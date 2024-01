Cicardini sobre Longueira en Comisión de Pesca: “Lideró una ley que tiene un origen corrupto”

En el marco de la discusión sobre la nueva Ley de Pesca que impulsa el Ejecutivo, la diputada Daniella Cicardini (PS) pidió revertir la posibilidad de que Pablo Longueira asista a la comisión, luego de que este solicitara exponer en esta instancia. Si bien los parlamentarios no conocen cuál sería el contenido de su presentación, han levantado las alertas, debido a que precisamente el exministro lideró la tramitación de la actual legislación, marcada por corrupción y condenas judiciales.

A lo anterior, se suman las repercusiones tras la polémica visita del ministro Nicolás Grau a la casa de Pablo Zalaquett, donde se reunió con el empresario pesquero Rodrigo Sarquis –vinculado al financiamiento de pesqueras a políticos–, episodio que la parlamentaria calificó como “un error”, pero que –a su juicio– no debe afectar el proceso legislativo. “Lo cuestionable hubiese sido que el Gobierno nos haya entregado una propuesta que favoreciera a la pesca industrial, y eso no es así”, señaló Cicardini.

-¿Por qué en un principio se acepta la solicitud de Pablo Longueira para ir a exponer a la comisión y luego usted señala que no es el Congreso donde debe ir a dar explicaciones, sino que en tribunales?

-La verdad es que en lo personal yo tenía varias dudas, pero entiendo también que uno de los criterios que se aplicó en su minuto era que íbamos a recoger todas las solicitudes y, también, todas las propuestas de invitados que hicieran los propios parlamentarios de distintos sectores, distintos actores, ya sea académicos, técnicos profesionales, organizaciones, sector de la pesca industrial, artesanal, y fue en ese contexto donde se trata de aplicar este criterio de recoger todas las exposiciones. Una de las cosas que a mí me hacía sentido de poder acoger esta solicitud era de que viniera a dar explicaciones a través de la comisión, una comisión que es transmitida públicamente, que es abierta y tiene un criterio de transparencia.

Pero la verdad es que, después, yo planteo que no tiene nada que hacer Pablo Longueira en la Comisión de Pesca y por varias razones. No sé cuáles son los intereses que él representa, cuál es la utilidad de lo que pueda entregar a la tramitación de una nueva Ley de Pesca, toda vez que lideró una ley que no es coincidencia que lleve por nombre “Ley Longueira”. El lideró una ley que tiene un origen corrupto, donde se dictaron indicaciones que literalmente quedaron plasmadas.

Es una situación compleja, donde a nosotros nos hace mucho sentido que en este caso no venga a ensuciar la discusión que estamos dando con mucha prudencia, con transparencia, con mucha probidad, que es la única forma de poder darle legitimidad a la ley, no como lo que pasó la vez anterior. También hay un proceso judicial en curso, y fue justamente uno de los antecedentes que a mí me hace pedir revertir este acuerdo. Evidentemente, Longueira no tiene nada que dar explicaciones en la comisión, sino que más bien tiene que dar esas explicaciones en tribunales.

-¿Cuándo se resuelve en la comisión?

-Esto se va a votar el día lunes, estamos sesionando dos veces en la semana. Además, acordamos hacer sesiones en los distintos territorios, una en el norte, dos en el centro y, también, en el sur. Todo esto para poder descentralizar la comisión, que sea lo más participativa posible, y que cumpla con las nuevas exigencias de transparencia que hoy día tiene la ciudadanía hacia el Congreso Nacional. Así que el día lunes nosotros vamos a buscar revertir este acuerdo, que inicialmente se dio en la comisión, para no recibir al señor Longueira.

-¿Cuál es su lectura de la polémica por la visita del ministro Nicolás Grau a la casa de Pablo Zalaquett, donde estuvo el empresario pesquero Rodrigo Sarquis? ¿Instala un manto de dudas sobre la tramitación de la ley?

-Creo que este es un error completo, nada bueno puede salir de una reunión con Zalaquett, y nada bueno salió de estas cenas que se sostuvieron con este señor, con un personaje que tiene una hoja de vida bien cuestionable y en que, evidentemente, las prudencias hay que tenerlas muy presentes y eso significa el cómo, el cuándo, el dónde y la forma. Es algo que hoy día se cuestiona. Justamente para poder evitar este tipo de especulaciones, de suspicacias y de miles de interpretaciones que se han dado, creo yo que lo correcto era registrarlo.

Ahora, quiero ser muy categórica en que –si bien es cierta la argumentación que dan algunos que estuvieron en estas reuniones con Zalaquett, que no es algo ilegal, y entiendo yo que eso lo va a resolver Contraloría–, pero sí lo que puedo decir es que no tiene nada que ver con la discusión de una Ley de Pesca. Lo cuestionable hubiese sido que el Gobierno nos haya entregado una propuesta que favoreciera a la pesca industrial, y eso no es así, justamente es todo lo contrario. Hoy día se viene a hacer justicia con los más perjudicados, que son los pescadores artesanales.

