Montes apuesta por recuperar $90 millones a través de querella del CDE en caso Democracia Viva

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, valoró esta tarde la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de interponer una querella en contra de los responsables del caso Democracia Viva por el delito de fraude al fisco.

El titular del Minvu indicó que “el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado, analizando todos los datos, haya resuelto querellarse en esos términos, acusando fraude al fisco, el algo que tiene mucho sustento”, tras participar del Encuentro con Organizaciones por la Democracia y Reformas Sociales, liderado por el Presidente Gabriel Boric, y que contó con la participación de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y otros ministros y ministras de Estado.

“Esperamos que esto avance, porque aquí lo que importa es que los que cometieron actos irregulares y cayeron en corrupción respondan frente al país”, añadió el ministro Montes.

La acción judicial en sede penal del CDE se suma a la demanda civil iniciada por el organismo contra Democracia Viva solicitando la restitución de $391.768.516 de los $426 millones transferidos a la fundación. Al respecto, el jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo reiteró que “ya hay $294 millones que se recuperaron y están embargados por la justicia. Nos faltan alrededor de $90 millones que esperamos, a través de este juicio, puedan recuperarse”.

“Hemos hecho acciones para que restituyan los recursos, no solo en Antofagasta, porque hay personas que no han cumplido las normas y tienen que restituir los recursos. Y eso es lo que estamos haciendo”, complementó el secretario de Estado.

Es importante recordar que el Consejo de Defensa del Estado anunció el viernes la presentación de una querella criminal en contra del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex militante de Revolución Democrática) y contra del representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, (ex RD), ambos como autores del delito de fraude al Fisco. En la acción judicial, presentada por el CDE ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se detalla que se sustenta “en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos”.

“Yo no voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez”

El jueves, un lapidario informe de Contraloría confirmó la corrupción en el caso Democracia Viva. Sin embargo, mientras el contralor Jorge Bermúdez advirtió que no hay posibilidad de recuperar los recursos transferidos a la fundación ligada a RD, el ministro Carlos Montes aseguró que se están tomando medidas proactivas y que ya se ha recuperado una parte importante del dinero entregado.

En la oposición, luego del informe emanado por el organismo y luego de los dichos del contralor Bermúdez en televisión, volvieron a surgir cuestionamientos a la figura del ministro Montes. Desde el Partido Republicano a la Democracia Cristina —incluyendo al senador PS Fidel Espinoza—, han insistido que es necesario que el ministro asuma la responsabilidad —tal como lo hizo Giorgio Jackson— para “retomar las confianzas”.

El presidente de la comisión investigadora del caso Convenios, el diputado José Miguel Castro (RN), advirtió que “si las querellas hacia Democracia Viva se empiezan a repetir en otras partes del país con otras fundaciones, obviamente debería existir una responsabilidad política partiendo desde el ministro Montes, porque es impresentable que haya pasado este desfalco a nivel nacional y no tengamos una responsabilidad de la persona que obviamente debería haberla detectado”.

Respecto a las críticas y solicitudes de renuncia por su responsabilidad política, el ministro respondió que “ellos (oposición) quieren hacerle daño al Gobierno, pero yo estoy trabajando por el plan de emergencia habitacional, para entregar información a la justicia, para cambiar los métodos de trabajo”.

“Yo no voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez, yo voy a cumplir la labor mientras el Presidente me encargue la tarea que estoy desarrollando”, sentenció el ministro Montes.

Para finalizar, insistió que como ministerio, han realizado acciones para que algunas fundaciones, donde se han detectado irregularidades, entreguen los recursos entregados, no sólo en la región de Antofagasta.

El Presidente Gabriel Boric ha afirmado que “quienes cometan actos de corrupción en nuestro Gobierno, sean cercanos o lejanos, sea en este Gobierno, del Gobierno anterior o de cualquier otro, tienen que hacerse responsables de aquello y acá nada de esto se va a meter bajo la alfombra”.

Gobierno blinda a jefe del Minvu: “Jamás se ha escondido”

En una actividad oficial realizada este sábado, la ministra vocera, Camila Vallejo, salió en defensa del ministro de Vivienda, destacando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en medio de las críticas que ha enfrentado. La ministra Vallejo enfatizó que el ministro Montes “jamás se ha escondido” y ha estado dispuesto a enfrentar las preguntas de los medios de comunicación y el Congreso Nacional.

La ministra Vallejo destacó la responsabilidad política del ministro Montes en liderar todas las acciones necesarias para abordar la situación con total transparencia. Además, señaló que el jefe del Minvu ha entregado toda la información requerida al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público. También resaltó que se han iniciado procesos de modificación en el modelo de traspaso de recursos mediante convenios de transferencia y ha establecido responsabilidades políticas en aquellos casos donde se han asumido responsabilidades por decisiones erróneas.

“Entonces, es un ministro que si tiene alguna responsabilidad política es la de liderar las acciones necesarias para esclarecer los hechos, encontrar los responsables y establecer justicia en los casos donde se han cometido irregularidades o delitos”, sentenció la vocera de La Moneda.