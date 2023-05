Marcel descarta condonación del CAE: “Con una reforma tributaria rechazada, no hay financiamiento”

“La ausencia de mayores ingresos fiscales producto del rechazo de la reforma tributaria, impide que se hagan muchas cosas, no solamente el tema del CAE. No permite el aumento de la PGU, no permite acelerar la reducción de las listas de espera en los hospitales, no permite implementar una ampliación significativa o la universalización de la sala cuna, no permite cumplir con todos los compromisos y todas las inversiones que se quieren hacer en seguridad ciudadana”, aseguró Marcel.

En medio del debate del oficialismo para que el Gobierno cumpla con la promesa de campaña de condonar las millonarias deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que hoy las prioridades son otras, y que tras el rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, no hay financiamiento para ello.

En conversación con Radio Universo, el ministro de Hacienda Mario Marcel sostuvo que “condonar el CAE por supuesto que tiene un costo fiscal muy grande, eso nadie lo ha puesto en duda”, enfatizando que se trata de una suma de “varios de miles de millones de dólares. Es varias veces, por ejemplo, el Bolsillo Familiar Electrónico de todo un año; varias veces los aumentos de la Asignación Familiar”.

En esa línea, Marcel señaló que “tenemos muchos temas pendientes por resolver en materia de ingreso, la misma reforma tributaria”. En ese sentido, continuó diciendo “yo me pregunto, dado que hubo una mayoría para aprobar esta moción en el Congreso -la resolución por condonación del CAE-, cuánto de esos 99 votos vienen de diputados que votaron en contra de la reforma tributaria”.

Y agregó: “Aquí hay que ser serios, si no tenemos todavía resuelto el financiamiento para aumentar la PGU a $250 mil, que creo que todos con la mano en el corazón vamos a reconocer que es algo más prioritario que la condonación del CAE. Si no tenemos todavía si quiera resuelto eso, cómo podemos pensar en resolver el tema del CAE”, afirmó.

A 4 días de las elecciones de consejeros, el jefe de la billetera fiscal indicó que “quizás estos periodos previos a las elecciones generan un exceso de voluntarismo, pero vamos resolviendo las cosas una a una. A estas alturas, si se hubiera aprobado la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, ya tendríamos avanzada la mitad de la discusión en el Senado”. Según explicó el jefe de la billetera fiscal, “hoy día, con una reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados, no hay financiamiento para una medida de esas características”.

“La ausencia de mayores ingresos fiscales producto del rechazo de la reforma tributaria, impide que se hagan muchas cosas, no solamente el tema del CAE. No permite el aumento de la PGU, no permite acelerar la reducción de las listas de espera en los hospitales, no permite implementar una ampliación significativa o la universalización de la sala cuna, no permite cumplir con todos los compromisos y todas las inversiones que se quieren hacer en seguridad ciudadana”, aseguró Marcel.