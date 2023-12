“Es un alivio pero no hay nada que celebrar”: las reacciones de las caras del En Contra

En una extensa jornada, diversos actores políticos y de la sociedad civil del En Contra llegaron a la comuna de Providencia para conocer el resultado de las elecciones del plebiscito constitucional y analizar la decisión del país en torno a una nueva Carta Magna. A pesar de que el ambiente era de incertidumbre, un pequeño optimismo comenzó a invadir el salón principal al comenzar el conteo de votos, en donde la opción del En Contra fue la tendencia desde un comienzo.

Alrededor de las 19:40 y con un 54,20% de preferencias por el En Contra, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y vocera de la opción, ratificó el triunfo y definió el resultado como un remezón para para la clase política. “Es muy importante también entender que este proceso constitucional se cerró. Se cerró para avanzar en las cosas que la ciudadanía quiere que avancemos, que son sus prioridades hoy día”.

Minutos después llegó al comando el alcalde de recoleta Daniel Jadue para felicitar y compartir con los asistentas. “Estoy contento a pesar que en Chile no ha ganado nadie. Lo que sí esto es una derrota brutal para los Republicanos, la extrema derecha y la derecha en general que intentaron imponerle a Chile una constitución más pinochetista que la actual”. En ese sentido, no descarta la posibilidad de que el próximo gobierno inicie un nuevo proceso, ya que el Presidente Boric descartó hacerlo en el tiempo restante de su mandato.

Ante la polémica generada en el local de votación con una periodista de CNN, el edil mencionó que él no tuvo ningún problema y “desde mi perspectiva el acoso periodístico no es parte del derecho de la información”.

Otra cara que estuvo presente desde el comienzo del conteo de votos fue Carlos Ominami, ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin y ex senador de la República. “No hay nada que celebrar, este es un fracaso del mundo político. No hay grandes ganadores pero sí derrotados. El partido Republicano es derrotado, trató de imponer una constitución, un programa como su constitución y creo que es una derrota a la oposición en su conjunto que intentó transformar esto en un plebiscito a favor del gobierno”.

Dos filas más adelante, se encontraba Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Michelle Bachelet y militante del Partido Comunista, quien entre aplausos se vio conforme con el triunfo del En Contra. “No hay ánimo social, no hay voluntad ciudadana y no hay posibilidades reales de impulsar el proceso constituyente. Aquí se termina. Lo determinante para el presente es que se desplieguen todos los esfuerzos por parte Gobierno para impulsar una agenda social y económica que aborde las prioridades de la ciudadanía”.

Luego de conocer los resultados, Gabriel Osorio, abogado vocero del En Contra y ex miembro de la Comisión Experta, quien durante la mañana había lamentado que, a su parecer, los ex mandatarios Eduardo Frei Montalva y Sebastián Piñera trataran de inducir la decisión de los votantes, aclaró que los que tienen que tomar la responsabilidad son aquellos que los indujeron, haciendo alusión a los republicanos y Chile Vamos. “Yo creo que siempre hablamos de los problemas del texto y ellos no se hicieron cargo. Yo no vi caras contentas en la derecha, en mi cara me dijeron en un momento que estaban enamorados del texto y cuando el amor se va evidentemente no deben estar contentos. Nosotros estamos no estamos contentos, estamos aliviados y tranquilos porque se rechazó”.

“Nosotros siempre intentamos llegar a acuerdos. Ellos deben darles explicaciones a Chile”, sentenció.

Uno de los últimos en llegar al comando, fue Francisco Vidal quien afirmó “lo que me importa es que desde mañana mi gobierno se dedique a resolver los temas principales. Ya no hay nueva constitución. Chile va a amanecer más tranquilo mañana. Soy de la convicción que tenemos que salir adelante, y los problemas son obvios. El principal problema de los chilenos es la seguridad ciudadana, pero cómo le hago entender que cuando el ministro Marcel está pidiendo 900 millones de dólares para esto y la derecha nos dice que no”.

“Hemos ido ablandado la constitución de Pinochet. Tenemos la constitución firmada por el gobierno del presidente Ricardo Lagos, desmontamos los cuatro candados de Jaime Guzmán y ahora está solamente en la soberanía popular dado que para reformar cosas especificas necesitamos cuatro séptimos y no dos tercios”, agregó.

“Yo espero que mi gobierno se ponga las pilas, no se meta más autogoles, mejoren la gestión y resolver los temas de la ciudadanía común y corrientes”, concluyó.