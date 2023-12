Presidente RD sobre Crispi y su tía: “no debemos juzgar a un tercero por las relaciones sanguíneas”

Diego Vela asumió el 22 de octubre como presidente de Revolución Democrática ( RD) en medio de la crisis más grande que ha enfrentado su partido en la historia. Comenta que tiene tiempo únicamente para trabajar y dormir a propósito de que se encuentra activo en la campaña del En contra para el plebiscito del 17 de diciembre. Dice estar cansado, pero “bien convencido del proyecto político”

En las oficinas del partido, en la calle Esmeralda en Santiago, Vela comenta con El Mostrador el desafío de tomar el liderazgo de un partido que está en declive y, en dicho contexto, comenta lo que ha significado el caso Democracia Viva. También, habla sobre la posición de Miguel Crispi, jefe de los asesores del Presidente Gabriel Boric, que ha sido mencionado luego de los antecedentes que entregó Carlos Contreras, principal implicado en el caso y hoy ex militante de RD, con el cual dice que no ha tenido comunicación.

-Le tocó llegar en un momento difícil del partido a propósito del Caso Democracia Viva ¿Cómo ha sido enfrentar esa situación de tratar de recoger un partido medio caído? ¿Qué ha cambiado desde que llegó usted y la nueva directiva?

-El Caso Democracia viva hay que enfrentarlo con responsabilidad y así es como lo hemos hecho como partido, antes que nosotros asumiéramos. En menos de un mes se se expulsó a los dos militantes que tenían algún tipo de relación con el caso y es la justicia la que va a determinar la responsabilidades personales al respecto. También el partido se querelló, justamente buscando esclarecer todos los hechos que sucedieron y buscando colaborar con la justicia en todo momento y, en ese sentido, nosotros hemos continuado en esa misma senda, en buscar que se avance en el fondo del asunto se va a llegar la verdad.

Por otro lado, nosotros hemos puesto un foco, en el entendido de que esto es algo que daña a la relación de los partidos políticos, porque esto es algo que se ha visto bien transversal a nivel del sistema político, el reconstruir esas confianza a través de hechos concretos. Ahí estamos adoptando medidas de prevención de delito, ya que actualmente existe un mandato por la nueva Ley de delitos económicos y medioambientales, de implementar mecanismos de compliance, de prevención del delito, y tengo experiencia en organizaciones pasadas que he trabajado. Un foco relevante para nosotros es el asegurar un mecanismo más probo de partido político, que esperamos socializarlo también para que quede a disposición de otros partidos.

-¿Qué ha significado el caso Democracia Viva para el Frente Amplio y para el oficialismo?

-Es importante clarificar que, por lo que ha develado el proceso, se están llevando responsabilidades individuales. No hay ninguna organización que pueda estar ajena a que personas de esa organización puedan estar relacionadas con hechos indebidos o con casos de corrupción. Lo importante es cómo reaccionamos frente a eso, cómo tenemos mecanismos de detección de ese tipo de caso y de prevención de esos casos y ahí yo creo que el Frente Amplio ha sido categórico en decir que no hay espacio para la corrupción. Lo hemos hecho durante nuestra historia, aumentar los estándares que existen actualmente en política, porque entendemos que es fundamental asegurarle a las personas que las instituciones públicas y también los partidos políticos trabajan para ellas y no para beneficiarse ellos mismos.

-Cuando el exministro Jackson dio un paso al costado del Gobierno, cosa que fue muy celebrada por el oficialismo, se explicó que lo hizo para descomprimir la agenda legislativa. A propósito del Caso Democracia Viva, hoy vemos que aparecen antecedentes que complican a la figura de Miguel Crispi. ¿No cree que debería hacer un gesto similar al de Jackson?

-En primer lugar, no hay ningún antecedente que relacione a las dos personas que nombras con el Caso Convenios hasta el momento. No hay ningún antecedente que sea público, que yo sepa, que los relacione.

-Pero Carlos Contreras dice que sí informó a presidencia sobre el convenio de Democracia Viva a través de un informe cuando Miguel Crispi, ¿de alguna manera los vincula o no?

-Lo que plantea Contreras en su declaración, cito textual: “de acuerdo a mi conocimiento, (…) Presidencia recibió un informe”. O sea, no hay ninguna afirmación y no hay ninguna prueba de que eso haya sucedido así. En ese sentido, yo creo que algo tenemos en lo que tenemos que actuar es en base a hechos y responsablemente. La justicia está investigando este caso, pero no podemos dar por certeza suposiciones que han hecho personas que están involucradas en este caso. Lo que hemos visto en todo este proceso es que continuamente se han hecho acusaciones que han sido más injurias y calumnias que hechos concretos. Creo que a medida que ha ido avanzando la investigación, también pasó con el caso computadores, se ha ido demostrando.

