Huenchumilla en caso de ganar el En contra: debatir proyecto de la Comisión Experta en el Congres

El cierre del proceso constitucional se supone que es un hecho. Representantes de ambas opciones advierten que, en caso de ganar su opción, la discusión se termina y sería vía Congreso la tramitación de la actualización de la Constitución vigente. El senador Francisco Huenchumilla (DC) , sin embargo, planteó un “camino intermedio” que consiste en “tomar el proyecto de la Comisión Experta, que suscitó un gran consenso en el Consejo Constitucional, y trabajar sobre esa base en el Congreso”, explicó el senador,

Luego de publicar la idea en sus redes sociales, asistió a los estudios de CNN Chile para dar una entrevista y así ahondar en la idea. Huenchumilla explicó que la idea del “camino intermedio” nace a propósito de que ve “inviable” un tercer proceso constituyente y es por eso que pretende rescatar el documento de la Comisión Experta que sí generó consenso.

El vicepresidente del Senado consideró que “un tercer proceso constituyente, yo creo que no es la salida, porque no podemos estar haciendo experimentos y con continuos fracasos. Ambos procesos no han logrado generar un consenso (…) respecto de la división que tenemos como país. Ese es el núcleo central”.

Para el senador la idea está en poder elaborar “una Constitución que solamente refleje el sentimiento de una minoría o de una mayoría circunstancial. Ambos procesos han pecado que la primera vez se fue a una punta, y este segundo proceso se fue a la otra punta. Eso no sirve, no logra superar la división que produce la Constitución de Pinochet”, expresó.

El Congreso no goza necesariamente de una valoración positiva por la ciudadanía. Pero para el Senador confía en el parlamento para abordar el desafío: “Todas las crisis que hemos tenido a partir del Estallido Social, les hemos dado un canal de salida en el Congreso. Nos hemos puesto de acuerdo y hemos canalizado ambos procesos. Pero esto ha fracasado al interior de la Convención y del Consejo, por no haber los consensos”.

Incluso, agregó: “La pregunta es, este Congreso, ¿está en condiciones de generar acuerdos? Yo creo que sí, lo hemos demostrado al canalizar ambos procesos constitucionales”. Para Huenchumilla, la idea de tomar el texto de la Comisión Experta, “se puede dar desde el momento que haya la voluntad política en el Senado, y en la Cámara de Diputados, para empezar yo creo que con tranquilidad, no tener una cosa de un solo viaje, sino que ir lentamente (…) aquellos puntos de discordia que tenemos. Calma y tiza, diría yo”.

Una de las críticas que se le ha hecho a la idea, es que eso daría un espacio para la cocina política. Sobre esa critica apunto a que “la cocina es un concepto mal usado, porque lo que se hace en el Congreso, como seres humanos racionales, es intercambiar puntos de vista y llegar a un cierto acuerdo”.

“Lo que tenemos que hacer es conversar, es dialogar, es buscar los acuerdos. Esa es la cocina. Una cocina virtuosa, en todo caso”, explicó el parlamentario.