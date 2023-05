Crisis migratoria: decretan emergencia comunal en Arica y Cancillería no descarta alternativas

El director regional de Senapred, Franz Schmauck dijo que “se declaró una emergencia comunal, fundamentalmente para poder liberar fondos de emergencia a través de Senapred, con el propósito de establecer flujos de entrega de ayuda, centrados en alimentación, agua, limpieza, higiene, baños químicos”. En paralelo, la subsecretaria del ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que, desde la cartera “estamos viendo las posibilidades que tenemos para cumplir con aquello, si bien la migración no es un fenómeno nuevo, lo nuevo es que enfrentamos un número importante de personas que lo único que busca es salir del país”.

En medio de la compleja situación que se vive en la frontera entre Chile y Perú, Senapred decretó emergencia comunal para Arica.

De acuerdo a radio Bío Bío, con esto se permitirá la distribución de recursos, como alimentos, agua potable y también lo que respecta a servicios higiénicos, como temas de salud.

Cancillería no descarta alternativas

La subsecretaria del Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, abordó las maneras de evacuación que se han propuesto, a propósito de la crisis fronteriza en la que cientos de migrantes se encuentran sin poder desplazarse entre Chile y Perú.

Por esto, la autoridad de cancillería aseguró que por el momento el Gobierno no ha descartado ninguna medida en particular, sea esta una salida aérea o terrestre a través de un corredor humanitario. “Tenemos la necesidad de generar acuerdos. Se ha hablado de corredor humanitario, sea terrestre o aéreo, yo creo que no hay que descartar ninguna alternativa”, indicó la subsecretaria.

Hasta ahora, se han barajado distintas opciones para darle una salida a las personas que se encuentran varadas en la zona fronteriza entre la ciudad peruana de Tacna y Arica, al norte de Chile.

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, se refirió a la situación, insistiendo en el cuidado de los derechos humanos de las personas en la frontera por parte de las autoridades. Además, sugirió la posibilidad de establecer vuelos de retorno para los ciudadanos de ese país.

La subsecretaria sostuvo, en conversación con T13 Radio, que “por lo pronto, no (…) centraría en la conversación sobre la línea aérea o no, más bien diría que estamos trabajando y buscando todas las alternativas pensando en la más viable y optima”: esto, debido a los cuestionamientos a la línea que el ministro venezolano propuso para realizar los vuelos.

Lo anterior, a su vez, no tuvo un buen recibimiento por parte de algunos parlamentarios chilenos, que propusieron la implementación de vuelos por parte de las fuerzas armadas del país, para transportar a las personas a su país de origen.

“No es descartable ningún tipo de solución, hemos estado abiertos a todas las posibilidades. Incluso, en la conversación con países de la región, ya tenemos programado durante esta semana una reunión a nivel de subsecretarios o vicecancilleres de la región para afrontar la discusión migratoria”, agregó de la Fuente.

Además, la subsecretaria se refirió a las preocupaciones por los derechos humanos de las personas en la frontera, e indicó que esta ha sido una preocupación de la administración: “nosotros tenemos suscritos acuerdos y tratados en esta materia, hemos sido muy respetuosos en aquello y, por la misma razón, están coordinadas todas las agencias a nivel regional para atender todas esas dificultades”.

En cuanto a las tensiones que hubo entre Perú y Chile, aseguró que las relaciones con la cancillería del país vecino son buenas, y “hemos seguido todos estos días comunicados monitoreando la situación de la frontera norte con un diálogo muy fluido (…) entonces, la verdad no hay una situación de tensión con el Perú, si claramente estamos ambos países preocupados”.