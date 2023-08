RN y Evópoli cierran la llave del diálogo a ministra Jara y tambalea acuerdo por pensiones

Evópoli y Renovación Nacional –a diferencia de la UDI y Republicanos– eran vistos por La Moneda como la derecha dialogante para avanzar en un acuerdo que permitiera dar luz verde a la reforma previsional. Sin embargo, el término del trabajo de la mesa técnica fue leído por ambas colectividades como una decisión unilateral del Gobierno, que complica las negociaciones. Según el diputado Evópoli Jorge Guzmán, una vez que tuvieron el acuerdo “por fuera”, con la DC, “simplemente suspenden unilateralmente la mesa sin siquiera escuchar las propuestas que teníamos para construir un acuerdo en materia de pensión”. Para el oficialismo, en tanto, aún queda tiempo para que las conversaciones avancen. Esto, pues la reforma se enfrentará a discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde existe una mayoría oficialista.

El viernes de la semana pasada terminó de operar la mesa técnica que propuso la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que congregó a parlamentarios y a expertos de cada color político para llegar a un acuerdo para la reforma de pensiones. La idea era transparentar posiciones, dialogar y así ponerse de acuerdo en la materia para sacar adelante un proyecto que lleva 10 años discutiéndose y hoy es clave para la agenda del Gobierno. Desde el oficialismo siempre vieron en Evópoli y RN una cara dialogante de Chile Vamos. Sin embargo, el término de la mesa técnica significó para dichos partidos, una decisión unilateral que hace tambalear el diálogo para la reforma de pensiones. Esto, aún cuando desde el Ministerio del Trabajo aseguran que “pero continuará una coordinación entre los expertos”.

“Los actos del gobierno dejan en evidencia sus sinvergüenzuras y lo descarados que fueron respecto a la mesa de pensiones”, dijo el diputado Evópoli Jorge Guzmán. Según el diputado, la mesa de diálogo fue una suerte de fachada que no tenía “ ningún interés de escuchar o construir acuerdos” sino que buscaba “diluir o de alguna forma distraer a la oposición para efectos de poder construir un acuerdo con la Democracia Cristiana”. Una vez que tuvieron el acuerdo “por fuera”, advierte, “simplemente suspenden unilateralmente la mesa sin siquiera escuchar las propuestas que teníamos para construir un acuerdo en materia de pensión”.

Guzmán disparó contra el Gobierno: “Es vergonzoso, es descarado”. Además, agregó que “desde este minuto nosotros ya no estamos dispuestos a volver a conversar en mesas si sabemos y vemos la verdadera voluntad del Gobierno que en ningún caso es construir acuerdos”. Además, apuntó a la Democracia Cristiana: “ Al parecer tienen muy pocas convicciones democráticas y lo único que buscan es tener o lograr un posicionamiento”. Esto a propósito de que, según él, al quedarse con la Presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, la DC entregó su respaldo a la reforma de pensiones que propone el Gobierno.

Es que durante los días recién pasados el presidente de la DC y miembro de la Comisión de Trabajo en la Cámara, Alberto Undurraga, salió del paso de la reforma de pensiones y reveló que prefiere una división del 6% de cotización adicional en 3 y 3, pero están dispuestos a dialogar y a acordar 4 y 2 o 2 y 4. Undurraga dijo, en el programa Al Pan Pan del El Mostrador, que: “Si no va nada a solidaridad, finalmente no estamos aumentando las actuales pensiones”.

Ruben Oyarzo PDG, por su parte, está alineado con la UDI y Republicanos para el 6% de cotización adicional, vaya íntegro a a las cuentas individuales de los trabajadores. Sin, embargo no desechan del todo el diálogo si se puede avanzar en una de sus propuestas que fija la “figura del préstamo de dicho porcentaje, que puede ser un 2 o un 3%, que pueda ser dispuesto en un fondo solidario pero que se le devuelva el total de ese 6% de los trabajadores y trabajadoras una vez que se jubilan”.

