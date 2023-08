Nerviosismo en Palacio: Sector del PS explora a subsecretario Monsalve como candidato a Gobernador

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en las próximas semanas, tendrá que tomar una decisión que no se ve fácil: definir sí continúa en el Gobierno o si acepta ser una carta para la Gobernación de Biobío, para lo cual debe renunciar a su cargo en octubre próximo, según la ley electoral. Esta semana cobró fuerza que asuma el desafío de ser candidato a Gobernador por su región, Biobío, por donde fue diputado entre 2006 y 2022. En 2021, era una de las cartas del PS para integrar el Senado, junto con el senador Gastón Saavedra, sin embargo, el entonces presidente del PS Álvaro Elizalde, lo dejó fuera del Servel poco antes de cerrar la inscripción de candidatos. De aceptar, enfrentará a dos ex senadores conocidos Alejandro Navarro y Jacqueline Van Rysselberghe. “Monsalve suena porque es una figura nacional, y es de Coronel. Es la única carta que podría ganar en el oficialismo”, señala una autoridad del PS.

En su círculo de confianza le dicen de dos formas: “El Doctor” o “Manuel”. El primer apodo, explican en el socialismo, no se debe a que es médico cirujano, sino a una alusión a Salvador Allende, cuyos correligionarios de la Unidad Popular lo llamaban así. El segundo, es su nombre. Pero también una evocación a “Te recuerdo Amanda”, de Víctor Jara, de quien es profundo admirador, y cuya canción también motivó el nombre de su hija mayor.

Como sea, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en las próximas semanas, tendrá que tomar una decisión que no se ve fácil: definir si continúa en el Gobierno o si acepta ser una carta para la Gobernación de Biobío, para lo cual debe renunciar a su cargo en octubre próximo, según la ley electoral.

El socialista deberá definir su futuro político entre dos alternativas que se analizan entre la mesa de la colectividad de París 873 y la directiva regional del Biobío. A las que se suma una tercera, de La Moneda.

La primera opción, y que esta semana cobró fuerza, es que asuma el desafío de ser candidato a Gobernador por su región, Biobío, por donde fue diputado entre 2006 y 2022. En 2021, era una de las cartas del PS para integrar el Senado, junto con el senador Gastón Saavedra, sin embargo, el entonces presidente del PS Álvaro Elizalde, lo dejó fuera del Servel poco antes de cerrar la inscripción de candidatos.

“Pero Manuel no es rencoroso con Elizalde, y sería una estupenda carta para la Gobernación, aunque la mesa directiva, está dividida y algunos lo ven como carta senatorial“, señala un histórico socialista del Comité Central. “En Concepción se están pidiendo dos cupos para Gobernador, y uno es para Monsalve”, añade una fuente del Frente Amplio a El Mostrador.

De aceptar ser postulante a la Gobernación en los comicios del 24 de octubre de 2024, según la ley electoral, debería renunciar a la subsecretaría del Interior luego de la conmemoración de los 50 años del aniversario del Golpe de Estado, cuando el Presidente Boric -según fuentes de Palacio- realizaría un ajuste ministerial.

La Gobernación del Biobío atraviesa un convulsionado periodo debido al caso fundaciones y un grupo de consejeros regionales buscan cinco firmas para solicitar al Tribunal Electoral Regional la destitución del gobernador, independiente que fue apoyado por la DC y el PR, Rodrigo Díaz.

Pese a ello, la Región del Biobío es considerada una de las plazas simbólicas por los partidos. Ello, porque tal como lo es la Municipalidad de Santiago, el conglomerado de partidos que se imponga en estos, tiende a imponerse en los comicios presidenciales del año siguiente. En la zona, la carrera por la Gobernación es vista con interés por los partidos tanto del oficialismo como de la oposición.

De hecho, en el FREVS sostienen que Monsalve es una de las cartas que enfrentaría su más probable candidato: el ex senador del MAS, Alejandro Navarro. El ex legislador estuvo 12 años en la Cámara y en su primer periodo en el Senado, en 2006, sacó la segunda mayoría nacional con 220.000 votos en esos comicios.

En el FREVS y también en la UDI aseguran que el oficialismo tendrá que competir con la también ex senadora, ex presidenta de la UDI y ex alcaldesa de Concepción Jacqueline Van Rysselberghe, quien también regresaría a la primera línea de la política con una importante popularidad en las encuestas locales opositoras.

La segunda alternativa, según explican en el Partido Socialista es que “El Doctor” o “Manuel” se mantenga en el gobierno hasta pasadas las elecciones del próximo año para postular como senador del partido por la región de Valparaíso, en reemplazo de la senadora Isabel Allende, quien no se postulará al cargo, tras 16 años en el Senado.

“Monsalve suena porque es una figura nacional, y es de Coronel. Es la única carta que podría ganar en el oficialismo. El escenario es muy adverso. El PS parte de la base que en la elección de senadores la derecha sacó dos y nosotros uno, Gastón Saavedra. El PS no sacó ningún diputado, tiene un solo alcalde, un solo consejero socialista y un independiente. Si bien la principal fortaleza de Manuel Monsalve era el distrito 21, que no tiene ningún alcalde del PS, él es una carta fuerte”, dice a El Mostrador una autoridad de la zona.

Y una tercera opción es que Monsalve continúe como subsecretario del Interior por varios meses más y se convierta, como propone un sector del Ejecutivo, en el primer ministro de Seguridad Pública del Presidente Gabriel Boric, cuya ley está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, con discusión inmediata, aunque podría volver al Senado para un tercer trámite a fines de octubre.

La partida del subsecretario Monsalve sería resentida en La Moneda. “En los próximos meses habrá un punto de inflexión para saber si hay condiciones o no de hacer una lista común con Apruebo Dignidad. Al gobierno no le gustaría perder a su subsecretario más brillante, creo que en este ámbito Manuel podría ser perfectamente Ministro de Seguridad, pero ese proyecto avanza y retrocede”, señala uno de los senadores del PS.

En el Ejecutivo comentan que “El Doctor” cuenta con el respaldo de las policías y que la mejoría en los índices de criminalidad se deben en buena medida por su gestión y labor de coordinación. Asimismo, destacan que haya sumado a Gendarmería a las mesas de trabajo en materia de seguridad, y los avances en la nueva ley antiterrorista y del Ministerio de Seguridad.

En el Gobierno, explican que no siempre la relación con la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha sido fácil, y que han tenido diferencias políticas en el episodio de los indultos, en los temas de violencia en La Araucanía y en la reforma a la Ley de Inteligencia.

El subsecretario Monsalve, consultado por El Mostrador si estaría disponible para explorar una candidatura de elección popular, no confirmó ni descartó la información. Solo afirmó que le parecía “un futuro creativo”.