Es una propuesta que también habla justamente de la redistribución de recursos, que entrega con un sentido mucho más favorable a la pesca artesanal. Por lo tanto, vamos a tener una discusión muy compleja en la comisión, porque va a haber también defensa de distintos intereses. Además, es una propuesta que habla de una plataforma social, donde mejoran las condiciones laborales en las que se desempeñan las distintas labores en el mar por parte de los pescadores y pescadoras, viene a hacer justicia, porque también tiene perspectiva de género. A mí me hubiese preocupado más si esta propuesta tuviera alguna observación o alguna arista que me generara alguna duda y, muy por el contrario, a mí me deja muy tranquila.

Yo creo que los más preocupados están más bien en la pesca industrial, y es ahí donde nosotros vamos a tener la mayor dificultad para poder avanzar en la discusión de este proyecto.

Lo vuelvo a reiterar, creo que fue un error completo las conversaciones con Zalaquett, pero lo que no puede suceder es que estas sean excusas para no tramitar proyectos que son muy esperados, como la reforma de pensiones y, también, como la nueva Ley de Pesca. Eso yo creo que es bastante perverso y es lo que no podemos permitir.

-¿Cómo proyecta las dificultades de la tramitación, considerando las críticas que existen desde la pesca industrial? Acusan que esta ley significa una expoliación, porque se están quitando cuotas garantizadas hasta el 2033.

-Yo creo que acá hay tres ejes principales de este proyecto de ley. Uno dice relación con la redistribución de recursos y la fragmentación de las pesquerías. Segundo, lo que dice relación con la plataforma social, las condiciones laborales para pescadores y pescadoras. Y, además, la transparencia. Entonces, para nosotros es muy importante que toda esta tramitación pueda estar legitimada por los distintos actores y, por eso, hemos abierto la comisión para que todos vengan a exponer.

Vamos a ir a las distintas regiones, justamente para poder recabar esos antecedentes, esas propuestas, esas inquietudes, esos anhelos, para poder perfeccionar la ley si es que es necesario. Buscar posiciones para que esto pueda avanzar y cumplir con su objetivo, que es poder tener una Ley de Pesca que sea acorde con los tiempos, con prudencia, sin duda, en la sostenibilidad de los recursos y el cuidado también del sistema marino. Y, por supuesto, que avance con justicia para un sector que fue muy afectado, como es la pesca artesanal.

Además, recordemos que estos recursos se entregaron solo a siete familias, entonces ahí hay un tema que es bastante sensible y que evidentemente va a ser parte de las discusiones más álgidas. Por otro lado, nosotros también queremos argumentos que sean científicos, porque acá la ciencia tiene mucho que decir y, por sobre todo, lo que es lo técnico. Claramente vamos a tener un debate complejo, pero queremos hacerlo con mucho cuidado, para evidentemente también avanzar en una ley con justicia territorial.

Probablemente vamos a coincidir y vamos a empatizar. Cada vez que vayamos viendo el detalle, vamos a ir sopesando e ir haciendo las comparaciones de cuánta es la afectación que pueda tener la pesca industrial. Yo creo que no es algo que vaya a perjudicar finalmente a la industria, sino más bien que se van a tener que ajustar un poco el pantalón. Ahora, con lo que sí vamos a tener mucha prudencia es con respecto a la capacidad laboral que finalmente entrega la industria y que nosotros evidentemente no queremos perjudicar, sin duda alguna.

Hay que abrir esta discusión con altura de miras y, por supuesto, con un sentido público transparente, con la probidad que se merece para poder darle legitimidad finalmente a esta nueva Ley de Pesca.

-Finalmente, ¿cuál es el cronograma que está proyectado para esta tramitación?

-Nosotros hemos proyectado que en el mes de marzo deberíamos estar votando la idea de legislar. Durante enero y marzo, vamos a hacer todo el proceso de audiencia en términos generales más bien, porque en particular hemos acordado que vamos a abrir un espacio para que vayan a exponer los distintos actores competentes en la materia, que vayan a especificar un poco más con respecto a algún tema según el título que estemos debatiendo, porque hay temas muy técnicos, entonces, es importante abrir nuevamente ese espacio para los invitados.

Otro tema que es bien importante –y de hecho las declaraciones están desde julio del año 2023–, cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Pesca fui muy clara en señalar que uno de los criterios que, a mi juicio, eran razonables, era que no íbamos a recibir a nadie a través de la Ley del Lobby, justamente para evitar estos problemas que se han suscitado en los últimos días. Lo vamos a seguir sosteniendo, porque creemos que es la comisión la que debe recibir a todos quienes quieran venir a aportar y contribuir a la discusión, pero a través de una transmisión que es pública, donde todo sea muy transparente. Porque uno de los grandes problemas que tiene la Ley de Pesca vigente es, justamente, su ilegitimidad y su origen corrupto. Este es un factor muy relevante, que pesa sobre nuestros hombros y que también tenemos que abordarlo con mucha responsabilidad.