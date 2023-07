Contralor: Caso Convenios “puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento”

En el marco de su exposición frente a la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, el contralor Jorge Bermúdez se refirió al caso Convenios -cuyo revuelo comenzó cuando se hizo público el traspaso de recursos desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva-, el que ha puesto en cuestión el mecanismo de otorgamiento de dineros hacia organizaciones desde entes estatales. Asimismo, defendió el trabajo del ente fiscalizador en torno a la fiscalización de este proceso: “decir que Contraloría llegó tarde, en realidad es no comprender totalmente cómo funciona la Contraloría, porque no todo está sometido a un control previo, no todo lo que hace el Estado pasa por la Contraloría y no todos los recursos públicos van al control de la Contraloría”.

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, asistió durante esta jornada a la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, para exponer sobre un informe elaborado acerca de las transferencias de recursos, y para brindar recomendaciones en torno a la regulación de este mecanismo.

En ese sentido, la autoridad afirmó que, a la fecha, se han recibido alrededor de 172 denuncias por esta forma de financiamiento. Sin embargo, “no todas referidas al mismo caso de Antofagasta, sino que de distintas partes del país”, explicó.

En ese sentido, Bermúdez afirmó que “el problema es que el convenio es fácil de cumplirse con la laxitud en la que están establecidos”, y que el ente no tiene la facultad de fiscalizar a organismos privados, a pesar de que “ha sido una lucha en mi gestión, extender esto a entidades privadas que realizan una función pública y reciben recursos públicos”.

En cuanto a Democracia Viva, que fue el primer caso en causar revuelo público, el contralor dio el detalle de las distintas acciones que órgano ha llevado a cabo hasta ahora, y señaló que, de acuerdo a sus facultades, lo que realiza la Contraloría es auditar si las normas que rigen el proceso se cumplieron.

Por esto, “no necesariamente van a haber grandes hallazgos: puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento de la normativa”, declaró.

“Tenemos el país que tenemos con todos sus defectos porque existe, entre otras cosas, una institución que se llama Contraloría General de la República”, manifestó Bermúdez.

“Por lo tanto, decir que Contraloría llegó tarde, en realidad es no comprender totalmente cómo funciona la Contraloría, porque no todo está sometido a un control previo, no todo lo que hace el Estado pasa por la Contraloría y no todos los recursos públicos van al control de la Contraloría”, explicó la autoridad del ente fiscalizador.

“Nosotros, como institución, lo que tuvimos que hacer en este caso de fundaciones es lo siguiente: postergar otros procesos de auditoría que estaban planificados para poder poner esta auditoría al Minvu y poder saber que es lo que efectivamente ocurrió en esta materia”, expuso la autoridad.