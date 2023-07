Presidente Boric y negativa de la UDI a dialogar por la reforma previsional: “¿Con qué cara?”

A pocas horas de regresar de su gira por Europa como jefe de Estado, el Presidente Gabriel Boric criticó las presiones de la UDI, quienes condicionaron su participación en el diálogo en torno a la reforma de pensiones -que está en discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados-, mientras el ministro Giorgio Jackson continúe en su cargo. La medida de presión surge luego del robo perpetrado en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social en la noche del jueves pasado. Ante esto, el jefe de Estado señaló: “¿Qué es más importante? Les pregunto, lo mismo a otros partidos que los hemos invitado, no se imaginan cuantas veces, a reuniones para poder concordar un pacto fiscal, porque para poder financiar mejores pensiones tenemos que tener mayores ingresos”. De la misma forma, expresó que “podremos tener diferencias políticas y eso es legítimo y deseable en democracia, pero no podemos dejar de poner las urgencias de ustedes, del pueblo de Chile, en primer lugar, antes que los intereses de los partidos”.

El Presidente Gabriel Boric abordó la negativa de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) respecto a participar de la mesa donde se dialoga la reforma previsional en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD), permanezca en su cargo.

Para el Mandatario, “es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir ‘no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete'”.

Desde la inauguración de la extensión del segundo tramo del Parque Mapocho Río en la comuna de Quinta Normal, el jefe de Estado cuestionó al gremialismo, al indicar que “hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar. ¿Con qué cara?”.

De la misma forma, apuntó que “las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, para subirles las pensiones a las personas que se han sacado la cre… trabajando toda su vida y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar, ¿con qué cara?”, argumentó Boric.

Además, cuestionó las prioridades de los personeros en torno a la discusión. “¿Qué es más importante? Les pregunto, lo mismo a otros partidos que los hemos invitado, no se imaginan cuantas veces, a reuniones para poder concordar un pacto fiscal, porque para poder financiar mejores pensiones tenemos que tener mayores ingresos”, agregó.

“Las diferencias políticas se pueden resolver a otro nivel pero no cerrando las puertas al diálogo sobre una reforma tan esperada por todos los chilenos y chilenas”, manifestó el Mandatario.

“Llevamos un año y cinco meses de Gobierno y, efectivamente, no ha sido fácil. Lo que siempre me dicen, a cada lugar donde voy, me lo decía recién una vecina: ‘no nos olvide por favor’, ‘cumpla las promesas que hace’. Porque eso, efectivamente, marca la diferencia. Y lo que nos piden es que pongamos en el centro a las personas y no los intereses de un partido u otro, o las peleas chicas”, añadió Boric.

“Podremos tener diferencias políticas y eso es legítimo y deseable en democracia, pero no podemos dejar de poner las urgencias de ustedes, del pueblo de Chile, en primer lugar, antes que los intereses de los partidos”, expresó.

Cabe recordar que el anuncio de la salida de los parlamentarios UDI de la mesa liderada por el ministerio del Trabajo ocurre luego de que se diera a conocer el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde las dependencias de la cartera que lidera Jackson.