Ministro Ávila pide a municipio de Santiago resolver de forma pacífica la toma de Instituto Nacional

El secretario de Estado afirmó que “siempre hemos oficiado de puente entre el sostenedor, que en este caso es el municipio de Santiago, y las solicitudes de los estudiantes (…). Lo que hemos hecho ha sido indicarle al sostenedor que tiene que buscar todas las formas para poder resolver de forma pacífica ese conflicto”.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la toma que mantienen los estudiantes del Instituto Nacional, que comenzaron la medida de presión para exigir una serie de demandas respectivas a la formación educativa y a las instalaciones del establecimiento.

Por esto, el secretario de Estado indicó que “nosotros desde el ministerio siempre hemos oficiado de puente entre el sostenedor, que en este caso es el municipio de Santiago, y las solicitudes de los estudiantes. Hemos hecho una inversión sobre 700 millones de pesos en particular en este establecimiento, precisamente para las mejoras, lo mismo que el seguimiento al servicio de alimentación que entrega Junaeb”.

“Parte de ese petitorio puede ser respondido más estructuralmente por parte nuestra (el ministerio), algunas cosas; y otras son propias del establecimiento. Lo que hemos hecho ha sido indicarle al sostenedor que tiene que buscar todas las formas para poder resolver de forma pacífica ese conflicto”, apuntó el ministro.

Algunos de los puntos que contiene el petitorio presentado por los alumnos son la inclusión de opciones de alimentación vegetarianas y veganas; además, requieren mayor personal docente, psicólogos, mejoras en las instalaciones del liceo e implementación de educación sexual integral, y reforzamiento en filosofía y educación cívica. Asimismo, piden la creación de un protocolo para el trato con Carabineros, entre otras demandas.

En tanto, durante la jornada de este miércoles el estudiantado del Instituto Nacional ratificó la toma con más del 60% del apoyo a la medida, por lo que esta será la tercera semana de movilización, luego de que no se aceptara la respuesta al petitorio entregada por la rectoría del colegio. Hasta el momento, son 14 los días académicos que la comunidad escolar del IN no ha tenido clases.

Ante esto, la rectora del instituto, Carolina Vega, comentó a Cooperativa que “vamos a tener un consejo escolar y estarán presentes representantes de los profesores, de los asistentes, de los estudiantes, de la Dirección y del sostenedor, para poder ver en conjunto los caminos que vamos a seguir”.

“Hago un llamado a las familias, especialmente madres, padres y cuidadores, para que conversen con sus hijos e hijas respecto del autocuidado y de la seguridad, a propósito de la continuación de la movilización”, agregó.