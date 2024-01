Medida cautelar de Cathy Barriga se conocerá este jueves

Este jueves la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga conocerá la medida cautelar en la última jornada de formalización que se realiza en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, tras ser formalizada por el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso.

Si bien se esperaba que para esta jornada la Justicia decretara la medida cautelar -Fiscalía pide prisión preventiva- la defensa de Barriga pidió rechazar la petición, debido a un problema médico de uno de sus hijos, por lo que la decisión se tomará mañana.

De hecho, casi al final de la audiencia, su abogado, Marcelo Hadwa solicitó acercarse al estrado junto a la parte querellante para “no generar sospechas” y ahí pidió no decretar la medida cautelar de prisión para su representada. El problema del niño no fue anunciado.

“En el caso de mi representada, es madre de tres hijos y es cuidadora de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene alrededor de 23 años. Pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido”, indicó.

“Tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar o que la reemplace el padre, es una situación. Más allá de eso, no me voy a extender”, agregó.

AHORA | Defensa de Katty Barriga apela ante el Tribunal por ser madre cuidadora de tres hijos en caso de Prisión Preventiva. pic.twitter.com/jO43RRXuu5 — PIENSAPRENSA 340,2 mil Seguidores (@PiensaPrensa) January 17, 2024

Los cargos de Barriga

Fiscalía agrupó en cinco hechos los delitos que se le imputa a Barriga. Uno, el del fraude al fisco es por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria, que se materializaban en la generación de una disponibilidad presupuestaria artificial mediante la subestimación de gastos o sobreestimación de ingresos a través de los certificados de disponibilidad presupuestaria.

El segundo es la falsificación de informes de ejecución presupuestaria. Cathy Barriga habría informado falsamente el estado financiero del municipio, al menos, en las cuentas públicas de los años 2019 y 2020.

El tercero es la adquisición de mil collares de marca Swarovski, entre otros elementos, por un monto cercano a los 18 millones de pesos.

Barriga pagó remuneraciones a Andrea Monsalve, quien presentó un título falso de periodista pero nunca ejerció en el municipio, sino que como asistente de Barriga en el cuidado de su hijo, según apunta Fiscalía. A Monsalve se le pagó cerca de 110 millones de pesos durante cuatro años, pese a que estuvo todo ese tiempo con licencia médica.

Otra arista está relacionada con el dinero destinado al financiamiento de los colegios municipales que se utilizó en otras cosas, por ejemplo, la compra de peluches.

Todos estos actos generaron un perjuicio fiscal correspondiente al menos a $30.972.845.635. Si se compara con otros casos, es un 914 más que lo defraudado por la exalcadesa Karen Rojo, o 55 veces lo defraudado por Democracia Viva.