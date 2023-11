Leturia: “Caso Hermosilla es asqueroso, corrupción, coimas y gente de actitudes psicopáticas”

La filtración del audio de la reunión entre el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, ha desencadenado un escándalo en Chile, exponiendo un caso de coimas a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Con estos antecedentes, Francisco Leturia, reconocido abogado constitucionalista y expresidente del Consejo Para la Transparencia (CPLT), brindó un duro análisis sobre este impactante suceso.

Y es que “es muy impactante pero no sorprendente”, expresó Leturia al abordar la revelación en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. Con una perspectiva realista, comparó el incidente con casos internacionales emblemáticos de corrupción, enfatizando que, aunque grave, este evento no se compara con episodios de corrupción masiva como los de Odebrecht, Vadimiro Montesino, Hunter Biden o la Fundación Clinton.

Leturia, académico de la Facultad de Derecho UC, puso énfasis en la magnitud del problema financiero en el caso de Factop, apuntando a que, si bien el monto involucrado parece significativo, no alcanza las escalas de corrupción internacionales, que suelen medirse en cientos de millones de dólares.

De todas formas, el abogado hizo hincapié en la repugnancia de lo expuesto en la filtrada reunión, describiéndolo como un caso “asqueroso” de corrupción y coimas. No obstante, Leturia desestimó la idea de que estas prácticas ilícitas sean generalizadas en instituciones como el SII o la CMF. Afirmó que si bien la corrupción existe en todos los ámbitos, como en el futbol, la mayoría de los funcionarios no está involucrada en actos corruptos.

“Es asqueroso, es un caso de corrupción, de coimas, de gente de actitudes muy psicopáticas también“, sentenció Leturia, junto con expresar que no cree que el SII y otras instituciones de Chile “estén tan podridas como uno podría empezar a creer a raíz de este caso”.

El experto constitucionalista también cuestionó el “poder” que Hermosilla dice tener en los audios. “Yo no me imagino a los actuales directivos del Servicio de Impuestos Internos, o al Ministro Marcel, porque recordemos que aquí tenemos un problema estructural. El Servicio de Impuestos Internos no es independiente, depende del Ministro de Hacienda. O sea, realmente, para tener poder, habría que tener poder sobre el Ministro de Hacienda, y luego sobre el Presidente de la República”, cuestionó Francisco Leturia.

Mucho bluff

Sobre los contenidos de los audios filtrados, el abogado sugirió que algunas afirmaciones podrían ser falsas, contradiciendo las declaraciones de los implicados. Cuestionó la credibilidad de ciertas afirmaciones, señalando discrepancias en los argumentos expuestos por Hermosilla y enfatizando la presencia de “mucho bluff” y falsedades en las conversaciones filtradas.

“Esto que haya sido jefe de inteligencia del PC, el mismo PC ha dicho que no. ¿Y tú crees además que la familia de Jaime Guzmán iba a contratar al jefe de inteligencia del PC para meter presos a una facción del PC que formó el Frente Manuel Rodríguez y que mató a Jaime Guzmán?, ¿que el jefe de inteligencia del PC iba a ser contratado para meter presos a sus amigos que años atrás protegía para que no los metieran presos y que en el audio se ufana al decir nunca metieron presos a uno de los míos? No, eso no es verdad”, explicó.

Finalmente, pese a cuestionar los montos involucrados, y si se confirma lo conocido en el audio, Francisco Leturia advirtió sobre las posibles implicaciones de este caso, refiriéndose a él como “la gran estafa financiera, la más grande en la historia de Chile“, sugiriendo que incluso casos anteriores parecen “juegos de niños” en comparación.

El abogado Francisco Leturia también se refirió a lo ocurrido en Algarrobo, donde el alcalde José Luis Yáñez (expulsado de la UDI) fue detenido en relación con un millonario desfalco que involucra al municipio. Yáñez es investigado por una malversación de fondos que superaría los $1.060 millones de pesos. Esto, para el expresidente del CPLT, “es la punta del iceberg de un caso que es mucho más grande”, considerando que contraloría había detectado “inconsistencias bancarias” en 5 años.