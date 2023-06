Pacto fiscal: Marcel responde a portazo de la CPC recordando dichos de empresarios durante estallido

El Gobierno enfrenta dificultades para lograr un acuerdo en el pacto fiscal después de que el empresariado rechazara rotundamente un aumento de impuestos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó sorpresa por el cambio de actitud de la CPC, recordando que durante el estallido social algunos empresarios se mostraron abiertos a contribuir más al Estado. Sin embargo, afirmó que seguirán trabajando con la confederación y que un pacto fiscal amplio es necesario para brindar estabilidad al sistema. Por su parte, la diputada Gael Yeomans, también se mostró sorprendida ante el giro dado por el empresariado. “No hay que olvidar que en plena crisis social teníamos a Andrónico Luksic, a Cecilia Morel, hablando de lo importante de distribuir la riqueza”.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), liderada por Ricardo Mewes, le cerró la puerta a cualquier aumento de impuestos, aunque respaldan medidas como la modernización del Estado, la eficiencia del gasto público y la reducción de la evasión tributaria.

A través de un comunicado, argumentaron que aumentar la carga tributaria perjudicaría el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo de calidad. Además, señalaron que la economía chilena está estancada y que es necesario implementar acciones para fomentar el crecimiento, mejorar las condiciones de inversión, generar empleo y aumentar la formalidad laboral.

Desde la CPC también hicieron hincapié en la necesidad de disminuir la burocracia y la incertidumbre jurídica, así como evitar regulaciones excesivas y aumentos de costos para las empresas. Concluyeron que, aunque no les corresponde negociar ni aprobar leyes, es su deber como representantes de miles de empresas promover políticas eficaces para el desarrollo de Chile.

La Moneda enfrenta un complicado escenario para alcanzar un pacto fiscal, tras este portazo de la CPC, y ante la molestia de una parte de la oposición por encuentros entre empresarios y el Gobierno. El Presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han sostenido distintas reuniones con gremios y pymes para destrabar un acuerdo que lleve a buen puerto la reforma que es crucial para el programa.

El jefe de la billetera fiscal fue el encargado de responder a la CPC. “Es evidente, por el tenor de esa carta, que ha habido un cambio de actitud o de posición respecto del pacto fiscal, porque hasta hace no mucho tiempo escuchábamos una actitud bastante más abierta a los temas tributarios”, señaló el ministro Marcel, en un punto de prensa este miércoles en La Moneda, tras una nueva reunión con representantes de las pymes.

“Eso se va alejando un poco de las cosas que escuchábamos del mundo empresarial. Por ejemplo, en la época del estallido social, en que muchos empresarios dijeron que había que hacer un esfuerzo por aportar más recursos al Fisco, para financiar programas sociales”, recordó.

“Quizás vamos a tener que recorrer un camino más largo”

Con todo, el titular de Hacienda aseguró que seguirán trabajando con la CPC. “Ellos han planteado que están dispuestos a conversar y colaborar en temas relacionados con crecimiento, con productividad, con eficiencia del gasto público, y creo que de un modo u otro siempre vamos a terminar al final discutiendo algún tema tributario. Es imposible pensar en políticas o estímulos para la inversión, por ejemplo, que no toquen la tecla tributaria”.

“Quizás vamos a tener que recorrer un camino más largo, pero nuestra actitud es de seguir adelante en el trabajo para construir un pacto fiscal. Esperamos que en los empresarios llegue el momento en que estén en condiciones de poder concurrir a este, y de esta manera, poder tener un pacto que sea suficientemente amplio como para lograr algo que creo que todos los sectores esperan, que es darle estabilidad a nuestro sistema tributario”, comentó el ministro Marcel.

En ese sentido, el secretario de Estado remarcó en que “para cualquier empresario, para cualquier emprendedor tener claridad sobre las reglas que se les van a aplicar en materia tributaria es muy relevante. Y eso no lo vamos a tener hasta que no tengamos un pacto fiscal que sea amplio, que sea compresivo, y que obviamente tiene que abordar el tema tributario, no podemos soslayarlo”.

“Yo creo que el aporte que se ha hecho hasta ahora es valorar también cómo vamos equilibrando, complementando eso, con el aporte que pueda hacer el crecimiento a la recaudación fiscal, con el aporte que puedan hacer las ganancias de eficiencia en la gestión pública, y apoyarnos en principios que sean también más duraderos”, cerró.

Sobre la reunión de este miércoles con las pymes, Marcel aseveró que “es importante destacar que con el sector de las pymes es el sector con el cual más se ha avanzado en la conversación hasta ahora, para hacer el contraste, por ejemplo, con la CPC”.

Yeomans: “Es sorprendente el cambio de postura del empresariado”

La diputada y presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans (CS) expresó su sorpresa ante el cambio de postura del empresariado chileno en relación a pagar más impuestos. Según la diputada, hace poco tiempo algunos empresarios se mostraban abiertos a la idea de distribuir la riqueza y compartir los privilegios durante la crisis social. Sin embargo, ahora parecen querer dejar eso atrás, lo cual, en su opinión, es una actitud irresponsable que perjudica al país.

“Es sorprendente el cambio de postura del empresariado, que hace poco estaban abiertos a pagar más impuestos. No hay que olvidar que en plena crisis social teníamos a Andrónico Luksic, a Cecilia Morel, hablando de lo importante de distribuir la riqueza, de compartir los privilegios y hoy están buscando poner todo eso debajo de la escombra. Su actitud es irresponsable y le hace un daño tremendo al país. Yo espero que ellos reevalúen su postura”, declaró.

La parlamentaria frenteamplista argumentó que la reasignación de gastos y la eficiencia fiscal no son suficientes para recaudar los fondos necesarios para mejorar las pensiones y la salud pública en el país. Afirmó que los empresarios tendrán que rendir cuentas a la sociedad en este sentido y comprender que el pacto fiscal debe seguir adelante, ya que es un deber político y moral para Chile.

“Ellos van a tener que responderle al país en ese caso y entender que con o sin ellos, el pacto fiscal debe seguir adelante porque es un deber político y moral en nuestro país”, añadió.