas críticas a través de sus propias redes sociales, argumentando que su participación en la campaña del candidato de Evópoli se debe a su “libertad de expresión”, que “es igual que la del resto y la ejerzo con respeto”, afirmó el ex capitán cacique.

Hoy, en las redes sociales, empezó a circular a la crítica hacia el ídolo colocolino Esteban Efraín Paredes Quintanilla. La “funa” no tiene nada que ver con el deporte o con declaraciones respecto a su ex club. El el autor de 367 goles a nivel profesional, fue foco de críticas por el particular llamado promocional que llegó a varios celulares capitalinos: “Hola, soy Esteban Paredes y te pido que apoyes a Jaime Ravinet, porque es el único que se preocupa por nuestra seguridad. Yo confío en él”.

El ex delantero de la selección chilena tomó posición en la campaña de Consejeros Constitucionales, que se vota el 7 de mayo, y fue un gesto que tuvo mala recepción de la ciudadanía. Ante el apoyo que le brindó al candidato de Evópoli, las redes se llenaron de críticas y el ídolo cacique no guardó silencio.

A través de sus redes sociales declaró: “Mi libertad de expresión es igual que la del resto y la ejerzo con respeto, porque se que muchos chilenos sufren día día con un flagelo terrible. No hay dobles lecturas, ni menos trasfondos políticos”.

Paredes advirtió recibir las críticas con sorpresa, pues su llamado responde a “un ‘acto ciudadano’, como cientos de miles que hay cada día y que no atropellan a nadie ni tampoco significan una vulneración de la ‘buena fe'”.

El goleador aprovechó de dejar una reflexión sobre el proceso que se avecina: “lejos de ningún trasfondo político. Yo, al igual que millones de chilenos, tenemos ese pensamiento de vivir en lugares con más seguridad, mejor calidad de vida; y tras esa premisa no existen ideologías ni pensamientos con maldad”.

Paredes marcó la cancha advirtiendo que su llamado no responde a un vínculo con la política, pues “jamás me he involucrado en política partidista, ni tampoco lo haré”. El ariete agregó que su intención es siempre el bien común, sin egoísmo, quizás a veces con ingenuidad, pero nunca pasando a llevar a nadie”.