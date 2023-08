El temporal que azotó a la Cámara tras reivindicación de la derecha al Golpe

Una tensa sesión se vivió este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados porque el oficialismo y la oposición se enfrentaron, en gruesos términos, debido a las distintas miradas sobre un hecho político de gran transcendencia, ocurrido hace 50 años en el Congreso Nacional, cuando diputados opositores a la Unidad Popular declararon inconstitucional el gobierno de Salvador Allende. Este hito es considerado como el impulso que legitimó el Golpe de Estado que tuvo lugar de semanas después.

En una jugada reglamentaria, liderada por la bancada de la UDI, con el apoyo de RN, de Evópoli y de los republicanos, al inicio de la sesión se leyó la declaración acordada por la propia Cámara, el 22 de agosto de 1973, el que denunció el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” de parte del gobierno de la Unidad Popular (UP), que lideraba el Presidente Salvador Allende.

En aquella resolución de 1973, los entonces diputados de la DC y del disuelto Partido Nacional (cuyos dirigentes posteriormente fundaron RN) acusaron al gobierno de la UP de haber infringido una veintena de normas constitucionales y legales, lo que originó finalmente, en una especie de permiso “oficial”, el Golpe de Estado, aunque en dicho documento se usa el concepto intervención militar y “pronunciamiento”, debido a que éste funcionaba como sustento jurídico para justificar la posterior dictadura de Augusto Pinochet.

La votación -cuyo origen fue una carta firmada por los jefes de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez; de RN, Frank Sauerbaum; de Evópoli, Francisco Undurraga, y de Republicanos, Benjamín Moreno, además de los diputados gremialistas Cristián Labbé y Flor Weisse- fue posible luego que la oposición invocara el artículo 97 N° 14 del reglamento de la corporación, que permite dar lectura a un texto en la Sala, siempre y cuando exista acuerdo de los presentes.

La votación se aprobó con 50 votos a favor, 42 en contra y una abstención (Erika Olivera), lo que abrió duras críticas en el mismo oficialismo, debido a que varios diputados llegaron tarde a la sesión, lo que originó el triunfo de la derecha.

Este hecho encendió los ánimos durante la sesión de esta jornada. “¡Váyanse a la mierda con su indecencia negacionista que reivindica el Golpe!”, dijo, por ejemplo, la diputada Lorena Pizarro (PC), expresidenta de la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos. “Allí en el sector de la derecha hay varios familiares de torturadores y genocidas parece que están defendiendo a sus familiares”, arremetió posteriormente.

El ambiente estaba tan virulento que el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), luego de varios llamados al orden, suspendió la sesión por un par de minutos. Esto, sin embargo, no ocurrió y los gritos de lado a lado siguieron una vez reanudada.

También hubo peticiones de sanciones, como la del diputado Gonzalo de la Carrera, quien pidió sancionar por reglamento a su par del Congreso, Carmen Hertz, quien portaba en su solapa la imagen de su marido Carlos Berger, periodista y abogado detenido, torturado y ejecutado durante la dictadura. “Quiero preguntar, ¿por qué la vicepresidenta de la Cámara (de Diputadas y Diputados) del Partido Comunista, Carmen Hertz, está ocupando en su solapa un cartel cuando están prohibidos para todos los demás parlamentarios. ¿Hay algún privilegio por estar sentado en la vicepresidencia de la cámara para contravenir el reglamento expreso que tenemos que cumplir todos los parlamentarios?”, dijo. Desde la Mesa, le dijeron que la parlamentaria no estaba incumpliendo el reglamento.

El #negacionismo de la derecha raya en la esquizofrenia, a tal punto que debí aclarar el por qué puedo portar la imagen de Carlos en mi vestimenta. Les molesta que seamos imagen viva de los horrores que cometió la dictadura civil militar que tanto defienden. pic.twitter.com/04QZGRIKdJ — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) August 22, 2023

La solicitud de la derecha

En medio de protestas oficialistas, quienes mostraron fotografías de víctimas de la dictadura, el prosecretario de la Cámara, Luis Galleguillos, procedía a leer la solicitud de las bancadas de derecha, la que ratificaba de manera unánime la posición que tuvo la oposición a Allende antes del Golpe.

“Quienes suscriben la presente solicitud venimos en manifestar nuestro más absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época, la que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República durante el gobierno del ex Presidente Salvador Allende Gossens”, dice la nueva carta, que fue leída al inicio de la sesión.

La misiva añade que “en esta oportunidad, a exactos 50 años de aquel importante momento, solicitamos que cada uno de los petitorios que fueron suscritos puedan ser recordados y leídos de forma íntegra durante la presente sesión”.

El diputado (PS) Daniel Manouchehri calificó la lectura como una declaración de que la derecha está dispuesta a defender los mismos horrores que se llevaron a cabo durante la dictadura de Pinochet.

