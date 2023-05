Loncon reitera defensa de sus actividades académicas: “Nunca debió haber sido una controversia”

La académica mapuche y exconstituyente afirmó que la controversia fue planificada desde un “lado oscuro” desconocido y aclaró que presentó sus documentos como es normal al buscar trabajo. Denunció desinformación sobre el proceso de transparencia y acusó a ese “lado oscuro” de difamarla. Loncon sostuvo que esto es racismo y discriminación, ya que se le pide información específicamente a ella y no a los demás. Además, aseguró que no está en contra de la transparencia y enfatizó las razones por las que se le solicitan esos datos específicamente a ella.

Autoridades de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) se pronunciaron sobre la controversia que involucra a la académica Elisa Loncon, quien a raíz de un año sabático enfrenta cuestionamientos por parte de parlamentarios y el Consejo para la Transparencia (CPLT). Loncon, expresidenta de la Convención Constitucional, ha experimentado discriminación según las autoridades universitarias.

Parlamentarios de Renovación Nacional (RN) enviaron un oficio a Contraloría para investigar su permiso laboral y el CPLT solicitó detalles de sus actividades académicas, pero Loncon rechazó proporcionar la información por considerar que afectaría su integridad personal, lo que llevó a la universidad a negar la entrega de los datos solicitados.

“Nunca debió haber sido una controversia. Creo que todo el procedimiento es legal y me he acogido a la normativa como todos los chilenos cuando tienen una ley que protege ciertas cosas”, declaró la académica mapuche en conversación con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. Según la profesora Loncon, la controversia fue planificada desde un “lado oscuro” que desconoce. “Todos los chilenos saben que al buscar trabajo se presentan documentos y yo también lo hice frente a la universidad. Eso es normal, es lo que hacemos todos”, señaló.

La exconvencional acusó que hay desinformación sobre el procedimiento de transparencia, ya que no precisamente se le exige mostrar sus títulos universitarios. “Ese lado oscuro instalado en Chile está mintiendo al decir que no quería mostrar mis títulos, y a partir de eso se generó el escarnio público”, sentenció.

Elisa Loncon es contundente: esto es racismo. “Cuando se le pide a una persona en particular y no a los demás, hay una clara discriminación racial y académica. ¿Por qué a mí y no a los otros?”, cuestionó, y explicó: “Dicen que me piden los títulos y que no los entrego, pero eso no es cierto. Existe una norma que me permite no entregar información cuando me perjudica personal y laboralmente. Y yo he sido objeto de difamación”.

“¿Por qué me piden esos datos a mí, Elisa Loncon?”, se preguntó la académica y exconvencional. “No estoy en contra de la transparencia”, aseguró.

Finalmente, la lingüista mapuche reflexionó sobre el proceso constitucional: “¿Podemos tener una democracia basada en mentiras? ¿Ganar elecciones con mentiras? Nunca escribimos en el texto que íbamos a dividir Chile, y ahora permiten difundir nuestras imágenes acusándonos de eso”. Aunque se declaró espectadora del proceso, depositó parte de sus esperanzas en el Consejo Constitucional y en la presencia del único consejero mapuche, Alihuen Antileo.

Para la profesora Loncon, “siempre vamos a estar y estamos al margen. Hemos aprendido a caminar en ese margen y buscamos fortaleza en nuestro camino. Siempre habrá personas con voz política y haciendo un trabajo importante para profundizar los logros de las naciones originarias”.

Cabe mencionar que Elisa Loncon obtuvo el título de profesora de inglés en la Universidad de La Frontera de Temuco, con cursos de postítulo en el Instituto de Estudios Sociales de la Haya (Países Bajos) y en la Universidad de Regina (Canadá). Luego, cursó un magíster en lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa UAM-I (México) graduándose en 2011 con la tesis “Morfología y aspectos del mapudungun”. Obtuvo un doble doctorado en 2017 en Humanidades en la Universidad de Leiden (Países Bajos) y en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) con la tesis doctoral titulada “La capacidad creadora del mapudungun y el origen de los neologismos”.