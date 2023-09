Peter Kornbluh: “Allende no desapareció 1500 personas. Pinochet creó la DINA con la ayuda de EEUU”

Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, líderes de los ministerios, autoridades del Poder Judicial, parlamentarios, presidentes de los partidos, autoridades de Carabineros y de la PDI fueron invitados al lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia impulsado por el Presidente Gabriel Boric y llevado a cabo por el ministro de Justicia Luis Cordero. Sentado entre de la multitud estaba Peter Kornbluh, director del Proyecto Chile del Archivo de Seguridad Nacional de Washington, DC y autor del libro Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile.

En la conmemoración del día del Detenido Desaparecido y luego del lanzamiento de una de las políticas públicas más importantes de este Gobierno -sino la más importante-, el autor conversó con El Mostrador sobre la importancia de esta política pública, el estado actual de la discusión sobre la dictadura en Chile y sobrea la recepción de su libro en Chile.

-¿Qué significa esta política pública como avance respecto a la herida que representan los detenidos desaparecidos?

-Cómo dijo el Presidente Boric, no se pueden tener estas heridas del pasado y tener un futuro mejor sin resolver el tema de los desaparecidos. Ellos son seres humanos que también son símbolos de una historia que la derecha quiere desaparecer y no se puede. No va a tener éxito, no se puede reprimir una herida abierta. No hay manera. Es la única resolución se ve después de 50 años. Chile no quiere vivir otros 50 años con esta sombra, esta herida y esta oscuridad en el país. Entonces es muy importante avanzar con este plan porque es la oportunidad de resolver la situación.

-Durante su visita, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez anunció que estaba realizando trabajos legislativos para desclasificar documentos secretos de EE.UU, respecto a su intervención en la dictadura en Chile

-Los gestos de los congresistas son obviamente y sumamente importantes para empujar la administración de Joe Biden y de ayudar con este plan de búsqueda. Ustedes aquí posiblemente no saben que la CIA, bajo la presión pública norteamericana, después del Golpe de Estado, mandó instrucciones a la estación de aquí al segundo año de la dictadura para que enviaran informes sobre violaciones de DD.HH. Entonces, hay un cuerpo de evidencia y cables sobre la tortura, los desaparecidos y los ejecutados. Muchos de estos documentos han salido, pero creo que hay más y es una obligación de los EE.UU dejarlos salir para ayudar a Chile en esta búsqueda tan importante.

-¿La solicitud de estos desarchivos son por iniciativa propia de Estados Unidos?

-Tengo que decir que el Gobierno de Boric merece crédito porque hicieron la petición en febrero a la administración de Biden al respecto, meses antes de la visita de los congresistas. Ahí pidieron documentos que traten del rol de los EE.UU aquí, de la relación con América latina y documentos sobre violaciones a los derechos humanos y documentos sobre la responsabilidad de Pinochet. Estos documentos ya están solicitados y espero que el Gobierno de EE.UU tenga más presión, obligación y empatía después del lanzamiento de este plan y que ponga los recursos para revelar los documentos todavía secretos y así ayudar en este proceso.

-¿Qué opinión le merece que la derecha chilena ponga foco en la responsabilidad del ex Presidente Salvador Allende por la situación política previa al Golpe de Estado?

-La derecha quiere desaparecer toda esta historia y poner la culpa totalmente en Allende cuando no fue él quien mató a gente. No fue Allende quien despareció a casi 1.500 personas, no fue él quien creó la DINA. Fue Pinochet con la ayuda de los Estados Unidos en los primeros años. El enfoque está en estas personas que hicieron los actos criminales como el Golpe de Estado, violaciones de derechos humanos, desaparecidos, terrorismo internacional, operación cóndor. Mi amigo Rodrigo Rojas, Carmen Quintana. Estos son crímenes de la dictadura y la derecha no puede desaparecer esa historia como las víctimas de Pinochet.

-¿Cómo valora la recepción de su nuevo libro Pinochet Desclasificado en el debate público de hoy?

-Me alegra la recepción del libro. Es una historia importante y no muy conocida por los jóvenes. Es historia. Los documentos son de la historia también. No se puede seguir encubriendo estos documentos, esta evidencia. Especialmente porque sirven en el debate en Chile de hoy día. Los que quieren blanquear o que quieren resolver la dictadura, no van a poder con estos documentos, no se puede con el testimonio de las víctimas y no se puede con los todavía desaparecidos. Es muy importante que la historia sea conocida y sea usada. Me da mucha satisfacción que la historia de mi libro sea usada hoy día en Chile como parte del debate sobre el futuro.