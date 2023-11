Gobierno descarta “fuga” de deportistas cubanos: “Visa permite su permanencia en Chile por 90 días”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó una “fuga” de deportistas cubanos en Chile tras la realización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de que se informara que seis deportistas de la selección de hockey femenino del país caribeño, además del medallista de bronce en los 400 metros con vallas, huyeron desde la Villa Panamericana sin intención de regresar a su país.

El subsecretario Monsalve señaló que “sería prudente antes de calificar la situación, porque las distintas delegaciones tienen una visa que les permite su permanencia en Chile por 90 días”.

“Ellos están en una situación legal desde el punto de vista migratorio en el país por un periodo bastante más prolongado que este incluso esa visa permite renovarse por 90 días más, por lo tanto su condición migratoria hoy día es completamente regular”, agregó Monsalve desde el Congreso Nacional.

El funcionario del Ministerio del Interior sostuvo que “sería imprudente hablar de fuga”, y recalcó que esos deportistas “tienen una visa para su permanencia regular en Chile que dura 90 días y están dentro del ejercicio de esa visa”.

Por su parte, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo (PC), dijo que “la información que tenemos en estos momentos es que ninguno de estos deportistas ha presentado algún tipo de requerimiento”. Hasta el momento, añadió en línea con el subsecretario del Interior, “los permisos otorgados a los deportistas son por 90 días, eso es un estándar, y son renovables por otros 90 días“.

“Si hubiese algún tipo de solicitud en particular o requerimiento en particular, que hasta el momento no lo hay, va a ser canalizado a través de las instituciones pertinentes, que en este caso es el Servicio Nacional de Migraciones (…) esa es la institución que va a evaluar como corresponde”, enfatizó la ministra Vallejo respecto a la situación de los deportistas que participaron en Santiago 2023.

De todas formas, la titular de la Segegob manifestó que “siempre nos asisten las preocupaciones en estos casos y sobre todo si es de deportistas que tuvieron una participación en unos Juegos tan importantes en nuestro país”.

“Sí es una preocupación del Gobierno, pero no nos corresponde pasar por encima de los procedimientos que están estipulados para este tipo de casos y, como decía, en la medida que hayan requerimientos, porque hasta el momento no los hay ni solicitudes por parte de ningún deportista, se canalizan a través del Servicio Nacional de Migraciones, atendiendo la importancia política y social que tiene”, concluyó la vocera del Gobierno.