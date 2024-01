Economista Raphael Bergoeing valora proyecto contra permisología: “No es desregular, es optimizar”

Al economista no le extraña que el proyecto de Medio Ambiente vaya por carril propio, y tampoco que los empresarios consideren que el tema “se debería relajar más”. Bergoeing dijo que no tiene esa opinión, porque “esto no es sobre desregular”. Además, abordó los niveles de productividad en Chile.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric reveló detalles de su proyecto contra la "permisología". Se trata de dos iniciativas de ley: el "Sistema Inteligente de Permisos" y la "Evaluación Ambiental 2.0". El Mandatario detalló que, si ambos se logran aprobar, los tiempos totales de tramitación sectorial se debieran reducir en más de un tercio, especialmente para las empresas de menor tamaño. Para el expresidente de la Sofofa y actual titular del centro de estudios Pivotes, Bernardo Larraín Matte, el proyecto del Ejecutivo es "preciso y quirúrgico". Sin embargo, planteó que el Gobierno debería "ser honesto" y decir que la propuesta en materia ambiental —que involucra a la ministra Maisa Rojas—"no reactiva el crecimiento". El economista y presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Raphael Bergoeing, no está tan de acuerdo con Larraín Matte. En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el también exsuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras, dijo que le parece bien que los gobiernos asuman compromisos para que después podamos exigirles. Además, dijo que esto no se trata de "desregular" sino que de "optimizar". "No se trata de producir por producir" A modo de ejemplo, Bergoeing expuso el caso de Australia, donde el tiempo que tarda la autorización de un proyecto hasta la primera piedra y empezar a operar, el 80% es trabajo con comunidades locales y 20% son permisos que resguardan lo que el Estado está protegiendo. En Chile, dijo, "es más o menos al revés". Es decir, "no es que se demoren menos, pero se demoran haciendo cosas distintas", explicó. En ese sentido, expresó que no le extraña que el proyecto de Medio Ambiente vaya por carril propio, "y que empresarios consideren que se debería relajar más", añadió. "Yo no tengo esa opinión, porque esto no es sobre desregular, esto es sobre optimizar la regulación", sentenció el economista. En esa línea, Raphael Bergoeing destacó como un cambio valioso que se elimine "el famoso comité de ministros". Si bien resaltó que la política tiene mucho que decir, afirmó que la información con la cual se alimenta eso tiene que ser técnica. "Me parece que si el comité de ministros u otra instancia toma la decisión definitiva, es mejor que sea al comienzo que al final. El costo para el país, para el sector privado e inversionistas extranjeros, de esperar 10 años para que un grupo de personas diga si o no, no es compatible", señaló. De todas formas, el economista reconoció que va a ser complejo, ya que es parte de los desafíos y "no se trata de producir por producir, sino que de producir sustentable". El titular de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad también se refirió al equilibrio entre valor agregado y horas de trabajo en Chile, comparando la situación del país con la de países desarrollados. "Una hora de una persona trabajando en Chile (…) produce un tercio de valor agregado del que se produce en Alemania. Pero en Alemania trabajan en torno a 500 horas menos que en Chile", mencionó. Para avanzar en productividad, concluyó, se debe "tener una macroeconomía ordenada y eso fue lo que se hizo en los '90 (…) y después viene lo que los economistas llamamos la agenda microeconómica", y aquí tenemos "cientos y cientos y cientos de cosas individualmente insignificantes" que además "chocan con grupos de interés económicos". "Cuando el sistema de permisos no es adecuado, la competencia también falla y las pequeñas empresas no pueden desafiar a las grandes", cerró.