En ese sentido, no podemos actuar, como Gobierno, en base a chantajes de la derecha respecto a acusaciones que no han sido fundadas. Siempre tenemos que estar abiertos a la crítica política y cuando hay responsabilidades objetivas hay que hacer valer esas responsabilidades políticas y colaborar con la justicia para que se llegue al fondo del asunto.

-¿Qué opinión tiene de que Verónica Serrano, la tía de Miguel Crispi, haya avisado el convenio de Democracia Viva?¿Compromete al jefe de asesores del segundo piso?

-En primer lugar, es fundamental que se llegue al fondo del asiento y hay investigaciones del Ministerio Público en torno a esta temática y hay que ser responsables en que esta avance. Hasta los antecedentes que nosotros tenemos, que han sido públicos por la prensa, es que a distintos niveles del Ministerio de Vivienda se planteó que esto estaba siendo un procedimiento regular. Respecto a cómo había procedido Verónica Serrano y que eso es algo que el propio ministerio tiene que definir y la justicia, sí es que hay alguna irregularidad en eso o no, yo creo no debemos juzgar a un tercero por las relaciones sanguíneas que tenga con esa persona, a no ser que haya algún antecedente de que haya algo haya intercedido en esto, pero por lo que pero no hay ningún antecedente que demuestre eso.

-¿Cómo se acerca la salida del Caso Convenios? ¿Es con la renuncia de Crispi o el ministro Montes?

-Al Caso Convenios solo se le va a dar cierre cuando la justicia dé con las responsabilidades individuales que existieron en este caso, o si existieron en algún caso colectivas, y cuando tomemos todas las medidas de política pública que prevengan que este tipo de hechos sucedan. El informe de Contraloría es muy categórico. Esto parte desde un diseño que existe desde el año 2019, o sea, algo que es muy anterior. En ese sentido, la Ley de Presupuesto 2024 avanza mucho en corregir alguna de esas cosas y la ley de presupuesto anterior, también del Gobierno del Presidente Boric, avanzó en tener varios controles adicionales de los que existían en gobiernos anteriores. Es importante precisar que el 85% de los casos que se están investigando en el Ministerio Público relacionado al Caso Convenio, son a partir de la ley de presupuesto previas al Gobierno del presidente Boric.

-¿Coincide con que Carlos Montes hoy está pagando con su costo político un caso que estalló en Revolución Democrática? ¿La relación entre los partidos oficialistas se ha ido desgastando por esto?

-Creo que las responsabilidades políticas se han hecho valer con alta celeridad y creo que es importante contrastar cómo fue la reacción con causa de SQM y Corpesca, que tuvieron gobiernos anteriores. Acá el Presidente Boric ha sido categórico en hacer valer las responsabilidades políticas apenas surgen los antecedentes para ello, pero actúa en base a antecedentes y no suposiciones. Respecto al Ministro Montes, desde el principio desde el Frente Amplio se le ha dado un respaldo a su trayectoria y el trabajo que desempeña de manera proactiva en buscar que estos casos se esclarezcan.

Lo que puedo decir es que a nivel de partidos oficialistas ha existido un continuo diálogo y una buena relación en pos de que se esclarezca la responsabilidad del caso y avancemos al fondo del asunto.

-Se ha visto a Carlos Contreras, ex militante expulsado de RD y principal implicado en el Caso Democracia Viva, en una suerte ofensiva contra Miguel Crispi ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Usted se ha comunicado con él?

-Yo no me he comunicado con él. Acá hay que actuar en base a hechos y es la justicia la que determinará las responsabilidades. Presidencia y el Gobierno ya dieron su versión de los hechos manifestando que no hay ningún antecedente de que ese informe se haya recibido y acá hay que actuar en base a hechos más que a declaraciones.

Plebiscito

-¿Cree que va a ganar el En contra?

Lo que veo, y he estado volanteando harto, es que existe mucha conciencia en las personas de que esta es una propuesta que nos divide, que no fue fruto de un acuerdo y que es una mala propuesta. En verdad me ha sorprendido el nivel de transversalidad en esa crítica a la propuesta.

-¿Antes de salir a la calle pensaba que se iba a encontrar con algo más dividido?

