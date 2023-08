Organizaciones de educadoras de párvulos se manifiestan en las afueras de La Moneda

La delegada sindical del sindicato número 1, Mónica Leiva, dijo en El Mostrador que una de las principales razones de este paro de 48 horas es el aumento de dotación, puesto que el año pasado les prometieron la incorporación de 178 educadoras para julio de este año, “lo que no se ha respetado”.

Durante miércoles en la Plaza de la Constitución diversas organizaciones que agrupan a educadoras de párvulos se manifestaron por incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.

La delegada sindical del sindicato número 1, Mónica Leiva, dijo en El Mostrador que una de las principales razones de este paro de 48 horas es el aumento de dotación, puesto que el año pasado les prometieron la incorporación de 178 educadoras para julio de este año, “lo que no se ha respetado”.

Por otro lado, también solicitan la “homologación de los sueldos”, puesto que alegan que comparten el mismo cargo, horario y estatutos con otras educadoras y no perciben el mismo sueldo.

Leiva no descartó pasar a un paro indefinido en caso de que no se llegue a un acuerdo. Asimismo, cifró en 500 las personas presentes en La Monedas; mientras que Carabineros en 200. No hay registro de desmanes ni detenidos.