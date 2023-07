Lagos Weber y la tributaria: “Hay algunos de mi sector político que son muy apegados a sus ideas”

A pesar del rechazo inicial a la idea de legislar la reforma tributaria, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado se muestra optimista y destaca la flexibilidad del ministro Marcel. De todas formas, recomendó buscar “reformas graduales” que se puedan implementar en un período amplio y muy acotado en algunas áreas, “reduciendo la ambición de lo soñado”. El legislador del PPD también tuvo palabras para su propio sector. “Hay algunos de mi sector político que son muy apegados a sus ideas, que si no es como yo quiero no quiero nada. Pero la vida es más dura”. Para llegar a buen puerto, según el senador Lagos Weber, “hay que tomar lo que podamos acordar con ganas y contentos”.

Este miércoles, el ministro de Hacienda Mario Marcel se reunirá con Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para buscar una forma de avanzar hacia un pacto fiscal. Es una tarea casi imposible. Este domingo, en una entrevista, Mewes reiteró el rechazo del empresariado a un alza de impuestos, aunque dijo que las puertas están abiertas para conversar.

Mewes dijo estar de acuerdo en que el crecimiento no es suficiente por sí solo para financiar todas las demandas, pero deslizó que una reforma tributaria podría vincularse a una reforma del Estado que incluya una mirada profunda a la eficiencia del gasto, revisión de programas, la revisión de exenciones y la reducción de la evasión y la elusión. Ante esto, el propio jefe de la billetera fiscal dejó abierta esa conversación en su carta a la CPC de la semana pasada. Y hay varios analistas que afirman que esa es la llave para destrabar las negociaciones.

La reforma tributaria ya sufrió un rechazo a la idea de legislar en la Cámara, en una primera instancia. Ahora, el Gobierno debe insistir. ¿Cuáles son los nuevos objetivos? Una cosa es clara, según señaló el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD): “Las demandas por bienes públicos que el Estado debe financiar son muy superiores a años anteriores y eso no va a ser cubierto solamente con crecimiento”.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el senador Lagos Weber sostuvo que no le cabe duda que se pueden reasignar mejor los recursos, pero no está seguro de si alcanza para financiar lo medular, y ese es el tema que quiere conversar con la oposición, sobre todo cuando “el portazo que se observó, por parte de la derecha política, de no negociar nada y no aumentar nada, no es sano, no nos ayuda en nada”.

El rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria en marzo, fue “negarle la sal y el agua al Gobierno, cuando este tema no es para el gobierno, es para mejorar pensiones, para terminar con las listas de espera, para financiar la política nacional de cuidados y para mejorar la seguridad ciudadana”, señaló el legislador.

El senador Lagos Weber, que se ha reunido tanto con la CPC como con la Sofofa, planteó ver cuánto cuestan la prioridades del Ejecutivo y después ver fuentes de financiamiento. “Y ahí no me cabe duda que podemos tener un tema tributario”, dijo en El Mostador Vodcast. De todas formas, recomendó buscar reformas graduales que se puedan implementar en un período amplio, muy acotado en algunas áreas, “reduciendo la ambición de lo soñado”.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado valoró la flexibilidad que ha mostrado el ministro Marcel, que quería recaudar 4,1% del PIB en impuesto, y lo que se le rechazó fue del 2,7%, y reconoció estar optimista respecto al pacto fiscal. El llamado de Ricardo Lagos Weber al empresariado es el siguiente: “Tienen que mirar el pasado mañana, no hoy (..) hay varios que entienden ese punto y por eso tengo cierto optimismo que podemos llegar a un pacto fiscal”.

El legislador del PPD también tuvo palabras para su sector, el Socialismo Democrático. “Hay algunos de mi sector político que son muy apegados a sus ideas, que si no es como yo quiero no quiero nada. Pero la vida es más dura”. Para llegar a buen puerto, de acuerdo al senador Lagos Weber, “hay que tomar lo que podamos acordar con ganas y contentos. Yo quería 100, llegué a 70 nomás. Me tomo los 70, festejo los 70”.