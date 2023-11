Última Cadem antes del plebiscito revela menor brecha entre “A favor” y “En contra”: 38% vs 46%

El próximo 17 de diciembre se realizará el plebiscito para ver si se aprueba o no la propuesta constitucional elaborada por el Consejo Constitucional. Es en ese sentido, en que la Encuesta Plaza Pública Cadem entregó los resultados de su medición, la última antes de la elección. En ella, las opciones del “A favor” y “En contra” estrechan márgenes, pero con una leve ventaja para esta última.

Según los últimos resultados, la opción a favor del texto constitucional subió 6 puntos porcentuales, mientras que la opción en contra cayó 3 puntos. Debido a esto, la brecha entre ambas opciones es la menor desde mayo pasado.

El “A favor” llegó al 38% mientras que el “En contra” llegó al 46%. Con esto, se registró la brecha más baja desde mayo, única oportunidad en que la inclinación que apoya una nueva Constitución para el Plebiscito, superó a quienes estaban en contra.

Los indecisos alcanzaron un 16%. De ellos, 24% probablemente votaría “A favor”, 17% probablemente votaría “en Contra”, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde.

Ahora, independiente de cómo piensan votar, 38% (+6pts) cree que ganará la opción A favor y 55% (-2pts) que ganará la opción En contra.

La franja

El sondeo también consultó sobre la valoración de la franja electoral. Del total de encuestados, un 51% dice que la ha visto, 14 puntos menos que la franja del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.

La franja del “A favor” es evaluada con nota 4,3 mientras que la del “En contra” obtiene un 3,8. En este contexto, la primera logra comunicar mejor sus ideas (43% vs 30%), es más creíble (41% vs 26%) y es más transversal (41% vs 23%).