Santiago 2023: Gobierno se juega el “todo o nada” en la gestión de los Juegos Panamericanos

Este viernes, a las 20:30 horas, se llevará a cabo la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 en el Estadio Nacional. Es la cita deportiva más importante –junto al Mundial de Fútbol de 1962– en que Chile ha sido anfitrión y, como cualquier evento de esta magnitud, tiene efectos políticos en quienes gobiernan durante su desarrollo. Analistas observan esta celebración deportiva en clave política y señalan, entre otras cosas, que es una oportunidad para subir en la valoración del Gobierno, sin embargo, sostienen que –aun cuando ha sido organizado además por los dos gobiernos anteriores– se pondrá a prueba la capacidad de gestión de la administración actual.

“Los que creen que el deporte no tiene nada que ver con la política, o no saben nada de deporte o no saben de política”. Esa frase –muy citada– pertenece al exfutbolista e historiador uruguayo Gerardo Caetano y, si bien la dijo en relación con la utilización de los mundiales de fútbol por dictaduras para desviar la atención mediática –como el de Argentina 78–, los analistas consultados comprueban que en las democracias también existe un vínculo entre los eventos deportivos y la política.

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 no son la excepción, pues su realización sí puede afectar la imagen del Gobierno actual. Cabe destacar que los esfuerzos de gestión, planificación y organización comenzaron desde el segundo Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y continuaron con el segundo Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, será el Presidente Gabriel Boric y su gobierno los que estarán en el foco de la atención y serán evaluados como los responsables del desarrollo del evento deportivo.

Es que la magnitud de los Juegos está muy lejos de ser algo menor y solo con las cifras se puede anticipar que la logística y gestión son claves para el buen desarrollo de los mismos. Son 12 sedes, algunas de ellas construidas desde cero, que albergarán 7 mil atletas de 41 países y que competirán en 58 disciplinas distintas, de las cuales 47 son deportes olímpicos.

Desde el Gobierno reconocen que se ha puesto mucha energía en los Panamericanos y que vienen trabajando “fuerte en el tema”. Un ejemplo de ello es que la campaña televisiva de Santiago 2023 fue elaborada directamente desde la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, la agencia televisiva y el Ministerio del Deporte, como también las diferentes intervenciones que se realizaron en el barrio cívico de la capital.

En el Palacio afirman que “unidad y gestión” son dos conceptos clave en el marco de esta cita deportiva y que se les encargará a varios ministros participar de la difusión de los Juegos, además del propio Presidente Boric. Ahora, revelan que la figura protagónica para la promoción del evento será el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Esto, coordinado a través de reuniones con todos los jefes de gabinetes y comunicacionales de cada ministerio, en las que se juntan a revisar el despliegue comunicacional.

Aun cuando la inauguración de los Panamericanos y Parapanamericanos se realizará este viernes en la noche, los Juegos ya comenzaron el miércoles con el béisbol. Con ello, también empezaron a trascender algunas fallas en la organización, como, por ejemplo, que más de mil llaves de la Villa Panamericana –donde se alojarán lo deportistas durante la competencia y luego serán viviendas para la ciudadanía– no estaban emparejadas con sus respectivos departamentos; también hubo una rotura de matriz de agua en la piscina para clavados –que ya fue solucionada–; y errores lingüísticos en las señaléticas que tenían mal escritas las indicaciones en inglés.

El Presidente desdramatizó estos impasses y aseguró: “En cuestiones tan grandes, de estas características, puede haber algunos baches”. Los analistas consultados coinciden en que no son problemas relevantes, pero sí responden a un aspecto en el que se enfocará, según ellos, el ojo de la ciudadanía para evaluar el desempeño del Gobierno: la gestión.

“El resultado es la palabra que encumbra o hunde a un Gobierno”, resume Marco Moreno, cientista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. El académico explica que, por lo general, los gobiernos invierten esfuerzos en estos eventos que pueden afectar la valoración de la administración.

Sin embargo, estos deben ser visibles para la ciudadanía. Moreno emplea un concepto prestado y dice: “Estamos inmersos en un concepto de democracia ocular, en donde la gente se hace una opinión de las cosas a partir de lo que ve. Si la gente ve que la organización funciona, que no hay tantos problemas, que las actividades deportivas se desarrollan en forma y tiempo, que el traslado de los deportistas se ha hecho también de buena manera, evidentemente eso puede hacer cambiar la valoración que tiene del Gobierno respecto de ese tema”.

Por otro lado, las expectativas que puede tener La Moneda tampoco son muy grandes, dice el académico, porque un resultado exitoso de los Juegos “no quiere decir que esto vaya a cambiar la aprobación global que pueda tener el Gobierno”. El especialista evalúa que el punto de mayor tensión estará en la gestión. Incluso ve un “alto riesgo de que, si esto no resulta bien, esto confirme en la opinión pública de los ciudadanos la dificultad que tiene el Gobierno para gestionar”, sostiene Moreno. En ese sentido, cree que la apuesta del Ejecutivo en los Panamericanos “es alta”, porque “si le va bien, la gente va a decir ‘OK, ya, lo hicieron bien, está bien’; pero si le va mal, va a decir ‘ya, esto es la constatación de la incapacidad que tiene esta administración para gobernar’”.

El análisis de Nerea Palma, cientista política y académica de la UDP, apunta en la misma dirección: “Me parece que hay un margen donde el Gobierno, su aprobación, puede subir un poco, una leve alza, podría ser”. Eso, siempre y cuando, advierte Palma, “la gestión de los Juegos Panamericanos sea impecable. O sea, si realmente los Juegos Panamericanos en Chile, que tuvimos la suerte de organizar, tienen un desempeño de administración bueno, impecable, sin duda alguna me parece que es un rédito para el Gobierno”, si bien no es la única administración a la que le tocó organizarlo.

Además, la académica anticipa que la desviación comunicacional hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos puede significar un beneficio para el Gobierno en relación con el trámite legislativo actual. “Puede haber menos debate político, porque parte de la cobertura comunicacional obviamente va a estar más dada por los Juegos. Eso le puede favorecer al Gobierno”, afirma.

Esto, explica la cientista política, porque el Ejecutivo “está en una posición muy difícil, especialmente porque los temas de pensiones, tributarios, no han resultado como se esperaba”. Nerea Palma, además, cree que el Gobierno ha cometido “errores no forzados”, como el caso de Miguel Crispi. Es por eso que, en este evento deportivo, la académica ve que el Ejecutivo “va a tener un descanso en temas comunicacionales, no por el Gobierno o por la oposición, sino porque va a tener menos cobertura comunicacional”.

El académico de la Universidad de Chile y especialista en Ciencia Política y en Políticas Internacionales, Robert Funk, explica la evaluación de la ciudadanía con una metáfora que ya utilizó antes para referirse al segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Lo que le pasará ahora al Gobierno, respecto a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, a juicio de Funk, será como “el fenómeno del restaurante sucio”. El académico indica que la dinámica se explica así: “Uno espera que el restaurante sea limpio, el servicio sea bueno, etc.”. Cuando es así –prosigue–, “uno dice, bueno, ya fui al restaurante, todo bien”. En cambio, “si es un restaurante sucio, el baño está sucio y el servicio es malo, uno se queja. Y yo creo que esto va a ser parecido”, sostiene el especialista.

En definitiva, Funk cree que “si se organizan unos buenos Juegos y todo anda bien, el Gobierno no va a tener ningún beneficio, porque es lo que la gente espera”. En cambio, “si termina siendo un desastre, cosa que no creo, ahí sí la gente lo va a notar y eso va a tener un costo para el Gobierno”, concluye.