Jara no cree que oposición endurezca postura sobre reforma previsional: “Más pro AFP no podrían estar”

“Un sistema en el cual hay una completa separación entre la industria privada que hace negocios con las pensiones que las personas ganan y los resultados de los fondos previsionales. Es una falta de legitimidad tremenda, y un sistema de pensiones debe tener legitimidad para que los cotizantes vean que su contribución sirve para tener una pensión que les permita vivir mas tranquilos”, aseguró Jara.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, cuestionó este miércoles que, pese a que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tuvieron importantes utilidades durante el primer trimestre, todos los fondos de pensiones de sus afiliados sufrieron pérdidas.

La secretaria de Estado reparó que “las AFP tuvieron 77% más de utilidades y todos los fondos de pensiones bajaron”.

“Las utilidades de las AFP que hemos visto, donde en el primer trimestres crecieron un 77 %, mientras todos los fondos de pensiones bajaron, es una razón más para concordar luego un proceso de reforma a las pensiones”, dijo la ministra Jara.

Y agregó: “Un sistema en el cual hay una completa separación entre la industria privada que hace negocios con las pensiones que las personas ganan y los resultados de los fondos previsionales. Es una falta de legitimidad tremenda, y un sistema de pensiones debe tener legitimidad para que los cotizantes vean que su contribución sirve para tener una pensión que les permita vivir mas tranquilos”.

La secretaria de Estado también dijo que no cree que la derecha endurezca sus posturas respecto a la reforma previsional si logra un buen resultado en la elección del domingo, ya que “más pro AFP (no) podrían estar”.

“Más endurecida de lo que ya la ha presentado, donde presentó lineamientos más que una propuesta Chile Vamos, en la cual planteó que todo el 6% fuera a capitalización individual, no sé que queda”, dijo.

“La propuesta de Chile Vamos ha sido más AFP y Republicanos no ha presentado propuesta, no hay voluntad de llegar a un acuerdo en pensiones por parte de Republicanos”, añadió.

Jara recalcó que “si uno se pregunta que podría pasar después de esta elección, lo primero es que esta elección es para elegir consejeros para escribir la Constitución, no para las reformas; y lo segundo, respecto de la actitud de la oposición no sé que más pro AFP podrían estar, sabiendo que eso no da resultado y tendríamos que esperar cerca de 40 años (para una mejora de las pensiones)”.

“Perdonazo a deudas previsionales de Pymes no está considerado por el Gobierno”

Jara también expresó el miércoles su optimismo en torno a que se logre un acuerdo esta semana entre los dirigentes de los gremios de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el Ministerio de Economía para destrabar el reajuste del sueldo mínimo, aunque precisó que un eventual perdonazo a las deudas previsionales del sector no está considerado por el Gobierno.

Tras participar de una nueva reunión del comité político en La Moneda, la secretaria de Estado recordó que hay una conversación en curso entre el ministro de Economía, Nicolás Grau, y las Pymes “que no aborda solo el subsidio al salario mínimo para acompañarlas en esta alza importante para poder llegar a $500 mil, y apoyar a 906.000 familias, sino que también para ponerse al día en las deudas previsionales”.

La ministra Jara señaló que las deudas que se contrajeron durante la pandemia producto de la estrechez económica que muchas Pymes vivieron “son parte del patrimonio de los trabajadores. Por tanto, pensar en condonarlas completamente no es posible. Por el contrario, sí aportar tanto con una modalidad de pago y revisar la condonación de las multas, pero la deuda propiamente tal no son ingresos del Estado, no son ingresos de los empleadores, son ingresos de los trabajadores”.

La secretaria de Estado enfatizó que espera que esta semana se resuelva la conversación, “lo que es bien posible, para retomar el trámite legislativo el lunes de la próxima semana”.