Ministra Jara

La titular del Trabajo de Jeannette Jara aclaró que desde un principio se habían agendado cuatro sesiones para la mesa técnica y que incluso se extendieron a seis. La ministra sostuvo que en la última reunión “se revisó la propuesta del Ejecutivo, algunas alternativas que como Gobierno hemos puesto sobre la mesa y algunas propuestas que nos hicieron llegar determinados partidos políticos”. Jara aclara que actualmente “estamos haciendo síntesis de toda esa reflexión a fin de poder ingresar indicaciones al proyecto de reforma previsional que nos acerque a un buen acuerdo”, pero también hace un llamado a que “el debate no se puede eternizar, las y los pensionados no pueden seguir esperando”.

Otro parlamentario que pertenece a la comisión y que criticó el término de la mesa fue el jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum. “Es súper lamentable que el Gobierno se bajara de la mesa que ellos mismos implementan. Fue bien extraño porque unilateralmente cerraron las conversaciones sin haber llegado a una conclusión, a un acuerdo”, sostuvo el RN. Además, el parlamentario cree que el Gobierno se está adelantando a la negociación, pues “tiene una desesperación por mostrar algún tipo de éxito, dado el caso de corrupción” y, por otra parte, se “están arriesgando a que les pase lo mismo que les pasó la reforma tributaria por no escuchar, no debatir y no por no buscar a la mayoría”. En definitiva, vaticina que el Ejecutivo se expondrá y que “están en una situación muy compleja”.

Efectivamente se complejiza el panorama para el Gobierno, dado que, según advirtieron fuentes oficialistas, se pretendía tender puentes con sectores “dialogantes de la oposición” a través de la repartición de la cotización adicional del 6% en un 4 y 2. Entre esos sectores se encontraba Evópoli y RN, panorama que ahora parece más nublado. Ahora, desde el Ministerio del Trabajo aseguraron que “no se agendaron más sesiones de la Mesa, pero continuará una coordinación entre los expertos”. Además, aseguraron que se continuará “con el diálogo político con el fin de que podamos prontamente llegar a un acuerdo y legislar”. Sin embargo, para Guzmán, esos anuncios son “ficticios” y “no tienen voluntad real de construir acuerdos”.

Luis Cuello (PC) y Andrés Giordano (Frente Amplio), quienes son parte de la comisión, advierten que la realidad no es esa. El parlamentario comunista tiene una versión distinta: “El gobierno es quien ha tomado siempre la iniciativa del diálogo y ha abierto las puertas a la oposición para que presente su opinión y su propuesta y un ejemplo concreto de esto es esta mesa”. Cuello, incluso, apunta a que “quien hasta ahora no se ha movido de su punto inicial para poder conversar es justamente la derecha e insisten con una fórmula que ya está fracasada, que es destinar un 6% de ahorro individual”.

Para Cuello, esta reacción de los partidos de Chile Vamos “responden a un propósito de ocultar su intransigencia y también ocultar su alineamiento con los intereses de la industria”. El parlamentario también sacó a relucir la presentación de las AFP respecto a materia de pensiones que era “casi idéntica a la que ha sostenido públicamente Chile Vamos”.

Sobre la propuesta de 4 y 2, Cuello y Giordano afirman que es una de las alternativas, pero ambos advierten que cada punto que se le reste a la solidaridad para el ahorro individual, significa un sacrificio a la pensión que van a obtener los actuales jubilados.

El RD, además coincide con Cuello en términos de que “no es efectivo que la mesa técnica haya cerrado sus puertas”. De hecho, sostiene Giordano, fue el subsecretario de previsión social, Claudio Reyes, quien explicó que la suspensión de la mesa iba en el sentido contrario a cerrar el diálogo. El sentido, explica Giordano, es para que “el Ejecutivo estudiara las distintas posturas, pudiera presentar al respecto algunas medidas que pudiesen generar acuerdo y además se solicitó formalmente que cada partido quedó mandatado a averiguar con sus tiendas donde se pudiesen expresar las distintas posiciones sobre los puntos más críticos de la reforma”.