Hermosilla, Longueira y Chadwick: el desplome de los tres fantásticos

El 18 de abril de 2014 —cuando todavía existían las revistas en Chile y estar en sus portadas marcaba tendencia— los kioscos amanecieron con la revista Capital llevando a Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Luis Hermosilla sonriendo —como los tres fantásticos— en la tapa bajo el título: Privatizados. Comunicaban así la fundación de LCH&H, una “consultora boutique”, destinada a crear vínculos entre las empresas y las comunidades… “Pero nada que ver con lobby”, repetían varias veces en la entrevista. Entre las razones para “privatizarse” destacaban su aguda lectura de la sociedad nacional: “Chile ha cambiado”, sentenciaban ya en esa época.

Por su parte Longueira explicaba: “Queremos agregar valor social a las empresas del país. Que las iniciativas se planifiquen bien desde el comienzo (…). La sociedad le exige a la empresa que sea útil”.

Los tres tenían y tienen en común gran admiración por la figura de Jaime Guzmán.

Chadwick y Hermosilla fueron compañeros en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y amigos desde entonces. Ahí formaron parte de los cercanos al exsenador gremialista creador de la Constitución del 80.

Longueira y Chadwick son cofundadores de la UDI y fueron alumnos de Guzmán en unas clases de formación que hacía a dirigentes de la UDI en Colonia Dignidad. “Eran adoctrinados en ese lugar, ahí se les formó políticamente, les hacían clases. Jaime Guzmán los instruía y les daba charlas, lo hacía al estilo platónico, se paseaba por los campos dictando clases. Todos ellos sacaron un gran provecho de Colonia Dignidad. Ahora no dicen nada”, dijo en entrevista con La Tercera la ex ministra Mónica Madariaga.

A pesar de los augurios y la publicidad, la consultora LCH&H nunca funcionó según lo esperado. Los contratos no llegaban y muy pronto acudieron a Enrique Correa para firmar un acuerdo y atender clientes en conjunto con el área de Asuntos Públicos de Imaginacción.

“Pero en ese trámite se dieron cuenta que no estaban cómodos en esa sociedad. Luis Hermosilla dijo que prefería seguir siendo abogado y Andrés Chadwick que eso no era lo suyo y se fue a la Fundación Avanza Chile. Pablo Longueira, por su parte, se concentró en proyectos propios. La consultora duró unos seis meses. De hecho, no alcanzaron a tener oficinas porque funcionaban en la antigua dirección del estudio de Lucho (Hermosilla)”, señala una fuente.

Casi 10 años después ha pasado mucha agua bajo ese puente. La vida de los tres siguió en paralelo, pero siempre coincidiendo —Chadwick y Hermosilla en especial— compartiendo redes de poder, amistades, conocidos… harto lobby y también enfrentando acusaciones judiciales y constitucionales, respectivamente. Y el que aparecía más incólume, salió con su “domingo siete”, a través de los audios que revelaron una trama de corrupción impensada con Luis Hermosilla como protagonista.

Revisemos los caminos de cada uno desde esa aventura en conjunto de la que solo quedó la portada.

El primero en caer

Para Pablo Longueira Montes (65), LCH&H era su regreso a la vida pública después de sufrir un cuadro depresivo que lo llevó a retirarse de la política cuando se preparaba para competir por la presidencia del país. Ingeniero industrial de la Universidad de Chile, fue presidente designado de la Fecech en 1981 (Federación con que la dictadura reemplazo a la Fech en 1973), también fue asesor en el ministerio de vivienda durante los 80. Con el regreso a la democracia ejerció como diputado (1990-2002 y 2002-2006), senador (2006-2011) y ministro de economía del primer gobierno de Sebastián Piñera.

En abril de 2013 renunció a su cargo de ministro para ser candidato presidencial por la UDI en reemplazo de Laurence Golborne. Después de ganar a Andrés Allamand las primarias de la derecha, abandonó su candidatura (julio 2013) por sufrir de depresión.

Tras la fallida sociedad con Hermosilla y Chadwick, Longueira se concentró en diferentes proyectos propios. El más querido y que lo frustró es el Parque Austral. Este contemplaba una idea de turismo sustentable en el borde costero de Campo de Hielo Norte. Trabajó por años para formar un fondo de 750 mil UF (más de $ 20.388 millones) para viabilizar el proyecto, pero su investigación en casos de corrupción terminaron pro alejar a los posibles inversores.

El primer caso en salir a la luz fue el Caso Corpesca y la llamada Ley Longueira (Ley de Pesca), donde el exsenador UDI Jaime Orpis fue condenado por 6 delitos de fraude al fisco y cohecho y la exdiputada Marta Isasi por el delito de cohecho. La investigación también involucró a los exparlamentarios Carlos Bianchi, Alejandro García-Huidobro, Antonio Horvath y Hosain Sabag, sobre quienes la Fiscalía desestimó insistir en las pericias.

El caso se relaciona con la controversial Ley de Pesca o Ley Longueira, que incorporó un artículo mediante el cual por tres años la pesquera del Grupo Angelini (Corpesca) se benefició de un “techo” al pago de impuestos que le ahorró $4.670 millones. El artículo fue propuesto por los senadores Jaime Orpis y Fulvio Rossi. Respecto a este último, la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación.

En ese contexto, Corpesca financió campañas de políticos y la emisión de múltiples facturas ideológicamente falsas. En 2019 Longueira fue sobreseído. Y en enero pasado se publicó la nueva Ley general de pesca y Acuicultura.

