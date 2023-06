Consejera Nancy Márquez aclara que fue víctima de un robo por sorpresa: estuvo incomunicada

Según indicó el denunciante, la última vez que se tuvo comunicación con Márquez fue cuando se dirigió a la estación Universidad de Santiago (Línea 1 del Metro) a buscar una maleta que estaba en custodia en el terminal de buses. En ese instante solicitó un vehículo vía aplicación, pero no lo abordó. Hoy se supo que pasó la noche en un apart hotel y se encontraba en buenas condiciones.

Durante la noche de ayer, un asesor de la consejera constitucional por la región de Los Lagos, Nancy Márquez, se dirigió a la 21° Comisaría de Carabineros a denunciar la desaparición de la militante de Convergencia Social.

Según indicó el denunciante, la última vez que se tuvo comunicación con Márquez fue cuando se dirigió a la estación Universidad de Santiago (Línea 1 del Metro) a buscar una maleta que estaba en custodia en el terminal de buses. En ese instante solicitó un vehículo vía aplicación, pero no lo abordó. Hoy se supo que pasó la noche en un apart hotel y se encontraba en buenas condiciones.

Hoy, la consejera llegó a las dependencias del exCongreso Nacional para participar del Pleno del proceso constituyente y emitió declaraciones sobre lo acontecido.

“Fui a buscar mi maleta a Estación Central y fue víctima de un hurto, el robo por sorpresa de mi teléfono… Me dejó incomunicada en Santiago, a las 8 de la noche, que es muy tarde”, indicó Márquez.

Asimismo, precisó que tuvo que caminar a cercanías del centro de Santiago donde se alojó en un apart hotel. “Me desperté y vi por televisión el revuelo que había. Me comuniqué con mi familia en Ancud, primero que todo, con mi mamá, que es el teléfono que me sé de memoria”, acotó.

