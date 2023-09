Minvu pone fin a contratos con EnRed y fundación deberá restituir más de $250 millones

El pasado martes 12 de septiembre, la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso dictó las resoluciones que pusieron término anticipado a los convenios de transferencia de recursos que sostenía con la Fundación EnRed, en las comunas de Quintero, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Cartagena y Villa Alemana.

Estas resoluciones, que ponen fin inmediato a los tres contratos que la cartera había suscrito con la fundación el 11 de octubre de 2022, señalan que “se procede a poner fin anticipado al Convenio y solicitar la restitución de los recursos, por no haber cumplido de forma adecuada con la implementación del trabajo”, ordenando la restitución de los recursos, los que alcanzan en total los $254.375.000.

“Esta acción es parte del conjunto de medidas que el Minvu ha llevado adelante para regularizar la relación entre el ministerio y las fundaciones y que se concentran en la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia que el titular de Vivienda, Carlos Montes (PS), anunció a principios de agosto”, detalló el Minvu en un comunicado.

El pasado 3 de agosto de 2023 se determinó comunicar a la Fundación EnRed el inicio del procedimiento de término anticipado de los contratos, esto por un “eventual incumplimiento en la ejecución de los objetivos y partidas y una falta de experiencia en la ejecución del convenio”; además de la no existencia de productos entregados en la Etapa I; no se había iniciado la Etapa II, ni la Etapa III de Fortalecimiento Social y Comunitario. A lo que se suma la no presentación de rendiciones.

Si bien la fundación respondió a los cargos, estos fueron descartados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso. Ahora, EnRed tendrá cinco días desde la notificación para interponer los recursos de reposición y jerárquico que estimen convenientes.