Longueira estaba en este proceso, cuando en 2016 se revelaron correos electrónicos de 2010, relativos al proyecto de ley de royalty minero. En uno de ellos, Longueira senador, recibía indicaciones para el texto de parte del entonces gerente general de Soquimich (SQM), Patricio Contesse.

Por este “trámite” Longueira habría recibido 730 millones de pesos.

A fines de 2013 había creado junto a su señora, Cecilia Brinkmann, la sociedad Asesorías e Inversiones LB SpA, dedicada al corretaje de propiedades y las asesorías empresariales, pero Brinkmann —paisajista de profesión— se concentró en el vivero que instalaron en su casa en Villarrica y en la sociedad Paisajismo Cuatro Estaciones SpA, creada en 2016. Longueira transformó a LB en su principal actividad y vehículo de inversión. Cuando estalló el Caso Soquimich, salieron pagos desde la empresa liderada por Julio Ponce hacia esta sociedad.

Tras la investigación, el 2 de abril de 2019, Pablo Longueira fue sobreseido definitivamente por el caso SQM en relación a los delitos tributarios imputados. Pero aún quedaba pendiente el financiamiento político.

El pasado 13 de febrero, comenzó el juicio oral por el financiamiento ilegal de la política en el mismo Caso SQM. En este proceso, que puede demorar varios años, el expresidente UDI, está acusado de cohecho. De ser encontrado culpable arriesga 818 días de cárcel, más multas.

El otrora coronel UDI, no ha participado directamente en política en los últimos años, sin embargo, se ha manifestado en los procesos constitucionales. La última fue hace unas semanas señalando que Jaime Guzmán es el ganador.

El primo

Andrés Chadwick Piñera (67) también fue dirigente estudiantil. Presidente de la Feuc (1979 -1980) cuando estudiaba Derecho. Con Luis Hermosilla fundaron una sociedad que solo fue suspendida mientras Piñera fue presidente. Según han explicado, actualmente solo mantenían una “comunidad de techo”, o sea compartían oficina.

Fue diputado (1990- 1998), senador (1998-2011). Ingresó al primer gobierno de su primo Sebastián Piñera en julio de 2011, como reemplazo de Ena Von Baer en la Secretaría General de la Presidencia. Al año siguiente asumió como ministro del Interior, en reemplazo de Rodrigo Hinzpeter.

Terminado el período de Piñera, Chadwick intentó, entre otras cosas, la sociedad con Hermosilla y Longueira, pero tras el fracaso, se mudó a la Fundación Avanza Chile, sostén político de Piñera en su regreso a La Moneda.

Chadwick se vio salpicado por la investigación de la fiscalía en el Caso SQM en febrero de 2018, luego de que la secretaria de Longueira, Carmen Luz Valdivieso, declarara que se pagaron dineros para campañas de la UDI desde la sociedad Copra S.A., entre cuyos socios originales estuvo Chadwick Piñera (y al salir éste, siguió su señora), y que hoy pertenece mayoritariamente a Luis Cordero Barrera, otro de los fundadores de la UDI y actualmente uno de los propietarios de la Universidad San Sebastián.

En 2019 fue acusado constitucionalmente —tomó su defensa Luis Hermosilla— por no haber impedido las violaciones a los derechos humanos en el marco del Estallido Social y por sus acciones y decisiones durante el Estado de emergencia. Quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta diciembre de 2024.

Hoy ejerce como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián.

Abogado transversal

Luis Hermosilla Osorio (67) entró a estudiar Derecho a la Universidad Católica como militante del Partido Comunista (¡en 1974!) y egresó admirador de Jaime Guzmán y amigo íntimo de Andrés Chadwick y Antonio Coloma.

En sus exitosos años de ejercicio profesional se forjó una fama de eficiente y creó contactos tan diversos que lo han tenido representando a Iván Zamorano, Tonka Tomicic, al propio Andrés Chadwick, Claudio Spiniack, al sacerdote John O’Reilly, por nombrar algunos de sus clientes.

Además tuvo un paso por la Vicaría de la Solidaridad y hasta ahora era parte del Tribunal de honor de la ANFP.

Fue asesor del gobierno de Sebastián Piñera desde abril a diciembre de 2013. Por ello aseguró un monto de $25.900.000 para tomar causas relacionadas con el conflicto en La Araucanía, por ejemplo, la querella del gobierno contra el machi Celestino Córdova. Este contrato fue firmado por el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Tres meses después, se celebró una modificación de contrato, que elevó el valor de los servicios profesionales de Hermosilla a casi $29 millones, ahora para tramitar causas penales en las que intervenga el ministerio del Interior. Esta modificación de julio de 2013 fue firmada por el propio Andrés Chadwick.

Luis Hermosilla también estuvo vinculado al Caso SQM, como asesor de la minera y abogado de uno de los gerentes, Patricio de Solminihac, hermano del ex ministro de Piñera, Hernán de Solminihac.

En 2018 fue asesor legal del ministerio del Interior durante la administración Sebastián Piñera, representando al gobierno en las querellas por la muerte de Camilo Catrillanca. Y representó también al Ejecutivo en el caso Luchsinger-Mackay.

En 2019 defendió al entonces ministro del Interior y su amigo, Andrés Chadwick, ante la acusación constitucional presentada en su contra, la misma que fue respaldada en el Congreso, inhabilitando al exsecretario de Estado a ejercer cargos públicos por cinco años.

Este 2023, Hermosilla asumió un nuevo rol en la defensa de una figura política. En el marco del Caso Fundaciones tomó la defensa del jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi. Vínculo que terminó luego que estallara la situación con el Caso Hermosilla.