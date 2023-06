Subsecretaria de Vivienda: No notificó al ministro el caso de Democracia Viva porque “no alcanzó”

Luego de las contrariadas versiones respecto a si el ministro de Vivienda, Carlos Montes, tenía o no en su poder los antecedentes del caso Democracia Viva, la subsecretaria Tatiana Rojas confirmó que no los había entregado. Aunque el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, había insinuado la posibilidad de que Rojas sí le había informado al líder de la cartera de Vivienda, la subsecretaria explicó que se encontraba recabando y ordenando los antecedentes “para poder informar al ministro, lo cual no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos”.

La subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) explicó porqué no había notificado al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PD), sobre el caso Democracia Viva cuando se supo que ella había recibido un correo electrónico el 2 de mayo de parte de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta en el que daban a conocer antecedentes del caso.

Rojas, en la inauguración del parque habitacional “Parque Las Araucarias” en Lo Prado, explicó que tras recibir el correo se puso “en campaña de recompilar todos los antecedentes necesarios para poder tener información clara al respecto”. La subsecretaria detalló que “solicitó, a la autoridad máxima de la región, que me reportara detalladamente, punto por punto, lo que en esa carta, en esa acusación, se exponía”.

“Una vez recibido aquello, lo contrasté con el resto de las jefaturas de la institución para tener todos los antecedentes recabados, ordenados y poder informar al ministro, cosa que no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos”, dijo Rojas. No lo hizo antes, dijo, pues “como responsable, como jefa de servicios tengo que poner en las alertas al ministro teniendo los antecedentes ciertos y ordenados. No puedo poner alertas previas”.

La subsecretaria también afirmó que ella está mandatada en su cargo por el Presidente Gabriel Boric, sin embargo, la oposición ya tomó acciones para modificar esa realidad. Desde la UDI, los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Cristián Moreira y Juan Manuel Fuenzalida, presentaron una querella por fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

RN por su parte, presentó un oficio a la contraloría y los senadores Demócratas, exigieron la salida de Rojas: ““El Presidente de la República debe solicitar de manera inmediata la renuncia a la subsecretaría de Vivienda, Sra. Tatiana Rojas (RD) pues como jefa del servicio habría tenido conocimiento de los hechos, sin denunciarlos e iniciar el respectivo sumario administrativo, ni haber denunciado la situación a las autoridades del Ministerio Público”, exigen desde Demócratas”.

El diputado del PDG, Rubén Oyarzo, tras escuchar las declaraciones de la subsecretaria, sostiene que “se hace más que evidente que ella debe asumir su responsabilidad política”. Además, sostiene que Rojas, tuvo el “tiempo adecuado para revertir esta situación y simplemente no lo hizo”.

En caso de materializarse la solicitud de la oposición, más allá de que se esclarezcan las responsabilidades, implicaría un duro golpe para el Gobierno ya que significa la segunda remoción de subsecretarías en menos de dos semanas. La anterior, implicó al ex subsecretario de Redes Asistenciales Fernando Araos.