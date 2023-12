Las tres caras detrás de la derecha libertaria que sueña con el poder

Tras el resultado del plebiscito, la oposición ha buscado esconder la responsabilidad en la derrota electoral del plebiscito pasado. Varios de sus dirigentes asumen que no ganaron, pero evitan reconocer que han perdido. En Chile Vamos los costos políticos lo han endosado al Partido Republicano, per hubo un espacio, sin embargo, que se fortaleció, el mundo de la derecha “libertaria” que, a diferencia de todo el mundo político, se anota dos éxitos electorales en los plebiscitos constituyentes y, con ese impulso, buscan capitalizar un electorado que el Partido Republicano dejó ir. Entre las figuras que destacan públicamente están el senador Rojo Edwards, la filósofa Teresa Marinovic y el Abogado Axel Kaiser.

Este último, sin embargo, predijo que ganaría el “En contra”, pero el 8 de diciembre publicó: “No voto en contra. Lo dicen porque saben que un triunfo de A Favor sería políticamente catastrófico para ellos (la izquierda). Y eso sería muy bueno para Chile”

Las ideas libertarias no son nuevas en Chile, pero luego del éxito electoral de Javier Milei y el triunfo del “En contra”, la versión chilena de la derecha libertaria tomó un nuevo aire. Antes del proceso constituyente, las ideas libertarias estaban bajo el alero del Partido Republicano, pero son los mismos exmiembros de la colectividad quienes alegan haber quedado fuera.

Este grupo se caracteriza por poner la palabra “libertad” por delante de todo, la reducción del aparato estatal y, con ello, una crítica constante a la clase política. Ahora, en Latinoamérica y en el mundo, cuentan con un ejemplo de éxito: Javier Milei.

La cara política

El sábado 2 de diciembre, el senador Rojo Edwards confirmó su distanciamiento definitivo del Partido Republicano, luego de haber sufrido críticas por no cuadrarse detrás de la opción “A favor” y bregar por el “En contra”. Sostuvo que durante el trámite constitucional “el liderazgo republicano dejó de enfocarse en las urgencias sociales, para dedicarse de lleno a una discusión constitucional”.

Hoy, tras la derrota del A favor, Edwards dice que hubo un factor tiempo que afectó, pero también llamó a reflexionar a JAK: “Recibió una derecha que representaba un 62% en dos elecciones seguidas y la devolvió con un 44%. A diferencia de este último proceso, la derecha ha triunfado cuando se ha defendido resueltamente la libertad”.

No fue el único que renunció al partido en ese contexto. Algunas de esas personas comentan que recibieron insultos en los grupos de Whatsapp republicanos, donde los acusaban de “traidores” y “comunistas”. Incluso, revelan que los echaron de los chats y que esta política de exclusión viene de las altas esferas del partido.

El senador, hoy independiente, explicó que el movimiento libertario surge a propósito de que “a Chile le hace falta una derecha que no transe a la primera la libertad, como se hizo en este último proceso”. Además, define al movimiento de la derecha y el “En contra” como un “movimiento como una coalición de conservadores, republicanos, patriotas y liberales-libertarios”.

En síntesis, argumenta que hay que “volver a postular a un Estado pequeño y al servicio de los ciudadanos, donde la persona está antes que el Estado y no viceversa, como planteaba la propuesta constitucional, con el Estado social y democrático de Derecho”. Sobre eso, aclara que no está más a la derecha de republicanos: “No es más ni menos de derecha como algunos piensan, es una derecha con convicciones, que defiende la libertad, un Estado subsidiario, la seguridad y la chilenidad”. Con esta ofensiva, dice no estar pensando en una candidatura presidencial.

Sobre Kaiser y Marinovic, Edwards que “valoro la seriedad y sinceridad con la que abordaron este proceso, sabiendo que era muy perjudicial para Chile. Creo que la convicción para defender la libertad siempre es un aporte en cualquier debate”.

Kaiser: “En el corto plazo no estoy disponible”

Otro de los nombres destacados en la avanzada de la derecha libertaria es el abogado chileno-alemán, Axel Kaiser Barents-Von Hohenhagen, quien se define como uno de los responsables del crecimiento de las ideas libertarias en Chile.

En sus charlas es constante ver filas de admiradores que buscan su firma en sus libros sobre política, economía y también ficción. Amigo personal de Javier Milei, es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso (FPP) y a sus espaldas se encuentra Nicolás Ibáñez, ex dueño de Líder.

Kaiser había anticipado el triunfo del “En contra” y ahora explica la suma de factores que arrojaron el resultado. Para el abogado, era era predecible que republicanos buscarían acercar el contenido de la propuesta hacia la centro derecha y a sectores como Amarillos. Eso, detalla, “inevitablemente conduciría a que los sectores más exigentes de la derecha no apoyaran el texto” y suma que también era obvio que “habría una parte de la centro izquierda que no lo apoyaría por el mero hecho de haber reflejado en parte también el ideario de republicanos y por qué llevaría el sello de José Antonio Kast”.

“Me impresiona que la derecha, desde republicanos a Chile Vamos, haya sido incapaz de prever que esto ocurriría y que serían derrotados. Es un error de principiantes como pocas veces se ha visto en la historia política chilena. Habla muy mal de su capacidad de análisis y de su lectura de la realidad nacional”, sostiene el abogado.