He estado desde el principio de la campaña en la calle, pero cada vez he ido viendo que las personas están más informadas a medida que van leyendo el texto y que se va acercando la elección. Yo no quiero acá no suponer resultados, pero estamos trabajando para que las personas puedan tomar la mejor decisión que, yo creo que en este caso para Chile y lamentablemente como fruto de un proceso en el cual nosotros buscamos hacernos responsables de las preocupaciones de la gente y no se logró, es que yo creo que el ´En contra’ es la opción para eso.

-¿Cómo anticipa el estado de las fuerzas políticas en caso de que gane la opción “En Contra”?

-Veo que “En Contra” está compuesto por personas más amplias y de manera transversal más que solamente los partidos oficialistas, personas que estuvieron por el Rechazo que hoy día están en “En contra” y veo que es tan mala la propuesta que hasta la derecha está dividida en esto. También he visto personas más de centro como Jorge Correa Sutil, Javiera Parada, Cristóbal Bellolio, Ignacio Walker, que están muy jugadas por el “En contra”. Si el 17 la posición mayoritaria de la ciudadanía es esa, esto no va a ser un triunfo. Esto va a ser es decir “perdimos la oportunidad de un proceso”, “esto es un esto solo refleja el fracaso de lo que fue este nuevo proceso constitucional”, y en ese sentido tenemos que actuar con responsabilidad, transversalmente, oposición y oficialismo, en de una vez por todas ponernos de acuerdo y avanzar en la materia urgentes del país que eso no se logró en esta propuesta constitucional.

–¿Cómo anticipa el estado de las fuerzas políticas en caso de que gane la opción En Contra?

-Veo que “En contra” está compuesto por personas más amplias y de manera transversal más que solamente los partidos oficialistas. Personas que estuvieron por el Rechazo que hoy día están en “En contra” y veo que es tan mala la propuesta que hasta la derecha está dividida en esto. También he visto personas más de centro, como Jorge Correa Sutil, Javiera Parada, Cristóbal Bellolio, Ignacio Walker, que están muy jugadas por el “En contra”. Si el 17 la posición mayoritaria de la ciudadanía es esa, esto no va a ser un triunfo. Esto va a ser: “perdimos la oportunidad de un proceso”, “esto es un esto solo refleja el fracaso de lo que fue este nuevo proceso constitucional”, y en ese sentido tenemos que actuar con responsabilidad, transversalmente, oposición y oficialismo, en de una vez por todas ponernos de acuerdo y avanzar en la materia urgentes del país que eso no se logró en esta propuesta constitucional.

-¿Qué foco debería tener ese acuerdo?

-El foco que deberíamos tener desde el sistema político es lograr una acuerdo en pensiones y en un pacto tributario que pueda financiar todas las necesidades sociales que existen, en listas de espera en salud, en la implementación de un sistema nacional de cuidados, pero también en materias muy relevantes, como son seguridad y mayor empleo y crecimiento económico.

–¿Le van a hacer pagar el costo político a la oposición por liderar un segundo intento fallido como ustedes se lo hicieron?

-Acá no es de sacar cuentas y de hacer pagar. Aquí hay claramente hay responsabilidades; o sea, este proceso fue liderado por el Partido Republicano y es la ciudadanía quién va a definir esas responsabilidades, pero nosotros, desde el oficialismo, lo que tenemos que buscar es construir transversalmente acuerdos para mejorar la calidad de las personas. Veo muy alineado al oficialismo en que somos Gobierno para las personas, no para darse gustitos.

-El “En contra” también es una confirmación de un rechazo al sistema político ¿No ve un riesgo el surgimiento de populismos ante la reiteración de que la clase política no fue capaz de ofrecerle algo que la ciudadanía exige?

-La única forma de que no surjan caudillos y populismos totalitarios es que desde el sistema político tengamos la capacidad de responder a las necesidades de las personas. Creo que este el resultado de este proceso constitucional es reflejo de lo contrario, porque en el Comité experto sí logramos eso, un acuerdo desde el PC hasta el Partido Republicano en materias que eran bien complejas, y llegamos a un punto intermedio entendiendo que una Constitución tiene que ser una casa común, no es un proyecto solamente se tiene que emplear por 50 más uno.

-¿Cuál es el desafío entonces?

