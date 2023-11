Boric responde a presiones para asistir a investidura de Milei: “No me digan lo que tengo que hacer”

El Presidente Gabriel Boric endureció su postura ante los pedidos para que asista a la investidura de Javier Milei. Recalcó que es un “asunto de Estado” y afirmó que no necesita que le digan qué debe hacer.

Los senadores Francisco Chahuán (Renovación Nacional) y Rojo Edwards (Partido Republicano) lo instaron directamente tras el triunfo de Milei sobre Sergio Massa en las elecciones presidenciales de Argentina, exigiéndole que asista personalmente al cambio de mando del líder de La Libertad Avanza (LLA).

Pero la presión no solo proviene de la oposición. El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, expresó que “no entendería” si el Presidente Boric no cruza la cordillera el próximo 10 de diciembre para la ceremonia en la que Alberto Fernández dejará la Casa Rosada. “Nuestra relación con Argentina es estratégica y no está sujeta a quien temporalmente ocupe el poder”, declaró el líder oficialista.

En el Gobierno afirmaron que el Presidente Boric aún no ha recibido la invitación para el cambio de mando trasandino, aunque la vocera de La Moneda, la ministra Camila Vallejo, señaló que la asistencia del Mandatario “dependerá en gran medida de la agenda presidencial”.

“Espero que suceda hoy”

El debate se extendió a las redes sociales, donde destacaron las presiones transversales hacia el Jefe de Estado. Ante esta situación, fue el propio Presidente Boric quien salió a dar explicaciones. De hecho, reveló que tiene programado hablar esta noche o mañana martes con Javier Milei.

“Vamos a tratar de conversar hoy. Cuando yo fui electo hubo como una semana completa de llamados, pero estamos tratando de hacer la comunicación. Me parece que estas son cuestiones de Estado que hay que hacerlas a nivel institucional. Espero que suceda hoy”, explicó el Presidente Gabriel Boric en una conferencia de prensa tras el anuncio del proyecto de ley que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Consultado por las mencionadas presiones, Boric insistió en que se trata de un “asunto de Estado” y advirtió: “No necesito que nadie me diga lo que como Presidente tengo que hacer o no”. Además, enfatizó que el pueblo chileno y el pueblo argentino son hermanos, por lo que su deber como presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que “sin duda existen”, ambos países tengan relaciones de Estado con altura de miras.

“Acá yo tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica, y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones. Por lo tanto, yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existan”, aseveró.

¿Nuevo embajador?

Tras la salida de Bárbara Figueroa, secretaria general actual del Partido Comunista (PC), de la embajada chilena en Argentina, Alberto Rodríguez, quien ocupaba el cargo de encargado de negocios, fue designado como su reemplazo. No obstante, hace algunas semanas, Rodríguez fue nombrado embajador en Marruecos. El plan del canciller Alberto van Klaveren es evitar conflictos con el nuevo líder argentino —quien ha tratado a Boric como “empobrecedor”— y designar a un diplomático de carrera con la experiencia adecuada para asumir el desafío sin generar tensiones.

Sobre a si la tendencia política de Milei podría afectar en el nombramiento del embajador de Chile en Buenos Aires, el Presidente Gabriel Boric respondió que designará a “un embajador con las mejores competencias”.

“Pero el embajador lo designo yo, no al otro lado”, añadió tajantemente.

“Eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina, y que no les quepa duda que, independiente de las diferencias, esas diferencias políticas no nos pueden nublar en que nuestra integración entre ambos países es absolutamente necesaria y es lo que yo voy a defender durante todos los años que nos quedan de mandato”, afirmó el Mandatario.

El domingo, a través de redes sociales, el Presidente Boric saludó a Javier Milei tras su triunfo en las urnas, manifestando que trabajará “incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas”.