Kaiser dispara con todo. Sostiene, al igual que Edwards, que la derecha que se puso detrás del A favor logró diluir el 62% del rechazo y sostiene que “Chile debe tener unas de las derechas más políticamente ineptas del mundo”. Aún así, evalúa como “más deprimente” el hecho de ver que en la derecha “son incapaces de hacer este análisis y comienza la lucha fratricida sobre quién tuvo la culpa”.

Voces libertarias, sin embargo, no lo sitúan al interior en la derecha del “En contra”. El 8 de diciembre publicó en su cuenta de X: “Algunas personas de izquierda en medios me han atribuido ser vocero de el En contra”. Agregó que “esto es totalmente falso. No voto En contra”: incluso aseguró que “lo dicen porque saben que un triunfo de A Favor sería políticamente catastrófico para ellos. Y eso sería muy bueno para Chile. Otra cosa es la discusión fundamental de mediano y largo plazo si gana el ‘A Favor”.

Para el autor de El odio a los ricos, los verdaderos responsables de la derrota “están en Chile Vamos y la centro izquierda, que abrieron otro proceso y luego creyeron que podían ganar”. La culpa de republicanos radica, según Kaiser, en que “creyeron que realmente iban a poder sacar adelante y aprobar su constitución, lo que es increíble”.

El movimiento en Latinoamérica no es nuevo Además de su amistad con Javier Milei, es muy cercano al mexicano Eduardo Verástegui y varias figuras estadounidenses. Sobre eso reconoce que existe “una sintonía a nivel regional continental entre libertarios, porque luchamos todos por conseguir los mismos objetivos y tenemos amistades en común”, pero descarta que exista una acción coordinada entre un lado y otro.

Kaiser ve posible que dentro de un plazo de dos a seis años exista un candidato presidencial con la chapa de libertario, algo que antes, dice, “era inconcebible”. Pero, “dado el trabajo que he, fundamentalmente, llevado yo en el país, sumado al efecto Milei y lo que hemos hecho en la Fundación para el Progreso, hay una base como para que un movimiento así se cristalice políticamente”.

“Más aún cuando todo lo que se ha intentado hasta ahora, con ideas de izquierda o de centro izquierda, en Gobiernos de centro derecha y de izquierda, han fracasado”, apunta Kaiser.

Si bien se denomina como un impulsor de estas ideas, advierte que “en el corto plazo no estoy disponible” para ser una carta presidencial libertaria. Ahora, si “de aquí a la elección subsiguiente el país no ha logrado encauzar el rumbo, tal vez sí estaría dispuesto a liderar un cambio de esa naturaleza”. Del mismo modo, asegura que “a diferencia de los que están en este juego, no me interesa el poder por el poder, lo asumiría como una responsabilidad”.

Al preguntarle por Edwards y Marinovic, dice que no fueron la razón por la que el texto se rechazó. Aunque argumenta que si bien pudieron influir en algo, piensa que el resultado está dado principalmente como un castigo a la clase política.

Marinovic y la derecha tradicional: “Grandísimos caras de raja”

Otro personaje que impulsó la opción “En contra”, fue la exconvencional Teresa Marinovic Vial, licenciada en filosofía y directora ejecutiva de la Fundación Nueva Mente.

Al preguntársele si se identifica como libertaria explica que “si entendemos por libertaria (podríamos llamarla liberal), la idea de que el individuo, la persona, es anterior y está por encima de cualquier colectivo… sí”.

Previo al plebiscito, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) dio una entrevista a El Mercurio en la que sostuvo que “si perdemos estrechamente (el A favor), cada división y cada gustito absurdo habrá sido relevante”, contrastando el alineamiento de la UDI y a la división del Partido Republicano.

Marinovic vio ese gesto como una descarga de responsabilidad por parte de Chile Vamos y dijo, fiel a su estilo: “Grandísimos caras de raja. Entregaron la Constitución, modificaron el quórum, nos embarcaron en un segundo proceso sin siquiera intentar preguntar a los chilenos si querían o no, se sentaron a negociar nuestros votos con la izquierda radical, definieron los bordes con esa izquierda, cambiaron la matriz ideológica. Grandísimos caras de raja”.

Cree que el futuro de un movimiento libertario “depende de muchas cosas”, sin embargo, aclara que “ si pensamos en la preeminencia que tienen hoy las ideas liberales, a un movimiento orientado a defenderlas, debería irle bien”. Esto, estaría dado principalmente por “ la experiencia de asfixia de los ciudadanos por parte del Estado, de maltrato, en muchos casos. Es un piso para que las ideas de la libertad y del buen individualismo cobren fuerza”, dice Marinovic.

Advierte que no tiene “la más mínima intención de ser candidata, pero sí de contribuir al recambio de una clase política que ha ido de error en error”. Por otro lado, indica que desde la Fundación Nueva Mente “estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto político que cualquier candidato pueda hacer propio, una propuesta de lo que es o debería ser un gobierno de derecha”.

Marinovic revela que la única vez que quiso participar activamente en un cargo de elección popular fue en el proceso constitucional anterior, a propósito de la relevancia que tiene la definición de la estructura institucional de un país, pues “entendí que ese era un contexto en el que podía ser relevante participar. La derecha estaba además muy debilitada y era probable que en la elección le fuera mal”.

Hoy por hoy, Marinovic ve futuro en otros personajes y no en su persona: “No veo un escenario parecido en el corto plazo. Al contrario, creo que las ideas nuestras hoy son preferidas por las personas, que hay muchos candidatos o posibles candidatos”.