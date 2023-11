Académica Lucía Miranda elogia cordura de Boric y dice que sería sensato ir a investidura de Milei

En el Gobierno afirman que el Presidente Gabriel Boric aún no ha recibido la invitación para el cambio de mando en Argentina, luego de la victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa el pasado 19 de noviembre. En tanto, la vocera de La Moneda, la ministra Camila Vallejo, señaló que la asistencia del Mandatario “dependerá en gran medida de la agenda presidencial“.

Hasta ahora, el Presidente Boric se ha referido al triunfo del líder de La Libertad Avanza (LLA) al otro lado de la cordillera, solamente a través de sus redes sociales. “Saludo a Javier Milei por su victoria y a Sergio Massa por su reconocimiento digno de la derrota. Les deseo lo mejor al pueblo argentino y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como Presidente de Chile, trabajaré incansablemente por mantener unidos a nuestros países hermanos y colaborar para el bienestar de todos”, escribió el día de la elección.

Sin embargo, hoy también se le consultó sobre su eventual asistencia a la investidura de Javier Milei. En medio del anuncio del proyecto de ley que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, el Presidente Boric dijo: “Vamos a tratar de conversar hoy. Cuando fui electo, hubo como una semana completa de llamadas, pero estamos tratando de establecer la comunicación. Considero que estos son asuntos de Estado que deben manejarse a nivel institucional. Espero que ocurra hoy“.

Cabe mencionar que los senadores Francisco Chahuán (RN) y Rojo Edwards (REP) le exigieron al Jefe de Estado asistir al cambio de mando en Argentina, además de resaltar la importancia de la elección del próximo embajador de Chile en el país vecino. Frente a esta exigencia, Gabriel Boric insistió en que se trata de un “asunto de Estado” y advirtió: “No necesito que nadie me diga lo que como presidente debo hacer o no“.

Pero, más allá de las presiones de parlamentarios de oposición, la académica de la Universidad Católica Silva Henríquez y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Lucía Miranda Leibe dijo que asistir al cambio de mando en Argentina sería “un signo de madurez”.

“El Presidente Boric es una persona cuerda, así que creo que lo más sensato desde todo punto de vista es asistir“, remarcó la integrante de la Red de Politólogas, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La académica Lucía Miranda destacó que Argentina y Chile tienen siglos de relaciones y estas “no pueden ser desbaratadas por una persona que no sabe mantener su ira y sus discursos irascibles”, aunque de todas formas la experta cree que hay señales de racionalidad y cordura, sobre todo en momentos en los que Javier Milei asegura que “se van a respetar los contratos”.

“No obstante, sí creo que nunca es sano, y ya lo vimos, le pasó a Estados Unidos y Brasil, cuando se tienen liderazgos con estas masculinidades tan poco sanas, donde hay una reivindicación de la virilidad desde lo tóxico y que claramente genera rigideces”, comentó la académica de Flacso.

Lucía Miranda confía en que la ciudadanía demuestre que está unida por otros lazos más fuertes y duraderos que la contingencia política. “Espero que las instituciones democráticas resistan estos embates de irracionalidad”, cerró.

Es importante señalar que en julio de este año el entonces candidato a la Casa Rosada se refirió al mandatario chileno y lo calificó como “empobrecedor”. Durante una visita a Chile, en una reunión en el Teatro Municipal de Las Condes organizada por la Fundación Para el Progreso (FPP), Milei sostuvo que “entre izquierdosos se juntan, o sea, entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, en realidad toda la plaga socialista que azota a Argentina por más de cien años, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric“.

Ante esta declaración, el canciller Alberto van Klaveren pidió a Milei respeto y que limitara su campaña electoral a Argentina.

Anteriormente, Javier Milei ya se había referido a Gabriel Boric. El 19 de diciembre de 2021, día en que el exdiputado venció a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, el ahora presidente electo argentino señalaba a La Nación que “a mí me parece una noticia verdaderamente espantosa”.

Días después de que Boric asumiera la presidencia, Milei aprovechó su cuenta de Twitter para señalar que “si Boric decide llevar a cabo lo que ha declarado en su discurso, estamos en el inicio de la decadencia de Chile”.