Betway te invita a vivir la emoción de los casinos online con dos promociones imperdibles

Te gustan los juegos de casino y quieres sentir la adrenalina de apostar y ganar? Entonces no puedes perderte las dos ofertas que Betway tiene para ti. Se trata de la Rueda de la Suerte y el Club de Apuestas Gratis, dos formas de obtener premios increíbles sin gastar un peso. Sin duda, una nueva forma revolucionaria de comprender el casino online.

La Rueda de la Suerte

Es una rueda que puedes girar gratis cada día con sólo iniciar sesión en tu cuenta de Betway. Cada giro te puede dar un premio diferente, desde dinero en efectivo hasta giros gratis en tus juegos favoritos.

Pero eso no es todo. Si depositas y juegas al menos CLP 10.000 y CLP 3.000 respectivamente en los juegos de casino y casino en vivo (no valen las apuestas deportivas), podrás acceder a la Súper Rueda de la Suerte, donde los premios son aún más espectaculares.

Todos los clientes de Chile que hayan hecho un depósito, y los nuevos usuarios, pueden participar de esta promoción.

Así que ya sabes, cada día tienes una oportunidad de girar las ruedas entre las 20:10 y las 19:55 del día siguiente. Recuerda que la Súper Rueda requiere un depósito mínimo de CLP 10.000 y CLP 3.000, respectivamente, después de usar tu tiro gratis en la rueda normal.

Los premios aparecen automáticamente en tu cuenta cuando haces clic en “Reclamar”. Si no lo haces, después no podrás entrar para reclamarlos.

Ten en cuenta que cada premio tiene sus propias condiciones y requisitos, como se indica en el apartado específico de los TyC. Ahí también está estipulado que todos los premios son al azar, elegidos mediante un programa que no se puede predecir.

Podemos destacar que los premios en efectivo no se pueden cambiar por otra cosa y tampoco cuentan con requisitos mínimos de apuesta. Sin embargo, los demás se darán en giros gratis que no son transferibles o intercambiables. Son los únicos que se pueden guardar para después si no se utilizan en el momento. Una nueva innovación de Betway, el referente en apuestas deportivas de la zona.

Club de Apuestas Gratis

En este club puedes conseguir un regalo de CLP 10.000 para usarlos en apuestas gratis. Para ello, sólo tienes que apostar al menos CLP 25.000 máximo en Combinadas triples o superiores durante una misma semana.

Cada sábado comienza de nuevo, así que hay que liquidar las apuestas hasta las 23:59 CT del viernes siguiente. Los premios se entregan a una semana caída, es decir, el siguiente sábado.

Las apuestas deben ser de 3, aunque las de eSports no cuentan, con una cuota mínima de 3.00 en el total de una apuesta combinada múltiple. No participan las apuestas de Sistema, las cuotas mejoradas/Boosts y Supercuotas/SuperBoosts, ni las apuestas realizadas con Apuestas Gratis.

Al ser una promoción de Apuesta Gratis, no es reembolsable en ninguna forma y no se incluye en las ganancias, se juegue o se cancele.

Un punto muy importante, es que Betway Deportes se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas ofertas y sus términos en cualquier momento. Además, se encarga de analizar cualquier posible trampa o fraude que pueda darse dentro de los juegos de casino o de apuestas dentro de la plataforma.

Al ser un casino online que te ofrece la posibilidad de disfrutar de los mejores juegos de azar y de apuestas deportivas, las promociones de La Rueda de la Suerte y el Club de Apuestas Gratis son dos formas de obtener premios increíbles. No esperes más y entra ya en Betway, uno de los casinos online más grandes y prestigiosos del mundo.