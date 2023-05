Ministra Tohá marca la prescindencia del PPD: “No estoy representando a un partido en este cargo”

“Estoy en el cargo porque el presidente me lo ha pedido; no estoy representando a un partido” en el Gobierno. De esta forma se refirió este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, a su relación con el PPD, como uno de los daños colaterales que dejó la débil representación que consiguió el oficialismo en las elecciones. Si bien Tohá había mantenido una relación cordial con la presidente del PPD, Natalia Piergentili. Sin embargo, dirigentes del PPD confirman que en las próximas horas, la líder de la tienda de calle Santo Domingo, renunciaría a la mesa. Con lo que Tohá quedaría con una escasa interlocución con el partido”.

Cuando la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD) llegó al gabinete, en septiembre pasado y tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, la directiva del PPD presidida por Natalia Piergentili se comunicó con el Presidente Gabriel Boric para hacer un reclamo.

El reclamo apuntaba a que el nombre de Carolina Tohá no figuraba en la lista de nombres que la colectividad había entregado para integrar el Gabinete. Sin embargo, la directiva del PPD se comprometió a respaldar a la jefa de Interior, por “lealtad” a Boric.

Si bien tanto Tohá como Piergentili, negaron por meses la tensión que generó en el PPD su nombramiento, hoy la ministra del Interior, —tras los desastrosos resultados de su partido en las elecciones del domingo, donde la lista PPD, PR y DC no consiguieron elegir a ningún miembro de su lista— reconoció su distancia con su colectividad

“Estoy en el cargo porque el presidente me lo ha pedido; no estoy representando a un partido” en el Gobierno. De esta forma se refirió este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, a su relación con el PPD, como uno de los daños colaterales que dejó la débil representación que consiguió el oficialismo en las elecciones.

Si bien Tohá había mantenido una relación cordial con la presidente del PPD, Natalia Piergentili. Sin embargo, dirigentes del PPD confirman que en las próximas horas, la líder de la tienda de calle Santo Domingo, renunciaría a la mesa. Con lo que Tohá quedaría con una escasa interlocución con el partido”.

Esa soledad, explican en el PPD, de debe principalmente porque su relación con el secretario general José Toro es distante y con el vicepresidente Marco Antonio Núñez es “francamente mala”.

Ayer lunes la comisión política del PPD -tras una extensa reunión- manifestó su respaldo a la mesa directiva y reiteraron su defensa a la decisión de haber ido en dos listas en vez de una en los comicios, el Consejo Nacional del PPD, anoche, convocó a elecciones internar para el 27 de mayo y no es claro que Piergentili vaya a la reelección.

Tohá: “No estoy representando un partido, soy militante”

Uno de los focos políticos ha estado centrado en el Partido Por la Democracia (PPD), colectividad oficialista que no obtuvo escaños en el Consejo Constitucional, cuya presidenta, Natalia Piergentili, también perdió en la Región Metropolitana.

Luego de la promulgación de la Ley Antinarcotráfico, la prensa le consultó a la ministra Tohá sobre las consecuencias políticas del resultado del domingo, el impacto que esto tuvo en el PPD y la respectiva autocrítica, lo que podría derivar incluso en una consecuencia para el Gobierno.

“Yo estoy en este cargo porque el presidente me ha pedido que sea parte de su equipo, porque cree que puedo ser un aporte en su equipo y porque yo creo que puedo contribuir. No estoy representando un partido, soy militante de un partido, he sido parte de él, pero lo que estoy es ayudado al presidente de República en la tarea del Ministerio del Interior”, sostuvo.

La ministra también dijo que su partido “tiene que hacer una evaluación, ciertamente. Creo que todos tiene que hacer una evaluación y ciertamente mi partido ayer hizo una declaración bastante contundente. Creo que hay que profundizar en esa evaluación, porque los resultados para eso debieran servir”.