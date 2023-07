Insulza refriega inexperiencia del Gobierno: “La política es una profesión, no una pura afición”

El senador socialista se mostró preocupado por el ingreso a gobernar de gente “que no había gobernado nunca”. Eso, dijo, “es peligroso”. A raíz del Caso Convenios, Insulza señaló que hay varios en La Moneda que “tendrían que haberse capacitado un poco más”. El legislador también criticó la intransigencia de la UDI en las reformas impulsadas por el Presidente Boric, y sugirió que el gremialismo pudo haber dado un inesperado “pase” para —al contrario—fortalecer al ministro Giorgio Jackson. Recordó el caso MOP Gate, en el que la UDI no puso condiciones como la renuncia de un ministro, y opinó que el partido presidido por el senador Macaya no aprendió de la experiencia política en España. A su juicio, la UDI se está defendiendo mal y debería mostrar la grandeza de antaño.

La Contraloría declaró ilegales 29 convenios por $13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones. De momento, ha revisado sólo 34 de estos acuerdos. Vale decir, el 85% de lo chequeado presenta problemas. En medio del denominado Caso Convenios, el senador socialista José Miguel Insulza apuntó a la inexperiencia del Gobierno, pero también criticó a la UDI por su intransigencia y condiciones para negociar las reformas impulsadas por la administración del Presidente Gabriel Boric.

Según el senador Insulza, pese a que ha habido casos similares en la historia, es preocupante que “entra gente a gobernar que no había gobernado nunca”. Eso, dijo, “claro que es peligroso”. En este sentido, el legislador del PS señaló que hay varios que están en La Moneda que “tendrían que haberse capacitado un poco más”.

“La política es una profesión (…) no una pura afición, usted tiene que saber cómo hacer las cosas”, declaró el senador José Miguel Insulza, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Cabe mencionar que el ministro de Justicia, Luis Cordero, ante la reciente salida de la subsecretaria de las Culturas por la firma de dos cuestionados convenios, aseveró que los funcionarios “cuando llegan por primera vez a un cargo directivo de una administración en el Estado, deberían tener una capacitación básica”.

El senador anda “saltón”

Respecto a la revisión de Contraloría, Insulza afirmó que “lo que está mal, desgraciadamente, no es igual a lo que se puede sancionar”. Según comentó el senador, “hay un vacío entre lo que está mal y lo que se puede sancionar que es muy grande”.

“Hay muchos de esos casos que no van a ser juzgados porque no cometieron ningún delito”, pero hay cuestionamientos “desde el punto de vista ético, sin ninguna duda”, manifestó.

Por lo “anecdótico” del robo a dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, el legislador, quien había pedido a RD que aclare si hubo concierto en la sustracción, expresó que, pese a reconocer que ha escuchado sobre robos insólitos, “uno no puede creer que sea tal el grado de ingenuidad”, sobre todo en una situación que parece “una broma mal hecha”. Esto último en referencia a que los perpetradores se hicieron pasar por autoridades para llevarse también una caja fuerte, además de 23 computadores, algo que “a uno lo pone saltón”. El senador Insulza no prejuzga, pero pide que se investigue.

“Longueira no puso condiciones”

Ante la condición de la Unión Demócrata Independiente para negociar las reformas del Ejecutivo: la renuncia del ministro Giorgio Jackson, el senador Insulza precisó que “todos los ministerios son de exclusiva confianza del Presidente”.

“En la vida real no hay nada peor que pude hacer un partido de oposición que exigir la renuncia de un ministro. Ningún Presidente va a hacer eso, nunca, no va a aceptar que un partido lo chantajee, porque en ese momento la pérdida de respeto va a ser total”, criticó el militante socialista, además de deslizar que la UDI y su presidente, el senador Javier Macaya, pudieron inesperadamente darle al ministro Jackson “un pase para que siguiera en el Gobierno”.

“Yo creo que a él (Macaya) le dijeron ‘viejito, este gobierno está con problemas, tú tienes que ponerte más duro. No trates de negociar e imponte'”, señaló el senador Insulza. Además, recordó que cuando fue ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos y fueron golpeados por el denominado caso MOP Gate, la entonces UDI puso como única condición “tener proyectos claros”. De hecho, el entonces timonel gremialista, Pablo Longueira, fue a su oficina y efectivamente había proyectos claros. “Longueira no puso condiciones”, remarcó Insulza. Y añadió: “Esa grandeza, para decirlo con todas sus palabras, no parece existir”.

¿Para qué queremos la copia?

Según el senador Insulza, la UDI se está defendiendo, pero se está defendiendo mal. El partido liderado por el senador Macaya, criticó el parlamentario, “no tomó las lecciones de la elección española”. Y es que seguramente el PP hubiera sacado mucho más votos si no fuera porque decidió anunciar a priori su alianza con VOX.

“Creyendo que endureciéndose van a ganar, no. Si para endurecerse están los Republicanos”. Entonces, “¿para qué queremos la copia?”, cuestionó el senador Insulza.

Lo cierto es que la tensión del ambiente político ha ido in crescendo. Tanto oposición como oficialismo tienen argumentos para explicar su confrontación e intolerancia frente al otro. Resultado: este año podría no haber reformas, porque la derecha avisa que “con este Gobierno no hay ningún acuerdo posible”.

Para el senador José Miguel Insulza, es momento de demostrar que no entraron a la política para crearle problemas a la gente, sino que para resolverle problemas. “Si el mundo político no tiene capacidad para eso, como está ocurriendo en otros países donde pasan peleando, porque los partidos no son recordados por la cantidad de veces que se pelearon, sino que por cosas que hicieron en favor del país, muestra que estamos en un muy mal momento y que este país va a continuar su decadencia”, concluyó.