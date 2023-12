Con fórmula “1, 2, 3”: Gobierno ingresará esta semana indicaciones a la reforma de pensiones

“He instruido a mi gabinete a que retomemos cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones, para poder sacarla adelante”. Desde la comuna de La Pintana, donde participó de un conversatorio acerca de la seguridad, el Presidente Gabriel Boric, se refirió a lo conversado con los timoneles de los partidos oficialistas que asistieron esta mañana a La Moneda para un comité político ampliado.

El encuentro se dio a un día del plebiscito constitucional 2023, donde una aplastante mayoría rechazó la propuesta de nueva Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional y respaldada por el Partido Republicano y Chile Vamos.

Ayer, tras conocerse los resultados, el Presidente Boric llamó a la unidad y al diálogo, pensando en las reformas tanto a la salud como a la educación y a las pensiones. Sobre esta última se dan los primeros pasos.

Hoy, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), confirmó que el Gobierno ingresará sus esperadas indicaciones al proyecto de reforma previsional -cuya discusión parlamentaria estaba paralizada a la espera del término del proceso constituyente-, y anunció que éstas incluyen una nueva fórmula de distribución del 6% de cotización adicional.

A través de sus redes sociales, la ministra Jara detalló que:

Un 1% irá a fortalecer el empleo formal de las mujeres mediante sala cuna y modificando las expectativas de vida Un 2% será para el ahorro individual Y un 3% para el seguro social, que permitiría que a todos los cotizantes se les pueda subir una UF (36 mil pesos) por cada año cotizado.

La titular de la cartera del Trabajo y Previsión Social explicó que las indicaciones “recogen en buena medida elementos que se plantearon tanto en las mesas técnicas como en las mesas políticas que se han estado realizando durante todos estos meses, y buscan cumplir con los objetivos que el proyecto de ley tiene para poder subir pensiones a los actuales y a los futuros jubilados”.

“Hasta este momento hemos llevado una discusión que ha permitido ir avanzando en ciertas materias, y en otras ha costado aún ponerse de acuerdo, pero esperamos que con el espacio que se abre con esta nueva temporada de acuerdos a la que está llamando el Presidente de la República podamos concluir en un proyecto de ley”, añadió la secretaria de Estado.

Por su parte, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo (PC), hizo un llamado urgente a concretar reformas como la de pensiones y el pacto fiscal, resaltando la responsabilidad compartida entre Ejecutivo, Parlamento y oposición. Tras el reciente plebiscito, Vallejo destacó la importancia de reflexionar y tomar acciones. “Esperamos -continuó- que el resultado de ayer del plebiscito sea un aprendizaje que implique una gran reflexión de todos y todas, pero que es un aprendizaje para actuar”, manifestó.

Se avecina intenso debate en el Congreso

Hasta ahora, la derecha se ha mantenido en contra de la iniciativa, asegurando que no están dispuestos a destinar cuatro puntos de la cotización adicional a un seguro social, dejando únicamente dos puntos para cuentas individuales.

Desde la oposición, el diputado y jefe de la bancada UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que existe margen para mejorar las pensiones, sin embargo, dejó claro que no apoyarán que los ahorros de los trabajadores se dirijan hacia un “sistema de reparto”.

El diputado Ramírez enfatizó en la necesidad de un acuerdo, pero advirtió que el Gobierno deberá ceder si busca alcanzar consenso, ya que defenderán la heredabilidad de los ahorros de los trabajadores. Ramírez señaló que su partido ha mostrado flexibilidad en reformas al sistema de AFP, pero reiteró su postura en defensa del ahorro individual de los trabajadores.

En esa misma línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, planteó que “si hay reforma tributaria, será para bajar impuestos y no para subirlos. Si hay reforma en seguridad, será para ser más estrictos y no para indultar. Si hay reforma en términos de pensiones, será precisamente para cuidar los fondos de las personas y no que vayan a un fondo común”.

“Los votos de la UDI van a estar siempre disponibles, siempre y cuando no se atente contra el sentido común y las malas reformas de este gobierno”, planteó la directiva gremialista.

El presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, instó a la derecha a “dejar la soberbia de lado, hoy los necesitamos, incluso al Partido Republicano, dentro del Parlamento, necesitamos a todos sin ningún tipo de exclusión y que el derrotado en esta jornada (del plebiscito constitucional 2023) sea el egoísmo. Hoy necesitamos generosidad, diálogo, humildad. Nosotros no nos atribuimos ningún voto”.

Consultado sobre si mantienen la postura de llevar el total de la cotización adicional a capitalización individual, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en agosto de este año, señaló: “Me da la impresión que el Presidente tenía super claro que en cosas tan estructurales nosotros no nos movemos”.

Pese a los resultados del plebiscito de ayer, el Gobierno se encuentra ante un escenario complejo en la Cámara de Diputados, ya que los resultados del referéndum no alteran la composición del Congreso. Sin embargo, diversas fuentes sugieren que este sería un momento oportuno para alcanzar acuerdos; si estos no se logran en la Cámara, podrían materializarse en el Senado.

Actualmente, el proyecto de ley está en su primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados a la espera de que el Ejecutivo presente las modificaciones que permitan retomar su tramitación. Tras el plebiscito, el Gobierno ingresará indicaciones a la reforma previsional esta semana.