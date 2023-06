Bombazos y atentados en el sur: Ministra Tohá no descarta nuevos estados de excepción

En corto tiempo, diversos ataques han despertado la preocupación respecto de un posible vínculo entre ellos, en medio de a las modificaciones planteadas por La Moneda, para la Ley Antiterrorista. Este mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que todos estos atentados tienen “características terroristas” y condenó los hechos, señalando que entre ellos hay similitudes, pero que no puede asegurar que sean todos de algún grupo u organización, a pesar de que “Movimiento 18 de octubre” se adjudicó los incidentes en el Ñuble, BioBío y Valparaíso. Además, sostuvo que el Estado de Excepción estará en constante evaluación, pero que los esfuerzos pretenden fortalecer los sistemas de inteligencia e investigación en primer lugar.

Tras el ataque incendiario a 13 maquinarias en el parque eólico Caman, ubicado en Paillaco, Región de Los Ríos, el último de una seguidilla de atentados que ocurrieron este fin de semana en la Macrozona sur, además de los ataques explosivos en Valparaíso, el Ñuble y BíoBío, se abre el debate acerca de si estos incidentes están relacionados entre sí y si es necesario extender el Estado de Excepción a otras regiones, tal como distintos parlamentarios lo exigen hace tiempo.

En conversación con el programa Estado Nacional, la ministra del Interior, Carolina Tohá, resolvió varias dudas, mostrándose en la misma línea que el Presidente Gabriel Boric se había manifestado en la reunión que se efectuó la semana pasada en Cerro Castillo y que dio lugar al “MelladoGate” en la cual el primer mandatario manifestó a parlamentarios de la macrozona sur que él no tenía ningún problema en calificar los ataques contra vehículos y viviendas como hechos terroristas.

Te puede interesar:

En ese sentido, Tohá aseveró que el ataque en el parque Caman “creo que tiene las características” de un atentado terrorista, agregando que “es un atentado gravísimo. Esas máquinas son máquinas que le dan trabajo a personas, esas máquinas están haciendo una obra que es una central eólica, que es una alternativa energética limpia para nuestro país”.

La ministra enfatizó que “son inversión que es necesaria para la reactivación económica después de un periodo complejo. Entonces, no son máquinas nomás, son personas las que se perjudican. Pierde la sociedad entera cuando proyectos como ese, ve obstáculos. Después, en las zonas donde hay estos atentados, menos empresas se atreven a invertir, menos oferentes llegan a las licitaciones, se encarecen los precios de las obras que van en beneficio de las personas. Entonces, no solo son atentados terroristas, son atentados que uno no logra entender, que tienen que ver con las causas que se dicen reivindicar detrás”.

Consultada por más información, la titular de Interior descartó poder dar antecedentes de un hecho que se está investigando hace pocas horas, por lo que tampoco podía asegurar que estuvieran vinculadas con el incendio a una casa patronal en Curacautín, similar a otro incendio de cabañas que ocurrió en Cañete y a un atentando acaecido en un fundo en Chamichaco.

“Es que en la zona hay varios grupos que operan. Tienen algunos elementos en común, pero también tenemos (elementos) de operación que los diferencian. Así de buenas a primeras, yo no asumiría que son el mismo grupo. No tengo elementos para decir que es el mismo grupo, pero sí es parte de un mismo problema que afecta una misma zona y que se enfrenta con una estrategia donde los temas se vinculan, evidentemente”, precisó al respecto.

Los ataques con bomba

Sin embargo, respecto a los ataques explosivos que también tuvieron lugar en distintos puntos del país, Tohá sí manifestó la existencia similitudes. “Ahí sí podemos decir que ese tipo de atentado es distinto de lo que hemos estado viendo en la macrozona sur. Y tiene ciertas características similares. Ahora, de ahí a decir que es necesariamente el mismo grupo, tampoco lo podemos afirmar”, aseguró, refiriéndose al “Movimiento 18 de octubre”, que se adjudicó los tres atentados explosivos a torres de alta tensión en las regiones de Valparaíso, Biobío, y del puente ferroviario sobre el río Itata, en la Región del Ñuble.

En dicho sentido, puntualizó que “sí corresponde a un perfil similar en que lo particular es que se concentre en un periodo tan corto. ¿Tres días? eso no lo habíamos tenido nunca. Y eso ameritó la respuesta del Presidente en el sentido de hacer esta reunión con urgencia, de sentar a todas las partes que tienen algo que hacer, de agilizar un trabajo que en principio estaba haciendo el Ejecutivo solo, para que se hiciera con el conjunto de los poderes del Estado, que es presentar la modificación de la ley antiterrorista y de también favorecer apoyos adicionales a la Fiscalía y la PDI”.

En el mismo tono, opinó que “es preocupante porque este perfil de atentados, si bien no ha sido frecuente, hace años que los estamos teniendo cada cierto tiempo. Entonces, se desactiva un grupo, pero aparece otro. Son atentados muy aleatorios que pueden afectar a cualquier persona. En este momento, los que vimos ahora son todos en zonas rurales, mucho más complejos de investigar que otros parecidos que hemos visto en zonas urbanas.”

De esta forma, Tohá enfatizó que “lo que tenemos que lograr, a donde tenemos que ir, es que en una época en que en Chile se viven decisiones, tensiones, no se interprete por parte de ciertos sectores que su manera de participar en esos debates es estableciendo agendas de violencia, condicionando con el miedo lo que el país hace, porque eso es lo que buscan”.

Por último, sostuvo que la opción de extender el Estado de Excepción estará en constante evaluación, pero que ahora los esfuerzos se dirigirán a fortalecer las capacidades investigativas y preventivas.

Aunque afecte a otras áreas de trabajo, es algo que “siempre se evalúa, siempre está encima de la mesa y sí existe esa posibilidad. Cuando se toman las decisiones es porque se define otro tipo de instrumento que parece más efectivo en ese momento, no porque se descarte a priori o no sea una alternativa extender el estado de excepción“, explicó la secretaria de Estado.

De todas maneras, la jefa de Interior aseguró que “en este momento nuestra opinión es que lo que más requerimos hacer ahí es reforzar las capacidades policiales, tenemos que mover personal, mover equipamiento. Probablemente va a ser necesario (tener) ahí sistemas de controles más frecuentes en las rutas, eso ayuda mucho a inhibir que este tipo de atentados se haga”, remarcó la ministra.

Estos hechos de violencia se dieron en medio de las modificaciones a la Ley Antiterrorista que planteó el Gobierno, en términos de su aplicabilidad. Hoy, la normativa establece que se debe probar con evidencia el ánimo terrorista, pero hay consenso entre oficialismo y oposición para modificar esto en miras de que, por ejemplo, los ataques incendiarios a infraestructura e infraestructura crítica -como fueron los atentados a torres de alta tensión- sean considerados por sí solos, expresiones terroristas.