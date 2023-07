Diputado Schalper ante rechazo de Evópoli a la AC: Es “una puñalada al corazón de Chile Vamos”

El parlamentario de Renovación Nacional sostuvo que “nunca me imaginé que el salvavidas del ministro fuera a venir desde Evópoli”, luego de que la bancada de Chile Vamos afirmara que rechazarán el libelo que acusa al ministro de Educación de cometer irregularidades en su administración.

El diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, se mostró molesto ante la bancada de Evópoli ya que estos manifestaron que rechazarán la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Por esto, el parlamentario -y uno de los precursores del libelo acusatorio que se está llevando a cabo hoy en la Cámara Baja- manifestó que “la verdad es que es incomprensible e inusitado que sean dos diputados de Evópoli los que le van a salvar la posibilidad al ministro de tener que responder por las irregularidades que hemos conocido”.

También te puede interesar:

“Siempre está la posibilidad de perder la acusación: no olvidemos que la mayoría de la Sala de la Cámara es pro Gobierno”, expresó Schalper. Sin embargo, apuntó que “nunca me imaginé que el salvavidas del ministro fuera a venir desde Evópoli”.

“Para nosotros es incomprensible e inaceptable, ya que está en juego algo profundo”, . “Hoy estamos viendo si estamos por la probidad o impunidad. Los chilenos se acordarán de este día sobre cómo votaron todos”.

Asimismo, al ser consultado acerca de un eventual quiebre entre el partido de Chile Vamos y Evópili, no descartó que se replantee la alianza. “Son el tipo de cosas que deberemos estudiar terminada la acusación”, agregó el parlamentario.

Por su parte, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, había señalado, en cuanto a las críticas del legislador de RN, que “yo no he criticado a Renovación Nacional como RN nos está criticando a nosotros. El secretario general de Renovación Nacional no es solamente impulsor de este libelo, sino además el secretario de un partido aliado. Así que le exijo respeto”.