Académico argentino Juan Negri: “La mayor parte de las medidas de Milei son impracticables”

Javier Milei emerge como el inesperado vencedor en las recientes elecciones presidenciales de Argentina, derrotando al oficialista Sergio Massa con una amplia diferencia de 12 puntos y una notable presencia victoriosa en la mayoría de las provincias trasandinas. Su mandato, que comienza el 10 de diciembre y se extiende hasta el 10 de diciembre de 2027, inicia en un clima de incertidumbre debido a la personalidad disruptiva del presidente electo y a la naturaleza controvertida de varias de sus propuestas.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Juan Negri, Doctor en Ciencia Política y Director de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, aportó un análisis crítico sobre las posibilidades de implementar algunas de las políticas más radicales de Milei, especialmente en el ámbito económico.

“La mayor parte de las medidas de Milei, las más radicales, las más conocidas, en relación a lo económico, son impracticables, por lo menos en el corto plazo”, afirmó Negri. El académico también señaló que estas medidas se enfrentarían a numerosos obstáculos, incluyendo la necesidad de un gobierno políticamente mucho más sólido y el desafío de abordar posibles inconstitucionalidades, como la preservación del valor de la moneda según la Constitución argentina.

“Él habla de cerrar el Banco Central, de la dolarización, y, por ejemplo, la Constitución argentina habla de la obligación de preservar el valor de la moneda, con lo cual, hasta uno podría pensar que es anticonstitucional. Y estamos hablando de un gobierno, insisto, que empieza, por lo menos, en un contexto de mucha debilidad. Esas medidas son muy difíciles, muy difíciles de llevar a cabo”, sentenció.

“Lo que Argentina necesita es un plan de estabilización”

Sobre el eventual gabinete de Milei, el profesor Negri señaló la presencia de figuras provenientes de diferentes períodos políticos, desde la era de Carlos Menem en los años 90 hasta nombres vinculados al gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, destacó a Federico Sturzenegger como un economista competente que podría aportar racionalidad a la gestión económica. Sturzenegger fue presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2015 y 2018, durante la presidencia de Macri.

Negri también mencionó a los hombres del menemismo: Carlos Alfredo Rodríguez, secretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem, y Darío Epstein, uno de los nuevos miembros del Consejo de Asesores Económicos del líder de La Libertad Avanza (LLA) que ocuparía un rol clave. Este último es un exfuncionario de Menem, experto en cuestiones financieras y bursátiles, que estuvo detrás de algunas privatizaciones de empresas estatales llevadas a cabo al otro lado de la cordillera durante los años 90.

Quien ya estaría confirmado por Javier Milei es el “gurú” de la dolarización, Emilio Ocampo, especialista en finanzas y economía, actualmente director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del CEMA (UCEMA) e integrante del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Ocampo estaría incluido en los planes de Milei para el Banco Central.

Sin embargo, más allá de las potenciales figuras, Negri insiste en que Argentina requiere un plan de estabilización económica, independientemente de la dolarización, y subraya la necesidad de abordar de manera coherente el desafío de la inflación.

“Dolarización o no, lo que Argentina necesita es un plan de estabilización, es decir, un plan coherente de lucha contra la inflación“, recalcó.

En cuanto a las propuestas de reducir ministerios y cambiar el rol del Estado benefactor, Negri considera que aunque la reducción de ministerios es factible, la estructura estatal no desaparece, sino que se reorganiza bajo diferentes etiquetas. En tanto, reconoció la validez del diagnóstico de Milei sobre los problemas de subsidios perpetuos, pero advirtió sobre los riesgos de forzar un brusco cambio en la sociedad.

En temas sociales, como el aborto, Negri cree que la coalición de Milei, en su mayoría conservadora, no podrá revertir leyes ya establecidas, pero podrían buscar estrategias para dificultar su aplicación en la práctica, como desfinanciar programas o reducir el acceso a ciertos servicios de salud.

Por último, anticipó una resistencia por parte de sindicatos y sectores peronistas, tradicionalmente aliados, frente a posibles reducciones en los derechos laborales.

“Pudo mostrarse equilibrado y moderado en los debates”

El análisis de Negri proyecta un panorama complejo y desafiante para la gestión de Milei, marcado por la dificultad de implementar medidas radicales en un contexto político y social lleno de obstáculos y resistencias. Pero ¿qué pasa con su comentada estabilidad emocional?

“…yo no conozco a Milei en persona, pero sí he visto sus ataques de ira en programas de televisión. Y si se abre un signo de interrogación en términos de cuál va a ser la capacidad de Javier Milei de mantener la línea o si realmente sufre algún problema clínico. Y eso genera una gran incertidumbre y, para algunos, sugiere que podría no estar preparado para asumir tal rol. La verdad es que es esperar y ver, es una de las incógnitas que tenemos. Milei pudo mostrarse equilibrado y moderado, por ejemplo, en los debates. Si ese es el caso, bueno, digo, hay una luz de esperanza en ese sentido”, reflexionó finalmente el académico argentino.