Caso Lencería: Consejeros regionales del Biobío impulsan moción para destituir al gobernador Díaz

A los cuestionamientos por transferencias directas, una denuncia sobre el arriendo irregular de la Fundación En Ti para obtener un contrato con el Gobierno Regional, y el escándalo conocido como caso lencería, se agregó otro hecho singular. El pasado 29 de julio, dos funcionarios de confianza del Gobernador Rodrigo Díaz Worner,- sobrino de la ex subsecretaria de Justicia de Patricio Aylwin, Martita Worner- ingresaron al inmueble antes de que fuera allanado por la PDI. Luego de conocidos lo antecedentes cinco de los 28 Cores, buscan lograr 10 firmar para solicitar al TER la destitución del Gobernador Rodrigo Díaz. “El accionar del gobernador en esta crisis es muy inconsistente y hay conductas que configurarían abandono de deberes con méritos suficientes para una destitución. Tenemos cinco votos y esperamos se allanen otros consejeros. Estamos conversando”, señaló el consejero Javier Sandoval.

Un nuevo episodio quedó al descubierto hoy en Biobío en el marco de la arista del caso convenios que afecta al gobierno regional, el cual es investigad0 junto a lo menos seis fundaciones por el Ministerio Público, y que colmó la paciencia de un sector de los Consejeros Regionales (Cores). Luego de varias conversaciones, un sector de estos comenzó a buscar un acuerdo que permita solicitar al Tribunal Electoral la destitución del Gobernador Rodrigo Díaz Worner por notable abandono de deberes.

A los cuestionamientos por transferencias directas y a una denuncia que se indaga sobre el arriendo de la Fundación En Ti, para obtener un contrato con el Gobierno Regional, se agregó otro hecho. Otro, que a su vez, se sumó al caso de la rendición de gastos por lencería de raso de la excandidata a diputada, Camila Polizzi, en el marco de las investigaciones.

El pasado 29 de julio, dos funcionarios de confianza del gobernador Rodrigo Díaz Worner,- sobrino de la ex subsecretaria de Justicia de Patricio Aylwin, Martita Worner- ingresaron al inmueble antes de que fuera allanado por la PDI.

Según la información consignada en el libro de registros de acceso, los visitantes nocturnos fueron Christian Klenner Del Pino, jefe de unidad informática, y Mónica Bestwick Saldivia, considerada la contraparte financiera de Fundación En Ti, el sábado 29 de julio a las 22:30 horas, fuera del horario laboral.

La pareja llegó y al “no obtener la autorización del policía de turno, salieron y volvieron exhibiendo un correo de Nelly Pillado, jefa de la Dirección de Administración y Finanzas del Gore, para autorizar el ingreso y trabajar en algunos computadores”.

Esa revelación, sumado al hecho de que el presidente de la Fundación en TI, Gerardo Silva, que reconoció en una entrevista en T13 tener un grado de discapacidad intelectual, no saber leer ni escribir y haberse enterado por la prensa del caso, colmó la paciencia de los consejeros regionales (Cores).

Seis de los 28 Cores de la Región del Biobío comenzaron a articular un escrito para recurrir al Tribunal Electoral Regional del Biobío, donde se requiere la firma de 10 consejeros, para solicitar la destitución del Gobernador Rodrigo Díaz por notable abandono deberes y faltas a la probidad.

Entre quienes analizan el recurso, se encuentra el consejero Javier Sandoval, quien considera “preocupante e inconsistente” los hechos en que ha incurrido el Gobernador Díaz.

“El accionar del gobernador en esta crisis es muy inconsistente y hay conductas que configurarían abandono de deberes con méritos suficientes para una destitución”, señaló a El Mostrador Sandoval.

No obstante, explicó que la medida requiere de convocatoria y de la tramitación en el Tribunal Electoral Regional, ya que debe ser solicitada por un tercio del Consejo.

“Somos 28 consejeros, y se requiere de 10. Es un proceso que no está automáticamente activo, requiere de ese paso previo. Entendemos que la crisis que se está viviendo en el gobierno regional del Biobío es estructural”, aseguró el consejero Sandoval (Igualdad).

Y agregó: “Los que estamos haciendo algún grado de fiscalización conjunta, y hemos tenido coincidencias de recurrir, lo planteo de esa manera, está el consejero Pedro Blas, la consejera Yanina Contreras y el consejero Gabriel Torres, además de nuestra bancada, que somos Camila Arriaga y yo. Somos hasta ahora 5, pero en el Partido de Igualdad estamos llanos a que esa conversación se amplíe a más consejeros, y salió un grupo pidió una fiscalización. Esperamos que puedan allanarse a conversar esta posibilidad”,

Pese al optimismo del consejero Sandoval, la destitución no se ve cercana en otros partidos de izquierda, entre ellos en el PC. Si bien el jefe de bancada no respondió los llamados de El Mostrador, la consejera Tania Valentina Concha (PC) expresó: “Hay un grupito de colegas que están haciendo esa propuesta. La bancada del PC en el CORE no ha sido convocada a una bilateral en relación a este tema.

Personalmente creo, que debido a que la mayoría de las comisiones con su presidías por la derecha, será difícil juntar las firmas desde lo que impulsa lo que es el Partido de Igualdad. Y el Gobernador votó a favor de todas las propuestas de presidencias de comisiones que propuso la derecha iniciando su trabajo el nuevo Consejo Regional”, advirtió Concha a El Mostrador.