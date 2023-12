Diputada Yeomans y mutualización en ley de Isapres: “Me parece que es un salvataje”

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans se refirió a las indicaciones que ingresó el Gobierno y que buscan paliar en parte la crisis de las isapres, especialmente tras el fallo de la Corte Suprema que anula la alzas en la prima GES. Entre dichas medidas, estaba adelantar el alza del Indicador de Costos de la Salud.

Recordemos que dicha iniciativa no encontró una buena acogida entre parlamentarios oficialistas, quienes pidieron separar aguas y tramitar aparte esa medida para las aseguradoras.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la parlamentaria dijo que dichas medidas no las considera un “salvataje” por parte del Ejecutivo, ya que ella considera como “salvataje” otras cosas, como la mutualización.

“Salvataje eran otras medidas. Esta yo no la considero así. Además, igual nos queda su procedimiento, todavía nos queda conversación por delante”, dijo.

“Sí veo un problema en generarle una ayuda, si queremos ponerlo en esos términos, una ayuda para solventar sus gastos adelantando un reajuste que iba a suceder igual, ese es el tema. Por eso no lo considero así, no lo considero en el mismo grado, que la mutualización. Eso sí me parece que era un salvataje”, añadió.

“Obviamente, nosotros miramos con desconfianza este tipo de discusiones cuando no se acuerda de manera integral todas las aristas y elementos respecto a una reforma de salud, porque de eso estamos hablando. Cuando vamos a generar este incentivo, pongámoslo en esos términos, para poder resolver el problema económico a instituciones que han incumplido un fallo, quiero saber cuál va a ser la reacción de estas instituciones y cuál va a ser la reacción de los parlamentarios de oposición al momento, por ejemplo, de tener que fortalecer Fonasa, que a nosotros nos parece que es una prioridad, entendiendo a la cantidad de afiliados que no solo hay ahora, sino que inclusive, producto de este mismo debate, de cómo se está mirando el sistema de salud hacia futuro, pueda también desembocar, porque hasta ahora, ese sector político, al menos en el Congreso, no ha tenido la disposición a generar los recursos suficientes para que esto sea viable”, agregó.

“En segundo lugar, también, cuando dimos la discusión de ley de presupuesto, tampoco se le puso el énfasis necesario al fortalecimiento de esta institución, sino más bien a otras discusiones, es decir, de cómo se paga la deuda a los privados, que está bien, eso es parte de las obligaciones que quizás debe tener el Estado, y las Isapres tambien, por cierto, porque tienen deudas con las clínicas privadas, pero ¿dónde están los énfasis, dónde está la disposición a construir acuerdos?”, cerró.

Recordemos que la mutualización consiste en la existencia de subsidios cruzados, o un mecanismo de riesgo que compensa a quienes son más riesgosos con quienes son menos riesgosos.