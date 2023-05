Tensa sesión en la Cámara Baja entre oficialismo y oposición por trato homofóbico al ministro Ávila

Tras las declaraciones del diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, quién acusó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, de estar más preocupado de “la banderita LGBT” y no -según afirma- de los “reales problemas” de la educación, la diputada Lorena Pizarro (PC), comentó que “me parece imperdonable lo que acaba de hacer el diputado Sánchez. No me extraña, pero me parece imperdonable. Es una falta de respeto a una autoridad, se deja ver una conducta homofóbica que, si él la tiene, la viva y se envuelva en esa actitud tan poco decente”.

En medio de la discusión del proyecto de ley sobre el sistema de evaluación docente, se registró una áspera sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados entre el oficialismo y oposición, la cuál incluyó acusaciones cruzadas de “homofóbicos” y “fascistas”.

Se trata de una iniciativa presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y defendida por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quién justamente deberá enfrentar una interpelación y acusación constitucional por contenido inexistente en ‘guía de sexualidad afectiva’. Se comenta que esto último tensó el ambiente entre los parlamentarios, lo que provocó que el presidenta provisorio de la testera, Alexis Sepúlveda, debiera llamar al orden.

La discusión comenzó luego de las declaraciones del diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, quién acusó el titular de Educación de estar más preocupado de “la banderita LGBT” y no -según afirma- de los “reales problemas” de la educación.

“Pareciera ser que el ministro sólo está preocupado de los temas LGBT. Quizá hay que colgarle la banderita gay a la calidad de la educación para que se preocupe de ese tema”, indicó Sánchez, quién fue emplazado por Sepúlveda a que “se refiera al ministro y a las autoridades con respeto”. Sin embargo, el parlamentario republicano reiteró que Ávila “está más preocupado por la banderita LGBT, necesitamos más preocupación en el Ministerio de Educación”.

La respuesta no tardó en llegar y la diputada Lorena Pizarro (PC), acusó a Sánchez de faltarle el respeto al titular de Educación. “Me parece imperdonable lo que acaba de hacer el diputado Sánchez. No me extraña, pero me parece imperdonable. Es una falta de respeto a una autoridad, se deja ver una conducta homofóbica que, si él la tiene, la viva y se envuelva en esa actitud tan poco decente”, replicó.

“¿Qué se han creído, que el que pasa por el lado van a barrer? Que argumente lo que quiera respecto al proyecto, pero que me diga qué tiene que ver con que venga a señalar al ministro con algo que ni siquiera quiero nombrar, porque estoy seguro que en su cabeza no entra, porque es así de estrecha”, complementó evidentemente molesta.

Sin embargo, la alocución del diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, tensionó nuevamente las cosas en el hemiciclo. “Más allá de los discursos de odio del partido fascista, perdón… Partido Republicano, yo quisiera destacar…”. comentó el parlamentario antes de ser interrumpido por el diputado Sepúlveda, quién lo llamó al orden.

Tras haberlo llamado al orden, Sepúlveda reiteró la solicitud y Sáez afirmó que “lo que señaló el diputado Sánchez es fascismo”. “Diputado, lo he llamado al orden, espero que continúe con el discurso y el proyecto que está en discusión”, replicó Sepúlveda.

“Bueno, más allá de discursos fascistas, señor Presidente, yo quisiera destacar los cambios en el Sistema Único de Evaluación Docente”, espetó Sáez cuando fue nuevamente interrumpido por Sepúlveda. “Diputado, se le aplica amonestación. Le insistimos dos veces con el llamado al orden y usted ha insistido”, declaró. “Quiero expresar mi molestia porque acá se está tolerando discursos de odio sistemáticamente, y me da lo mismo que me molesten”, sentenció Sáez.

Crédito: Cámara de Diputados