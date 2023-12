Esquirlas de Democracia Viva hieren a Carlos Montes pese a blindaje del PS

“Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado por parte del Presidente de la República”. Así cerró su declaración el ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de valorar la detención de los principales implicados en el Caso Convenios: Daniel Andrade y Carlos Contreras. Detrás, la bancada de diputados flanqueaban al ministro para fortalecer su posición en medio la tormenta del Caso Convenios y, sin saberlo, a horas de que fuera impactada la narrativa del ministro, con una información que volvió líquida cualquier defensa de su partido.

La edificación que pretendía levantar el PS alrededor del ministro sufrió un bombazo al conocerse la declaración que prestó Tatiana Rojas -ex subsecretaría de Vivienda y Urbanismo del ministro y militante de RD- el pasado 5 de octubre ante la fiscalía y la PDI. En la ocasión señaló que “el informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.

En la declaración que hizo pública La Tercera, Rojas -en calidad de testigo- reveló que el ministro Montes “estaba al tanto de las problemáticas entre la SEREMI y el SERVIU de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios”. El informe al que la RD hace referencia, es un resumen que Rojas confeccionó para el ministro describiendo “la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”.

La declaración es un golpe directo al corazón de la narrativa de Montes y a los intentos del PS por erguir un muro que protegiera al ministro de los alcances del Caso Convenios. Y es que la gran distancia que tenía el ministro con los personeros de RD involucrados en Democracia Viva era la fecha en la que se tomó conocimiento de las irregularidades.

Previo a que se conociera esta declaración, la tesis que se manejaba respecto a las fechas de Montes era que el ministro se enteró del caso de Democracia Viva el 16 de junio, día en el que medio regional de Antofagasta Timeline hizo pública una denuncia de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta sobre un posible conflicto de interés entre Carlos Contreras, Daniel Andrade y la diputada suspendida de RD, Catalina Pérez.

La noticia se dejó caer justo el día en el que detuvieron a los principales implicados en el caso Democracia Viva. Minutos más tarde, la ministra vocera, Camila Vallejo, valoró la detención de Contreras y Andrade. “Todo avance en esta investigación también es un golpe a la corrupción”, dijo la ministra.

Montes sostuvo en el Congreso que “este es un paso importante, valioso, la justicia está operando y es lo que le corresponde”. Además, aclaró que “a los pocos días de que se destapa todo esto, entregamos toda la información que teníamos en ese momento sobre Antofagasta, sobre todo el sistema de trabajo de los Serviu y de los Seremi”. Ahora, lo que no está claro, es si efectivamente su versión coincide con los dichos de la ex subsecretaria Rojas.

Los ladrillos del PS que terminaron por derrumbarse

La avanzada del PS en defender a Montes, a parte de ser un miembro de su partido, tiene que ver con que no quieren permitir que el ministro recibiera las esquirlas que dejara el estallido del Caso Convenios que provienen de Revolución Democrática. Ese escenario, en el que Montes se viera afectado, varios socialistas afirman que se generaría una tensión mayor entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

El diputado socialista, Leonardo Soto explicó la idea horas previas a que trascendiera la declaración de Rojas: “Que Carlos Montes no sea removido por alguna circunstancia derivada del caso Fundaciones, en el que no tiene ninguna participación, es un principio de justicia política muy valorado por nuestro sector”.

El 30 de noviembre la PDI se encontraba a las afueras del ministerio para allanar las oficinas a propósito del Caso Convenios. La oposición pidió la renuncia del ministro tras ver la imagen, pero el Gobierno explicó que el allanamiento se dio a propósito de una denuncia que había hecho el mismo ministerio. De ahí en adelante, hubo una serie de actos que apuntaban a sostener la figura de Montes en la cartera.

El primero, en el que fuentes del partido afirman que fue una iniciativa independiente, fue el 5 de diciembre cuando comités de vivienda de distintas comunas llegaron hasta el edificio del ministerio para brindarle apoyo al histórico PS. “Montes, amigo, el pueblo está contigo”, era el cántico que rebotaba en la calle y en el edificio.

Entre la gente, el ministro dijo con un megáfono en mano: “Quiero decirles que nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal, quiénes fueron corruptos y quiénes están haciendo mal las cosas”.

El 9 de diciembre, en entrevista con El Mercurio, otro histórico y actual Secretario General del partido, Camilo Escalona, esgrimió una frase que relativizó el respaldo al líder de la cartera de Vivienda: “Apoyamos al ministro Montes, pero respetamos las atribuciones del Presidente”. Además, aseguró que el caso Convenios, a su partido, “no lo ha golpeado”.

Un segundo acto fue el lunes. Diputados de la bancada socialista, para despejar las dudas del respaldo a Montes, fueron a las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para apoyar su gestión.

El diputado y jefe de bancada socialista, Daniel Manouchieri, anunció en esa instancia un nueva Comisión Investigadora sobre Caso Convenios, pero ahora enfocada en fundaciones que podrían involucrar a ministros del Gobierno anterior. Sobre Montes, declaró: “Nosotros creemos que es profundamente injusto que quieran involucrar al ministro Montes en casos de irregularidades, todo el mundo sabe que el ministro Montes no tiene nada que ver con los escándalos de corrupción que se han conocido”.

Eso fue en la mañana, a la hora de almuerzo el ministro llegó a la sede del PS para participar en un almuerzo con la mesa del partido. Paulina Vodanovic, su presidenta, hizo un reconocimiento a su gestión que, en particular, Montes ha destacado en llevar adelante el plan de emergencia habitacional.

La oposición y un nuevo flanco para golpear al Gobierno

La solicitud de renuncia a Montes es un ruido que ha acompañado constantemente el Caso Convenios y sube su volumen cada vez que se ponen en entredicho las acciones u omisiones que el ministro ha realizado respecto a este caso.

Ahora, luego de que se hiciera conocida la declaración de Rojas, la oposición se envalentonó y salieron, Republicanos y Chile Vamos, a ponerle un ultimátum al Gobierno.

“Queremos pedirle al Presidente de la República que el día de hoy le pida la renuncia al Ministro Montes. Su situación es insostenible. No es una persona que esté en condiciones de continuar a cargo de ese ministerio”, dijo el diputado republicano Agustín Romero.

El parlamentario, además acusó a Montes de haberle “mentido a Chile, le ha mentido al Congreso Nacional y, en definitiva, ha defraudado a la fe pública”. En definitiva, marcó la línea: “Si el Ministro Montes no deja su cargo, si el Presidente de la República no hace efectiva esa responsabilidad, como oposición, y en el caso particular del Partido Republicano, presentaremos una acusación constitucional el día lunes”

El jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, secundó a su colega opositor y recalcó la responsabilidad de Montes en este caso: “Lamentablemente, el ministro Montes resultó no ser una víctima de esta situación, sino que, lamentablemente, resultó ser parte de una situación de corrupción que se está investigando. Si él tenía la información, debió haberlo denunciado en donde correspondía y haber informado a las autoridades respectivas”.

EL ministro Montes tenía un viaje a La Araucanía y se pospuso para hoy. Ayer, en los pasillos el ministerio, esbozó la primera declaración luego de lo dicho por Rojas a ADN: “Lo único que le puedo decir es que yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo”. Eso fue poco antes e las 19 horas. El Presidente Gabriel Boric dejó La Moneda a eso de las 18:00 horas y no tenía contempladas agendas públicas para más tarde.