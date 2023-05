Andrés Tagle contra las cuerdas: presentan querella en su contra por caso Karla Añes y Servel

Si bien el Servicio Electoral (Servel) intentó lavarse las manos con el caso de Karla Añes lo cierto es que las críticas al organismo presidido por Andrés Tagle no han cesado, por su responsabilidad al no chequear esto. Una de las últimas acciones en su contra fue una querella presentada por el abogado Winfried Hempel, que entre otras cosas ha representado a las víctimas de Colonia Dignidad, por infracción a su deber de funcionario público. En paralelo, y con el fin de acabar con las críticas hacia el organismo, Tagle anunció una investigación para aclarar lo sucedido.

Si bien el Servicio Electoral (Servel) intentó lavarse las manos con el caso de Karla Añes, la candidata del Partido de la Gente (PDG) al Consejo Constitucional que no puede serlo debido a que fue condenada a 5 años y un día por tráfico de cocaína y una inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, como reveló este jueves El Mostrador, lo cierto es que las críticas al organismo presidido por Andrés Tagle no han cesado, por su responsabilidad al no chequear esto.

Una de las últimas acciones en su contra fue una querella presentada por el abogado Winfried Hempel, que entre otras cosas ha representado a las víctimas de Colonia Dignidad, por infracción a su deber de funcionario público.

En la denuncia se argumenta que “el presidente del Servel, denunciado, don Andrés Tagle Domínguez, estando en conocimiento o no menos que debiendo saber la situación procesal de la señora Añez Gajardo y no obstante el flagrante quebrantamiento de condena, no procedió a denunciar el delito previsto y sancionado en el numeral 5 artículo 90 del Código Penal, debiendo hacerlo, en su calidad de funcionario público”.

“Es decir, el denunciado debió poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión del delito de ‘quebrantamiento de condena’ conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal, dentro del plazo de 24 horas de cometido el ilícito penal”, agrega.

En esa línea, el abogado agrega que la respuesta de Tagle fue que Añes había recuperado sus derechos políticos. “Salió a defender a la delincuente Añes Gajardo, en vez de cumplir con su deber de denunciar los hechos al ente público correspondiente dentro del plazo que señala la ley”, sentencia.

Servel sigue lavando su imagen

En paralelo, y con el fin de acabar con las críticas hacia el organismo, Tagle anunció una investigación para aclarar lo sucedido.

“Yo nunca he dicho que ella fue rehabilitada por el Senado. Yo ayer (jueves) solamente expliqué que la persona había sido inhabilitada, había perdido su ciudadanía y la había recuperado por el envío normal que hace el Registro Civil de las recuperaciones de ciudadanía”, precisó.

En esa línea, confirmó que “efectivamente el Servel ha dispuesto una investigación porque esta condena fue calificada como ‘general’ en nuestros registros, por eso que al recibir del Registro Civil se volvió a habilitar y no como ‘de drogas’, en cuyo caso no solo se necesita lo del Registro Civil -que tiene que llegar también- que es el término de la condena y su recuperación de ciudadanía, sino que también tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado”.

Dicha rehabilitación de Karla Añes “obviamente no nos ha llegado y que el Senado no ha tomado, porque además esta persona no ha solicitado la rehabilitación al Senado, que es una condición. El Senado no rehabilita automáticamente, lo hace contra solicitud”.