Müller: si otro hubiera dicho lo que dijo Jackson sobre el robo “en la tarde deja de ser ministro”

Según Gonzalo Müller, académico y cercano a varios parlamentarios de la UDI, el gremialismo ha endurecido su postura frente al Gobierno, especialmente después del “caso indultos”, que a su juicio significó una pérdida importante de confianza. Aunque mencionó que la desconfianza en ese punto parece haber sido reparada, el costo político fue alto, ya que mientras se conversaba sobre seguridad, el Presidente “preparaba” los indultos, lo que complicó el diálogo. Desde ese caso, mencionó, ha habido una profundización del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, ahora en torno a la reforma de pensiones, y la UDI ha asumido un papel opositor más marcado. Müller considera grave que el ministro Jackson haya señalado a la oposición como responsable del robo de computadores, aunque también criticó la redacción de la carta acusatoria por parte de la UDI.

El ministro Giorgio Jackson (RD), a las nueve de la mañana, “sostuvo la tesis de un robo sospechoso con intencionalidad política para dañarlo”. Esto es lo más preocupante para el académico de la Universidad del Desarrollo (UDD) y cercano a la UDI, Gonzalo Müller. A su juicio, cuando el titular de Desarrollo Social dice eso, después de la sustracción de computadoras y una caja fuerte de las dependencias de la cartera, señala hacia la oposición, lo que le parece sumamente grave.

“Si un ministro de Desarrollo Social, cualquier otro, hubiera dicho lo que dijo el ministro el día del robo, en la tarde hubiera dejado de ser ministro”, planteó Müller durante el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler. El director del Centro de Políticas Públicas de la UDD sostuvo que el ministro Jackson “no puede especular sobre la intencionalidad política del robo en su propio ministerio, ni mucho menos pensar que es un ataque hacia su persona”.

Cabe mencionar que, a través de una carta que fue catalogada como calumniosa e injuriosa por parte del Gobierno, la UDI acusó a Jackson de “estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadoras y una caja fuerte desde su ministerio”, además de haber “orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas”. Ante esto, el secretario de Estado declaró: “Me imputaron un delito y espero que se retracten”.

La redacción de la misiva, según Gonzalo Müller, es incorrecta. “No reflejó bien, en términos de lo que se está diciendo, que él es responsable de lo que ocurre en su ministerio, y lo otro le corresponde a tribunales y la Fiscalía”, señaló. Además, dijo que ese error en la redacción es algo que no debería haber ido nunca allí y “distrae de lo importante”: la responsabilidad del ministro Jackson.

“Cuando se judicializan los casos, uno entiende que la responsabilidad de la investigación y determinación de responsables radica en la Fiscalía, el Ministerio Público y los tribunales. Por lo tanto, no le corresponde a la política, en ningún caso”, remarcó el académico de la UDD.

En el liderazgo de Javier Macaya hay un antes y un después del caso indultos

Müller, cercano a varios parlamentarios de la UDI, abordó el endurecimiento en la postura del gremialismo frente al Gobierno, lo que no sería algo reciente. Según el analista, aunque son la oposición, en el liderazgo del timonel del partido, el senador Javier Macaya, “hay un antes y un después del caso indultos”, el cual aseguró “significó una pérdida de confianza muy importante”.

Pese a que esa desconfianza por el tema de los indultos estaría reparada, según Gonzalo Müller, el costo político fue muy alto. “Al mismo tiempo que se conversaba sobre seguridad, la oposición se había sentado a la mesa, en un tema complejo para el Gobierno, donde el Presidente estaba complicado. Pero al mismo tiempo que se conversaba, el Presidente establecía y preparaba los indultos, lo que sepultó esa mesa”, comentó.

Desde lo que denominó como el “caso indultos”, todo lo que vino después fue “profundizar el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, y en el caso de la UDI, un rol opositor cada vez más nítido”.

Le van a recordar al diputado Boric que votó en contra de la reforma de pensiones

El analista político reconoció que llevamos mucho tiempo en un periodo de muy duro enfrentamiento, donde se pueden cometer errores, pero en su opinión, quien tiene la responsabilidad de no profundizar este periodo, sino más bien de “tranquilizar”, es el Presidente. Por eso, dijo que le llamó mucho la atención las palabras del Mandatario, que fueron durísimas con la oposición (“¿con qué cara?”, cuestionó Gabriel Boric ante el pedido de renuncia de Giorgio Jackson). Ante esto, aseguró que “van a tener réplica de la oposición”.

El tema es que la UDI condicionó el diálogo sobre pensiones a la salida del ministro de Desarrollo Social y en Chile, “hay bajas pensiones”, y Gonzalo Müller lo sabe. Pero, “le van a recordar al diputado Boric que votó en contra de la reforma de pensiones del gobierno anterior, que no estuvo dispuesto a avanzar, que fue congelada en el Senado durante dos años y solamente aprobó a último momento la PGU”.

No hay acuerdo en la mesa

El académico de la Escuela de Gobierno UDD planteó que las luchas de poder en torno al gobierno, son posiciones “más allá de la retórica”, y de acuerdo a sus declaraciones “no se debe perder nunca de vista que finalmente el Gobierno tiene una responsabilidad mucho mayor en el tono y en avanzar”.

De todas formas, pese a la retirada del gremialismo del debate, según Müller, “la reforma de pensiones puede avanzar en el Congreso sin necesidad de ninguna mesa de diálogo”.

“En una mesa como la que existía es muy difícil, porque está sujeta a algo que el Presidente no está dispuesto a hacer, y el Presidente tiene derecho hacerlo. Pero eso le genera a un costo al Presidente, en términos de que esa mesa no va a prosperar. Ya no prosperó la mesa de seguridad, se avanzó en el Congreso, y esta mesa (de pensiones) yo creo que va a ser difícil que avance, no solamente por la retirada de la UDI, sino que porque no hay acuerdo en la mesa”.

Lo más probable, recalcó, es que haya acuerdo en el Congreso.

Además del minsitro de Hacienda Mario Marcel, quien lleva adelante las conversaciones en torno a la reforma de pensiones es la titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social Jeannette Jara (PC), quien según Gonzalo Müller “puede tener la sensación de haber entregado mucho, pero la verdad está muy lejos de un acuerdo”. Le recomendó a la ministra Jara “priorizar qué elementos generan consenso”.

Luego de que la UDI condicionara su participación en la mesa por pensiones a la salida de Giorgio Jackson, hubo varios que lo cuestionaron. Entre ellos, parlamentarios del oficialismo y la DC, pero también de RN. De hecho, el diputado Diego Schalper comentó que “no entiendo por qué los adultos mayores y sus pensiones indignas tienen que pagar el pato”. Mientras, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber apuntó que “desconozco a ese Javier Macaya”.