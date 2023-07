“Portonazo” contra funcionaria provocó suspensión de las atenciones en un Cesfam de la PAC

La víctima fue abordada por dos sujetos armados al momento en que ingresaba a los estacionamientos del lugar. Al momento del robo, los delincuentes solo le quitaron las llaves, pero no pudieron salir, puesto que otro trabajador cerró el portón de acceso para que no huyan del lugar. Finalmente, lograron escapar al saltar la reja y le robaron el celular a otra funcionaria. A su huida comenzaron a efectuar disparos para que no sean perseguidos.

Durante este lunes una funcionaria del Cesfam Pierre Dubios de Pedro Aguirre Cerda sufrió un “portonazo” frustrado al llegar al recinto, lo que provocó que desde el estamento decidieran cerrar el lugar como forma de protesta.

La víctima fue abordada por dos sujetos armados al momento en que ingresaba a los estacionamientos del lugar. Al momento del robo, los delincuentes solo le quitaron las llaves, pero no pudieron salir, puesto que otro trabajador cerró el portón de acceso para que no huyan del lugar. Finalmente, lograron escapar al saltar la reja y le robaron el celular a otra funcionaria. A su huida comenzaron a efectuar disparos para que no sean perseguidos.

Tras estos hechos, los trabajadores del lugar decidieron suspender las atenciones del Cesfam, lo que provocó la molestia de los vecinos de la población La Victoria, quienes buscaban ser atendidos el día de hoy. Los funcionarios anunciaron un paro indefinido hasta que se refuerce la seguridad de los trabajadores.

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, se hizo presente en el lugar para participar de la asamblea con los trabajadores para llegar a un acuerdo y vuelva el funcionamiento del lugar.

Los funcionarios determinaron que por el momento no se atenderá a pacientes que tengan horas y el servicio de urgencia será trasladado a otros Cesfam. Los trabajadores de esta área se dirigirán a otros recintos. Desde mañana solo habrá turnos éticos en el Cesfam Pierre Dubois hasta que exista un compromiso por parte de las autoridades en mejorar la seguridad del recinto, según declararon los propios funcionarios.

Antecedentes del caso

Desde el Gobierno señalaron que solicitaron los antecedentes del caso, puesto que el cierre del recinto depende del municipio y no del Ejecutivo.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó el hecho, acotando que afectó a una funcionaria que presta servicios en un centro de salud que presta atención a la población. “Esto está a cargo del Ministerio Público y de las policías en materia de investigación, y esperamos que se aclare con rapidez, y si hay que tomar medidas de seguridad, esperamos coordinarlo con la municipalidad”, agregó.