“Lo complejo de la derecha con sus acciones, es que nos están diciendo que hoy repetirían los mismos crímenes. Vergüenza debería darles de hacer oda a criminales, asesinos, violadores de mujeres, de niños y de adultos mayores. Ellos hablan de mirar hacia el futuro y lo único que hacen es mirar hacia el pasado con esa nostalgia romántica de los crímenes que defendieron. Chile en estos 50 años, debe decir nunca más que se violen los DDHH y que nunca más se interrumpa la democracia. La derecha está retrocediendo al pinochetismo y eso es malo para Chile”, señaló el jefe de bancada del PS,

Reflexión del PS

En otra instancia política, la mesa directiva del PS, y representantes del Senado y la Cámara socialistas valoraron la reflexión política del ex ministro Luis Maira (PS), en una columna de El Mostrador publicada este martes, a 50 años de la declaración que realizó 22 de agosto de 1973.

Como diputado de la Izquierda Cristiana, le tocó defender la “falta de facultades constitucionales de la Corporación y de sus 29 legisladores” que impulsaron un proyecto de acuerdo –en medio de una crisis política– “que finalmente aprobó la Cámara de Diputados en una sesión especial, declarando que el Presidente Salvador Allende había abandonado el orden constitucional, que era el fundamento de su legitimidad”.

En su testimonio, el exdiputado Maira cuenta en que buscó dialogar con algunos dirigentes que pudieran cambiar su decisión. “Así hablé con Bernardo Leighton, Renán Fuentealba y Mariano Ruiz-Esquide, tres democratacristianos de probadas convicciones democráticas. Me impresionó entonces que ninguno de ellos considerara la posibilidad de modificar su posición (…) Hubo muchos otros desacuerdos, pero este fue el que se constituyó en la columna vertebral y fue el que se usó para buscar la deslegitimación del Gobierno”, recordó el socialista.

Luis Maira, concluye que, en el socialismo mucho se ha aprendido sobre proteger la democracia, pero advierte que “aún falta bastante por establecer y transmitir los aprendizajes” y propone ante la efeméride, buscar “un aprendizaje común acerca de la necesidad de mantener un clima de diálogo” para resolver los problemas de la política “y trabajar por el fortalecimiento de la gobernabilidad de Chile”.

Tras sus palabras desde la directiva socialista, los vicepresidentes del PS, Eduardo Bermudez, y Arturo Barrios destacan la reflexión y el testimonio de quien fuera testigo de esa jornada en el Congreso, que duró casi 6 horas de debate.

Te puede interesar:

“Luis Maira en su columna plantea claramente que los sectores que conspiraron e incitaron el Golpe de Estado, lo harían con o sin argumentos legales, como la declaración de la Cámara de Diputados, del 22 de agosto de 1973, en la cual transgrede sus atribuciones declarando ilegal el gobierno del Presidente Salvador Allende, creando un ánimo de desgobierno y así incitar a las Fuerzas Armadas a actuar, como lo hicieron finalmente. En su relato también cuenta de la intransigencia de los dirigentes y parlamentarios de la DC, que fueron parte de la fuerzas políticas que propiciaron dicho golpe de Estado”, afirmó a El Mostrador el vicepresidente del PS Eduardo Bermúdez.

Por su parte Barrios, destacó el testimonio y cuestionó que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobase volver a leer la declaración que se hizo en esa instancia en 1973, y que fue aprobada este martes a primera hora ante una baja concurrencia del oficialismo. “Es una justificación patética de porqué ocurrió un golpe de Estado, Maira lo clarifica muy bien, ya que no tenía la instancia legislativa atribuciones y porque Allende siempre se manejó dentro de los cánones democráticos y el orden legal”, dijo Barrios.

Senador Gastón Saavedra: “DC había perdido el norte”

Desde el Congreso, el senador Gastón Saavedra (PS) señaló que “el dramatismo que le tocó vivir a Luis Maira como parlamentario y en ese minuto vocero de los parlamentarios oficialistas de la Unidad Popular, demuestran que ser minoría es una situación compleja para llevar adelante un proyecto sociocultural de cambio y transformaciones que tiene que tener un amplio consenso en la sociedad”.

El legislador agregó a El Mostrador que “la pérdida del norte democrático por parte del parlamentario de la Democracia Cristiana, que no supo valorar la democracia y no entendió que un Golpe de Estado iba a causar profundo daño en la historia, ha sido abrir una herida que hasta 50 años después aún no hemos sanado, producto de la violación de los derechos humanos y de los asesinatos, solo por diferencias de pensamiento”.

Como contraparte, el PS efectuará un acto de rechazo a la moción de la Cámara que aprobó volver a leer la declaración impulsada por la DC y el CODE. La actividad se llevará a cabo este miércoles a las 11.30 horas frente a la estatua de Salvador Allende, en el frontis de La Moneda.