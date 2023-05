Loncon pasa al ataque: acusa “escarnio público” por ser una académica de prestigio y origen mapuche

Desde la Universidad de Santiago, la exconvencional Elisa Loncon respondió a las críticas sobre su grado académico y los cuestionamientos que ha recibido por no transparentar esta información. La doctora en Literatura y Humanidades empezó su alocución en mapudungun y acusó sentirse atacada y discriminada. “Mis papers, mis publicaciones, mi trabajo, mi trayectoria está en la página de la Universidad, en la página de Google Academic y en educacion.edu”, dijo.

“No es cierto que oculte la información. Mis papers, mis publicaciones, mi trabajo, mi trayectoria está en la página de la Universidad, en la página de Google Academic y en educacion.edu. Lamento mucho de ser yo la persona que han perseguido. Son muchas las personas que han tenido un año sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncón Antileo y me han expuesto al escarnio público”. Con estas palabras respondió la ex presidenta de la convención constitucional Elisa Loncón las interrogantes sobre su grado académico.

Este martes la Universidad de Santiago (Usach) convocó un punto de prensa para referirse a la solicitud de transparencia realizada por diario El Mercurio sobre las actividades académicas de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, luego de que la casa de estudios le otorgara un año sabático remunerado por su “jerarquía académica y antigüedad”.

La doctora en Literatura y Humanidades empezó su alocución en mapudungun y acusó sentirse atacada y discriminada a raíz de la disputa legal entre la Usach y el Consejo Para la Transparencia (CPLT),luego de que el organismo acogiera un recurso de amparo a favor de la solicitud presentada argumentando que la información era de carácter público; que, a su vez, la casa de estudios contestó con un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

“La universidad sigue siendo el espacio para cultivar el conocimiento y para generar la movilidad social. Si yo no hubiera creído eso, si mis padres no me hubieran impulsado a eso, yo sería una cuidadora de niños, tal vez estaría preparando los alimentos en la ciudad, en casas, pero logré esta formación de ser profesora, de ser investigadora, de ser académica, y ahí estoy haciendo mi contribución”, dijo Loncon.

Y agregó, en una defensa de los discriminados. “Hoy en día existen muchos bullying, están atacando a los jóvenes, por su condición de clase, por su condición de raza y por su condición de género. Decirles a esas jóvenes, a esas mujeres que no nos quedemos ahí porque podemos superar, porque la universidad nos pueden llevar como jóvenes a aportar en la construcción de los conocimientos. Cada joven que está en las regiones, cualquiera sea la universidad va a aportar, con su conocimiento a un futuro mejor, para un Chile menos racista, un Chile más inclusivo, y ese es el papel que tenemos los académicos con nuestras investigaciones, con nuestro trabajo”.

En concreto, el reclamo se basa en una supuesta infracción al artículo 40 de la Ley de Transparencia, que indica que el Consejo Directivo del CPLT “deberá adoptar sus decisiones por la mayoría de sus miembros, debiendo sesionar un quórum mínimo de tres consejeros”.

“Toda mi documentación académica está validada por todas las universidades y por la Contraloría. Lamento mucho ser yo la persona que han perseguido. Son muchas las personas que que han tenido año sabático, pero hay una que lleva en su apellido ‘Loncon Antileo’ y me han expuesto al escarnio público”, expresó Loncon.

Usach acusa discriminación contra Loncon

La Universidad de Santiago (Usach) abordó la situación de la docente Elisa Loncon y le entregó su “más rotundo respaldo público” ante la polémica acaecida a raíz de las interrogantes sobre su grado académico. “Nunca se solicitaron ni los títulos ni grados académicos universitarios de la Dra. Loncon”, agregaron.

En ese sentido, precisaron que “una vez que la Universidad recibió este requerimiento, consultó a la Dra. Loncon, quien se opuso a la entrega de esta información, de acuerdo a la prerrogativa establecida por el artículo 20 de la ley 20.285”.

“Tanto este requerimiento como otros han tenido como fin investigar el permiso sabático que la Universidad autorizó a la profesora Loncon, el cual se otorga según la normativa vigente de la Universidad”, complementó la casa de estudios.

Finalmente, la Universidad de Santiago sentenció que “como institución pública y estatal, nos parece inquietante el grado de virulencia y odiosidad que portan los ataques que ha recibido injustamente una integrante de nuestra comunidad”.