-El desafío, y todavía estamos a tiempo, es que el 18 de diciembre todos los partidos políticos y los parlamentarios logremos ponernos de acuerdo en las materias que son urgentes para los chilenos: seguridad, crecimiento económico y empleo, salud, pensiones y los recursos para poder financiar eso. Algo importante es que un pacto tributario no solo asegura el poder responder a esas necesidades sociales, que son urgentes de responder, sino también en no avanzar en esta materia puede tener implicancias relevantes económicas. Esto ya lo ha dicho el FMI, la clasificadora de riesgo S&P planteó que la falta de acuerdo político en esta materia puede implicar una rebaja en la calificación. El llamado es a no buscar la pelea chica en el fondo y la capitalización de un sector político, sino poner a las personas en el centro y llegar a un acuerdo en estas materias. Desde el Gobierno se ha cedido mucho en esta etapa de diálogo. Por ejemplo, en la reforma de pensiones, llegar a un punto de mayor consenso con la capitalización individual.

-En el caso contrario, si gana el “A favor”, ¿Cómo queda comprometida la agenda de transformaciones que comprometió el Gobierno?

-Por un lado, el que gane el “A favor” va a implicar una gran carga de trabajo legislativo y de buscar recursos que van a ser complejos de encontrar. La propuesta Constitucional tiene 62 artículos transitorios, sino mal recuerdo, mandata a la discusión de más de 30 proyectos de ley, la creación de más de 10 órganos estatales y eso va a implicar un alto esfuerzo de recursos y de discusión en el Parlamento. A la vez, la propuesta incorpora, una reforma tributaria que desfinancia al Estado más que aportar más recursos para esos desafíos. Es muy difícil el ver cómo compensar los recursos que se perderían por la exención de contribuciones, que ahí tenemos más de 2.000 millones de dólares en recaudación que generan las contribuciones. Es totalmente regresiva la medida porque hoy día las comunas que más o sea las personas de comunas que más pagan son de las comunas más ricas del país y desfinancia el Fondo Común Municipal que donde quieren más se beneficiarse las comunas de menos recursos. Va a ser un gran desafío, en caso de que gane el A favor, el tener que implementar, que va a tener costos relevantes, pero en el sentido que tenemos que seguir en la línea de buscar construir estos acuerdos transversales.

Seguridad

-¿Coincide con que el Gobierno no decrete estado de excepción? ¿Qué puede hacer el Gobierno de manera urgente para paliar la crisis?

-La seguridad es la primera prioridad, yo te diría, de este Gobierno, de dar una respuesta real a las personas y no quedarse en declaraciones o sugerir ideas que no van a ser efectivas para lograr el objetivo de avanzar en seguridad. La mayoría de los especialistas han afirmado que un estado de excepción no colaboraría en nada para solucionarlo. A diferencia de lo que sucedió en el Gobierno anterior, este Gobierno ha mostrado con hechos concretos su compromiso por la seguridad. En la reciente aprobada Ley de Presupuestos se aumentó en un 5,7%, el presupuesto de seguridad que es el aumento más alto en 8 años. Hemos tenido cifras que son fundamentales de seguridad en disminución de delitos, en aumento de dotación policial, equipamiento, la aprobación de 38 proyectos de ley que hacen que sea el Gobierno durante el cual se han aprobado más proyectos de ley en materia de seguridad desde la vuelta de la democracia, contrastándolo en menos de dos años con gobiernos de cuatro o seis años. Hay un desafío que es fundamental, que es cómo podemos enfrentar el crimen organizado y los delitos de alta connotación y en ese sentido el Gobierno está comprometido en trabajar en eso y el llamado a la oposición es que trabajemos en la mesa articuladamente, en llegar a las medidas más efectivas para eso, más que quedarnos en hacer un punto político con medidas que según especialistas, no colaboran para ese objetivo.

-¿Cree que la oposición se ha dedicado más a hacer puntos políticos?

-Creo que hay que ser responsable y no generalizar. Yo he visto en personas de la oposición, exautoridades, muy buena disposición de trabajar seriamente en estos temas en mesas de trabajo y colaborando en distintas dimensiones.

-¿Qué le parece esta iniciativa que impulsaron alcalde del Estado de Emergencia Municipal?

-Siempre es bienvenido que todos los municipios o los distintos actores sociales busquen trabajar por la seguridad, que aumenten los recursos que existen en esa materia y aumente la prioridad que tiene este tema en subyacer cotidiano, pero los municipios no deben sustituir labores que le corresponden a las policías. Sus funciones tienen que estar enfocadas en prevención y en aumentar las capacidades de fiscalización y de apoyo a las labores de las policías.

El Gobierno ha actuado con hechos concretos de avanzar en esta medida, por ejemplo, ha implementando los patrullajes mixtos de Carabineros con seguridad ciudadana, que están implementadas más de 75% de las comunas del país.