Paulina Vodanovic alerta sobre plan republicano de “quiebre” en el Consejo: “Eso es lo que quieren”

“Estamos en una etapa compleja”, reconoció la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, sobre el rumbo que ha tomado el Consejo Constitucional en la redacción de la nueva Carta Magna del país. Dijo que es un momento de voluntades políticas amplias, pero que la responsabilidad fundamental es de quienes tienen la mayoría en el órgano constituyente: el Partido Republicano.

La senadora Vodanovic es categórica. Según comentó en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, “no se va a escribir una nueva Constitución para un partido político”. La parlamentaria, si bien entiende la necesidad de responder al electorado, no entiende que no exista la capacidad de ampliar el planteamiento entendiendo que la Carta Magna es para todo Chile.

El Consejo Constitucional vive horas claves y las votaciones han estado marcadas por el desmarque de Chile Vamos del Partido Republicano. En el primer pleno, cuatro consejeros del bloque formado por la UDI, RN y Evópoli, se desmarcaron de los otros siete representantes de su conglomerado y de toda la bancada republicana, y no apoyaron el inciso primero del artículo 1, que plantea que “todo ser humano es persona”, el que fue defendido con dureza por los republicanos y criticado por la izquierda.

Paulina Vodanovic remarcó que la ley de aborto en tres causales fue aprobada en el Congreso por amplia mayoría, e incluso reconoció que gente de derecha que no es partidaria del aborto aboga por mantener esta ley. Por tanto, “hacer que tengamos que declarar esa ley inconstitucional va contra la voluntad popular de hace 10 años”, criticó. En este sentido, la legisladora socialista valoró que Chile Vamos haya tomado la postura de desmarcarse de los republicanos, “entendiendo el sentido mayoritario de la población frente a ciertos temas”.

“No es la oportunidad de darse gustitos y lo vimos claramente en el proceso anterior, donde, al querer incluirse temas tan en contra del sentido común de los chilenos, terminaron haciendo que la Constitución se rechazara. Ya tenemos una experiencia fallida. Y para que esta sea positiva y resulte exitosa tiene que responder a las necesidades de la sociedad en general”, agregó la senadora, relevando el rol de Chile Vamos.

“Aquí no estamos hablando de consensos legales, estamos hablando de consensos sociales, que son los que se tienen que plasmar en la Constitución y eso no lo veo”, expresó la senadora.

No obstante, Vodanovic, si bien no quiere “cargarles la mano” a Chile Vamos, ya que a su juicio aquí la responsabilidad principal recae en el Partido Republicano, advierte que si estos últimos en cada inciso o artículo que se va a votar van a tratar de introducir “algo para hacer un quiebre y obligar a desmarcarse a algunos”, eso no va a terminar bien. Y, aunque cree que en el fondo “eso es lo que ellos (republicanos) quieren”, no vamos a llegar a un acuerdo.

Sobre el rol de “llave” en el Consejo Constitucional, la timonel del PS cree que no es exclusivo de Chile Vamos, por lo que establece un vínculo entre la UDI, RN y Evópoli y el propio oficialismo, quienes podrían hacer que el actual proceso tenga viabilidad. Para lograr esto, según Paulina Vodanovic, hay que “dejar de mirar el Twitter y buscar grandes acuerdos”.

“Hay que ponernos bien los pantalones, afirmarnos el cinturón y obrar como se debe hacer y no mirando el Twitter; si no, no va a haber nueva Constitución”, sentenció la legisladora en El Mostrador Vodcast.

La senadora Vodanovic finalmente sostuvo que no se debe llevar a la Carta Magna “lo que nunca ha estado” y que se puede resolver por la vía legislativa. Bajo esa consigna, concluyó: “No tratemos que la Constitución resuelva temas que no debe resolver, el maximalismo falla. Eso ya ocurrió. Tengamos la capacidad de no irnos al detalle”.

La presidenta del PS también se refirió a los dichos del Comandante en Jefe del Ejército sobre el Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos. El general Iturriaga dijo que la institución “no tiene hoy día información que no esté disponible en la justicia”. La senadora Vodanovic planteó que “si hubo documentos, muy probablemente pueden haber desaparecido” y están en manos “de personas naturales”.