Ministros de Minería de Allende recuerdan impacto y polémica con EEUU por nacionalización del cobre

Los ex ministros de Minería del presidente Salvador Allende Jorge Arrate, Sergio Bitar y Pedro Felipe Ramírez recordaron, en conversación con El Mostrador, el 11 de julio de 1971, día en que, casi a la mitad de los mil días del gobierno del pacto oficialista Unidad Popular (UP), el Congreso Nacional por unanimidad aprobó pasar al Estado la propiedad de la considerada “gran minería” del cobre, conformada por los yacimientos de Chuquicamata, Exótica, Salvador, Andina y El Teniente, tras lo cual se fundó Codelco y se generó una fuerte controversia con las mineras estadounidenses Anaconda y Kennecott, por sus “utilidades excesivas”.

Jorge Arrate ejerció el cargo entre entre junio y agosto de 1972 y recuerda que fue un momento épico en la historia de Chile, pues señala que “se abrió una posibilidad que se había avizorado mucho tiempo antes, era una idea que corrió como una bola de nieve en una heladería, fue creciendo”.

El también secretario de Estado de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, así como ex candidato presidencial en 2009, comenta que desde los años ´30 comenzaron a analizarse proyectos en esa dirección en el Congreso.

“En 1952 hay uno (cuya autoría era) de dos senadores comunistas, Elías Lafertte y Salvador Ocampo, que estaban ilegalizados, que entregaron su proyecto de nacionalización a un senador socialista que era Salvador Allende. Bueno, Allende también había presentado un proyecto anteriormente y esa idea fue creciendo hasta que se hizo imparable. O sea, uno tiene que tener confianza en que el formular ideas y jugarse detrás de esa idea por el tiempo que sea necesario es algo que lleva a un buen fin. La nacionalización del cobre fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Hasta la derecha votó a favor. Y eso ocurrió porque se había convertido en una idea hegemónica, en una idea que abrazaban todos los chilenos”, expresó Arrate a El Mostrador.

Sergio Bitar: “Fue un error descontar las utilidades excesivas a las transnacionales expropiadas”

Por su parte, Sergio Bitar, exministro de esa cartera entre marzo y julio de 1973, precisa que para entender el proceso hay dos hitos que él considera clave.

“Uno, es que durante el gobierno de Frei Montalva se hizo la chilenización del cobre, que estableció un acuerdo con propiedad nacional del 51%. El segundo, es la decisión posterior a la nacionalización, donde se instala la idea de que las mineras extranjeras habían tenido muchas utilidades y se debía descontar utilidades excesivas arrojando un resultado de compensación cero, como en las estadounidenses Anaconda y Kennecott, (pero) eso es un error”.

“Era una medida que tocaba a todas las transnacionales de Estados Unidos, como precedente. Se podía nacionalizar cualquier cosa, pero no podías instaurar la tesis de que no pagabas. Ahí se inició una situación extremadamente compleja con apoyo de Richard Nixon, las transnacionales, el FMI, el Banco Mundial y los embargos de cobre chileno que desembarcaron en Estados Unidos, por los juicios que habían iniciado las empresas para recuperar su dinero”.

El ex ministro recuerda que las empresas expropiadas ocultaron información comercial al Estado chileno y que “no entregaron ningún plano, no entregaron el contacto de proveedores de repuestos de maquinaria y había que triangular por terceros”.

Bitar cuenta que los primeros meses fueron muy inciertos, que bajó la producción y esta recién empezó a levantarse hacia 1973. En ese sentido, precisa que “hubo un sentimiento de orgullo nacional por el beneficio que traía, pero el manejo, la forma en que se aplicó, no fue bien hecha, y esa es una gran lección en política”.

Del mismo modo, recuerda que “cuando me tocó llegar al Ministerio estábamos con el cobre nacionalizado, haciendo enormes esfuerzos por elevar la calidad de la gestión, pero se sumó una situación muy difícil, que fue la huelga de El Teniente y la presión de los sindicatos, que a veces no distinguían de qué gobierno se trataba y ponían por delante sus intereses, lo que llevó a un grupo a desgajarse del resto de los sindicatos y postular una demanda excesiva sobre lo que podía sostener Codelco, y se desata la huelga de El Teniente, que ocurrió a partir de abril del año ’73. Esa huelga fue el preludio del golpe”.

“Entre tanto, tanto Luis Figueroa, ministro de Trabajo, y yo, éramos acusados constitucionalmente por la DC y la derecha por no respetar los derechos de los trabajadores. A esa alturas, ya se había configurado la alianza de derecha con la DC, Confederación Democrática, para competir contra el UP en la elección parlamentaria de marzo del 73”, analiza Bitar, quien finalmente fue destituido, al triunfar la derecha y la DC en la acusación.

Pedro Ramírez: “Se trató de un un acto de unidad nacional que se probó en el Congreso por unanimidad”

El exministro Pedro Felipe Ramírez, que dirigió la cartera entre julio y agosto de 1973, considera que la nacionalización del cobre es “una obra monumental”, que le ha servido a Chile desde los años de Allende hasta hoy”, y que ha sido una base “para el desarrollo productivo, su desarrollo económico y desarrollo social”.

“No solamente se trató de un acto de unidad nacional que se aprobó en el Congreso por unanimidad, también debe ser recordado con mucha alegría por todo Chile. La nacionalización del cobre era una demanda nacional e incluso estaba en el programa presidencial de Radomiro Tomic. Fue un gran proceso aprobado en el Congreso por gente de derecha, de la Democracia Cristiana y de toda la izquierda. Lo que es muy importante es la enorme capacidad que tuvo Codelco durante esos años para hacerse cargo de la producción y la comercialización del cobre en un esfuerzo extraordinario que se hizo y que llevó a hacerla la empresa más grande del mundo y con una capacidad operativa extraordinaria hasta hoy”, aseguró el exministro Ramírez.

Este agrega que respecto de la baja de producción que ha habido en estos años “ya entonces se sabía que venía por el agotamiento de las minas, que se van poniendo viejas y va bajando la ley del cobre. Entonces ahí están los problemas, pero hace ya varios años Codelco está desarrollando lo que se llama cinco proyectos estratégicos estructurales, que van a volver con la mina más grande del mundo a retomar los niveles de producción incluso un poquito superiores a los que ha tenido históricamente. Ahora que se conmemoran los 50 años es muy bueno recordar esta gran obra que hizo el presidente Allende, como otras obras que hizo durante esos 1000 días que estuvo gobernando, como el medio litro de leche, y el sistema de viviendas sociales”, comentó el ex secretario de Estado.